2023/05/23,
能源

成大團隊設計浮式風機載台模型國際賽獲獎，盼助海上風電開發

成大團隊設計浮式風機載台模型國際賽獲獎，盼助海上風電開發
Photo Credit: 成大提供 via 中央社

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楊瑞源表示，離岸風電是再生能源的一部分，目前已經利用近海海域進行風能發電，開發更遠更廣闊的海上風電將是趨勢，而浮動風力發電機載台是取得成功的關鍵之一。他說，國際浮式風能挑戰賽是希望透過競賽，激發年輕人創意與發想，加速浮動載台發展，此次比賽吸引歐、亞、阿拉伯聯合大公國等地區大學11組團隊參賽，成大Orein是台灣唯一參賽隊伍。

（中央社）成功大學水利及海洋工程學系團隊設計浮動風力發電機載台模型，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，發電效率及實用性等俱獲評審肯定，獲設計報告獎第2名、競賽實作獎第3名。

成功大學昨（22）日發布新聞稿指出，水利及海洋工程學系教授楊瑞源指導的學生團隊Orein，設計並建造一個浮動風力發電機載台模型，遠赴荷蘭參加在5月12日舉行的國際浮式風能挑戰賽（2023 Floating Wind Challenge）。

成大團隊國際浮式風能挑戰賽獲獎
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成功大學水利及海洋工程學系學生團隊，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，獲雙料獎項肯定。

楊瑞源表示，離岸風電是再生能源的一部分，目前已經利用近海海域進行風能發電，開發更遠更廣闊的海上風電將是趨勢，而浮動風力發電機載台是取得成功的關鍵之一，目前歐洲已建立起一些浮動風電再生能源研究示範場域。

他說，國際浮式風能挑戰賽是希望透過競賽，激發年輕人創意與發想，加速浮動載台發展，此次比賽吸引歐、亞、阿拉伯聯合大公國等地區大學11組團隊參賽，成大Orein是台灣唯一參賽隊伍。

楊瑞源指出，Orein團隊成員共6人，其中碩班生3人、大四生3人，前後花費3個多月時間完成設計並建造，每一個環節都注意到，甚至在模型還沒做出來前，就先到安平漁光島海域以水桶等浮具，驗證設計概念可行性。

他說，競賽當天荷蘭海灘的海況不好，連同成大Orein團隊，只有4、5支隊伍的載台可穩定在海面上隨波浪浮動，Orein載台不只平穩，上方搭載主辦單位指定的風機也持續發電，模型的穩定性、結構完整性、發電效率俱佳，最後榮獲設計報告獎第2名、競賽實作獎第3名的雙重肯定。

楊瑞源強調，團隊採用的支撐結構、錨和繫泊設備，融入台灣相關產業較為熟悉的工法，理論上有助於鏈結產業、增加成本效益。

成大團隊浮式風機載台模型國際賽獲獎
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成功大學水利及海洋工程學系學生團隊，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽獲獎，設計過程中學生針對浮式風機模型做風、浪測試與驗證。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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