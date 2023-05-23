台媒要求進入WHA採訪遭拒，外交部：因中國施壓，聯合國體系全面封殺台灣人
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針對台灣媒體無法進入世界衛生大會（WHA）採訪，外交部表示這個問題由來已久，近年聯合國體系在中國的施壓之下，「全面封殺阻止國人進入聯合國」，不只是記者沒有辦法進去採訪，國人無法參加聯合國體系相關的會議活動，甚至連一般國人要進入聯合國場域參觀或是要報名參加導覽也不得其門而入。
第76屆世界衛生大會（WHA）正在聯合國日內瓦分部舉行，台灣自2017年起連續7年未獲邀請，甚至台灣媒體也被拒於門外，外交部今（23）日表示，這幾年來聯合國體系在中國的施壓之下全面封殺阻止台灣人進入聯合國，從記者、民間組織到一般國人都無法參與聯合國體系的活動，無論是持中華民國護照或其他國家證件，都會遭到中國阻撓。
台灣媒體《中央社》駐歐記者日前於聯合國日內瓦辦事處領證時，在入口處被告知因為中方壓力，不能進入，工作人員明確表示「WHO不再承認台灣護照」，要求必須出示中國護照或台胞證才可放行，為中國打壓我國國際參與再一新例。
外交部國際組織司副司長李冠德今日於例行新聞說明會上被媒體問及此事，李冠德表示，在得知台媒因為無法順利換證進入日內瓦採訪，第一時間立即請駐處向WHO表達抗議與不滿，但他也坦承，「這個問題由來已久，這幾年來聯合國體系在中國的施壓之下，全面封殺阻止國人進入聯合國，不只是記者沒有辦法進去採訪，國人無法參加聯合國體系相關的會議活動，甚至連一般國人要進入聯合國場域參觀或是要報名參加導覽也不得其門而入。」
由於這次聯合國日內瓦辦事處工作人員要求出示台胞證，媒體也擔心這是否會成為未來國際採訪場合被中國操作的手段？李冠德表示，「這不是我方樂於接受的狀況」，並補充說明，聯合國體系在中國的施壓下防堵我國，無論是持中華民國護照或者有其他國家的證件，聯合國體系如知道我們是來自台灣、或是台灣相關的非營利組織（NGO），也會施壓秘書處不讓我國人領取證件。
台胞證為「台灣居民來往大陸通行證」，過去一度成為台灣人進入聯合國參觀的最後手段，但自2018年起也失去效力，聯合國最新規定是只有持中國護照或相關證件才准許通行。
對於中國打壓，李冠德強調，外交部除了持續的聯合國單位做交涉之外，也跟友邦還有這些友好國家 持續溝通，「請他們跟我們一起來呼籲聯合國儘速做出改善。」
台灣無法以觀察員的身份參與WHA，李冠德說明，聯合國大會2758號決議以及WHA當年通過的25.1號決議在台灣國際參與上構成了一個「根本性的障礙」，但「WHO秘書長是可以直接邀請我國參與WHA的」。
李冠德指出，美國外委會在WHA今年開議的前夕通過了《台灣國際團結法》（Taiwan International Solidarity Act），如果能夠在眾院上獲得通過、成為真正的法律的話，對於台灣未來在促進推動的國際參與上，有更正面的加分效益。
美日澳捷七國力挺台灣，友邦諾魯、貝里斯嚴正駁斥中國
外交部表示，今年世界衛生大會上，有貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表就友邦聯合助我提案，為我國與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」，嚴正駁斥中國「一個中國原則」，瓜地馬拉也於22日展開的「總討論」中接力為我國發聲，肯定台灣作為重要夥伴及對公衛健康的貢獻。
外交部進一步指出，會議進行至今，已有日本、英國、澳洲、捷克、法國、加拿大、美國7國疾呼全球健康網絡必須納入台灣，肯定台灣作為全球公衛模範，應獲邀成為WHA觀察員及參與「世界衛生組織」（WHO）各項會議機制與活動。
外交部說明，不過中國在22日會議結束前行使答辯權，批評上述為我國聲援的國家違反聯合國相關決議及「一個中國原則」；中國並稱在其安排下，台灣能夠及時與WHO交換資訊以應處公共衛生緊急事件，但遭美方相應行使答辯權駁斥。美國代表並力挺台灣是對抗疫情的成功範例，理應被WHO所接納，並重申美國堅定支持台灣有意義參與WHO等國際組織的長期一貫政策。
另外貝里斯及諾魯的衛生部長也在總務委員會的閉門會議上，嚴正駁斥中國扭曲聯合國2758號決議奠定的法理基礎，由於是閉門會議外界無法看到實況轉播，但外交部聲稱台灣的友人「有把這個會上實際討論的情形即時的跟我們來分享」。
美國國會議員推文支持台灣，再提台灣國際團結法
美國參議院外交委員共和黨首席議員里契（Jim Risch）也推文表示，「世衛組織在中國反對下將台灣排除在其年度大會令人憤怒。台灣是推動全球衛生的重要夥伴，應該被包括在這些討論中。」
共和黨聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）也說：「台灣再度因為中國共產黨對世衛組織的影響力而不公正地被拒於今年的世界衛生大會外。我對這些官員再次屈服於中共感到失望。」
匡希恆強調，美國國會正在採取行動應對中國共產黨在國際組織的影響力，眾議院外交委員會上週一致表決通過他提出的《台灣國際團結法》（Taiwan International Solidarity Act），這個法案旨在抗擊中國企圖在國際組織中宣示對台灣擁有主權的做法。
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核稿編輯：羅元祺
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。