2023土耳其大選：第三勢力表態第二輪投票支持艾爾多安，有望執政到2028年

土耳其總統決選，第三勢力表態支持艾爾多安

（中央社）土耳其將於28日進行總統選舉第二輪投票，於14日首輪投票拿下第3高票的歐根（Sinan Ogan）22日表態，會在第二輪投票支持現任總統艾爾多安。

土耳其14日舉行總統選舉，艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）獲得49.5％選票，在野陣營推舉的候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）拿下約44.9％選票，由於採取兩輪投票制且無人過半，兩人因此進入決選。

歐根在14日首輪投票中斬獲大約5.2％選票後，他於19日會見了艾爾多安，並分別與基里達歐魯的盟友進行協商。

歐根22日在全國電視轉播的談話中告訴記者：「我們會在5月28日第二輪投票中支持艾爾多安。」

他還說：「我懇請在第一輪投票支持我們的選民，於第二輪投票支持艾爾多安先生。」

歐根競選期間的政見多扣緊國家安全，曾承諾將積極追捕「恐怖分子」以及把難民送回國。

土耳其總統決選將登場，艾爾多安有望勝出執政至2028

土耳其再過一週將進行歷史性的總統大選決選，現任總統艾爾多安是獲勝的大熱門。他以伊斯蘭教義為依歸掌權已達20年，如今可望將政權延續到2028年。

《法新社》報導，土耳其5月14日進行國會和總統選舉，世俗派領袖基里達歐魯打出自艾爾多安執政以來反對陣營最漂亮的一仗。

退休官員基里達歐魯是阿列維派庫德族人（Kurdish Alevi），他打破了種族間壁壘分明的藩籬，也突破艾爾多安對媒體和公家機關的束縛，贏得近45％的選票。

不過艾爾多安也非省油的燈，他只差一點點就能達到在首輪投票就當選的5成得票率門檻。

儘管土耳其正面臨1990年代以來最嚴重的經濟危機，且民調顯示69歲的艾爾多安可能會首次在全國大選失利，但他仍能有這樣強勁的表現。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）評估，艾爾多安在28日決選勝出的機率高達8成。

風險諮詢公司「維里斯科楓園」（Verisk Maplecroft）分析師金尼爾（Hamish Kinnear）認同這樣的預測，他說：「在第2輪決選中，基里達歐魯將面臨一番苦戰。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航