2023/05/23,
歐洲

德情報首長：俄中等專制國家散布假訊息，積極煽動各國反政府情緒

德情報首長：俄中等專制國家散布假訊息，積極煽動各國反政府情緒
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「聯邦憲法保護局」（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）表示，從極右翼極端分子到匿名者Q（QAnon）陰謀論支持者，多個過往獨立的團體如今都混雜在一起，他們訴諸暴力的意願尤其令人擔憂。「促成這些團體聯合起來的共通點，就是他們都鄙視我們的國家和民主制度，拒絕接受並想廢除它。」

（中央社）德國負責國內安全情報機構「聯邦憲法保護局」局長22日警告，在俄羅斯等專制國家積極助長下，德國反政府極端主義正在抬頭，極端組織試圖分裂德國社會，甚至想要推翻政府。

《美聯社》報導，近年來，德國安全機構破獲與極右派「帝國公民」（Reichsbuerger）運動相關小團體的數起陰謀，這些小團體被控策劃攻擊重大基礎設施、政府官員，甚至聯邦議會

雖然目前尚不清楚此類計畫進展到甚麼程度，但被控策劃者取得武器和包括法官和警察等通常不被安全機構注意的人，讓當局大感震驚。

「聯邦憲法保護局」（BfV）局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）表示，從極右翼極端分子到匿名者Q（QAnon）陰謀論支持者，多個過往獨立的團體如今都混雜在一起，他們訴諸暴力的意願尤其令人擔憂。

哈爾登旺在柏林接受《美聯社》採訪時說：「促成這些團體聯合起來的共通點，就是他們都鄙視我們的國家和民主制度，拒絕接受並想廢除它。」

哈爾登旺說，反政府極端分子有意識地利用高度分裂的政治或社會議題來煽動恐懼，並吸引新的追隨者，其中包括是否接納移民的議題，以及政府為遏制COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和氣候變遷所採取的措施。

他說：「這些問題都可以被利用來散播特定論述，營造國家無力控制某些情況，因此需要推翻政府的印象。」

「問題越複雜，就須花費更多心力來處理，人們也會越傾向尋求簡單的答案，並追隨那些提供簡單解決方案的人。這些人通常就是來自極端主義圈子。」

哈爾登旺指出，這種趨勢背後，還有俄羅斯等國家的搧風點火，俄羅斯有意破壞歐洲最大經濟體德國的民主與穩定。

「當他們發現我國存在可能導致分裂的情緒，就會煽動這些情緒。我們也看到，他們正為此採取大量措施。」

哈爾登旺說，俄羅斯官媒和網路平台都會傳播假消息，俄國駐柏林特工也會鎖定有影響力的人，以向德國社會進行宣傳。

「自然而然地，有人會試圖接近某些右翼或左翼政治人物，與其說是支持對方的政黨，不如說是利用他們來分裂社會。」

自去年俄烏戰爭爆發以來，德國和其他歐洲國家都已驅逐不少疑似俄羅斯間諜的人，中國也被越來越多國家視為「混合戰爭」的威脅。不過一般認為，北京破壞德國民主制度的行動比莫斯科細緻。

哈爾登旺警告，去（2022）年柏林破獲的政變陰謀可能不是最後一次。

他說，「我們正非常密集、仔細地監控此類行動，我確信我們將能與其他安全機構一起及時干預，但我不能完全排除，這類團體仍可能在安全機構的注意下形成。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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