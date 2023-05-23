台媒要求進入WHA採訪遭拒，外交部：因中國施壓，聯合國體系全面封殺台灣人

第76屆世界衛生大會（WHA）正在聯合國日內瓦分部舉行，台灣自2017年起連續7年未獲邀請，甚至台灣媒體也被拒於門外，外交部今（23）日表示，這幾年來聯合國體系在中國的施壓之下全面封殺阻止台灣人進入聯合國，從記者、民間組織到一般國人都無法參與聯合國體系的活動，無論是持中華民國護照或其他國家證件，都會遭到中國阻撓。

台灣媒體《中央社》駐歐記者日前於聯合國日內瓦辦事處領證時，在入口處被告知因為中方壓力，不能進入，工作人員明確表示「WHO不再承認台灣護照」，要求必須出示中國護照或台胞證才可放行，為中國打壓我國國際參與再一新例。

外交部國際組織司副司長李冠德今日於例行新聞說明會上被媒體問及此事，李冠德表示，在得知台媒因為無法順利換證進入日內瓦採訪，第一時間立即請駐處向WHO表達抗議與不滿，但他也坦承，「這個問題由來已久，這幾年來聯合國體系在中國的施壓之下，全面封殺阻止國人進入聯合國，不只是記者沒有辦法進去採訪，國人無法參加聯合國體系相關的會議活動，甚至連一般國人要進入聯合國場域參觀或是要報名參加導覽也不得其門而入。」

由於這次聯合國日內瓦辦事處工作人員要求出示台胞證，媒體也擔心這是否會成為未來國際採訪場合被中國操作的手段？李冠德表示，「這不是我方樂於接受的狀況」，並補充說明，聯合國體系在中國的施壓下防堵我國，無論是持中華民國護照或者有其他國家的證件，聯合國體系如知道我們是來自台灣、或是台灣相關的非營利組織（NGO），也會施壓秘書處不讓我國人領取證件。

台胞證為「台灣居民來往大陸通行證」，過去一度成為台灣人進入聯合國參觀的最後手段，但自2018年起也失去效力，聯合國最新規定是只有持中國護照或相關證件才准許通行。

對於中國打壓，李冠德強調，外交部除了持續的聯合國單位做交涉之外，也跟友邦還有這些友好國家 持續溝通，「請他們跟我們一起來呼籲聯合國儘速做出改善。」

台灣無法以觀察員的身份參與WHA，李冠德說明，聯合國大會2758號決議以及WHA當年通過的25.1號決議在台灣國際參與上構成了一個「根本性的障礙」，但「WHO秘書長是可以直接邀請我國參與WHA的」。

李冠德指出，美國外委會在WHA今年開議的前夕通過了《台灣國際團結法》（Taiwan International Solidarity Act），如果能夠在眾院上獲得通過、成為真正的法律的話，對於台灣未來在促進推動的國際參與上，有更正面的加分效益。

美日澳捷七國力挺台灣，友邦諾魯、貝里斯嚴正駁斥中國

外交部表示，今年世界衛生大會上，有貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表就友邦聯合助我提案，為我國與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」，嚴正駁斥中國「一個中國原則」，瓜地馬拉也於22日展開的「總討論」中接力為我國發聲，肯定台灣作為重要夥伴及對公衛健康的貢獻。

外交部進一步指出，會議進行至今，已有日本、英國、澳洲、捷克、法國、加拿大、美國7國疾呼全球健康網絡必須納入台灣，肯定台灣作為全球公衛模範，應獲邀成為WHA觀察員及參與「世界衛生組織」（WHO）各項會議機制與活動。

外交部說明，不過中國在22日會議結束前行使答辯權，批評上述為我國聲援的國家違反聯合國相關決議及「一個中國原則」；中國並稱在其安排下，台灣能夠及時與WHO交換資訊以應處公共衛生緊急事件，但遭美方相應行使答辯權駁斥。美國代表並力挺台灣是對抗疫情的成功範例，理應被WHO所接納，並重申美國堅定支持台灣有意義參與WHO等國際組織的長期一貫政策。

另外貝里斯及諾魯的衛生部長也在總務委員會的閉門會議上，嚴正駁斥中國扭曲聯合國2758號決議奠定的法理基礎，由於是閉門會議外界無法看到實況轉播，但外交部聲稱台灣的友人「有把這個會上實際討論的情形即時的跟我們來分享」。

美國國會議員推文支持台灣，再提台灣國際團結法

美國參議院外交委員共和黨首席議員里契（Jim Risch）也推文表示，「世衛組織在中國反對下將台灣排除在其年度大會令人憤怒。台灣是推動全球衛生的重要夥伴，應該被包括在這些討論中。」

It is outrageous that the #WHO excluded #Taiwan from its annual meeting due to #China's opposition. Taiwan is a key partner in promoting global health and should be included in these discussions. https://t.co/K232fwKXdZ — Senate Foreign Relations Committee Ranking Member (@SenateForeign) May 22, 2023

共和黨聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）也說：「台灣再度因為中國共產黨對世衛組織的影響力而不公正地被拒於今年的世界衛生大會外。我對這些官員再次屈服於中共感到失望。」

匡希恆強調，美國國會正在採取行動應對中國共產黨在國際組織的影響力，眾議院外交委員會上週一致表決通過他提出的《台灣國際團結法》（Taiwan International Solidarity Act），這個法案旨在抗擊中國企圖在國際組織中宣示對台灣擁有主權的做法。

Taiwan was again unjustly blocked from this year’s World Health Assembly due to CCP influence of the @WHO. I am disappointed in these officials again caving to the CCP. #TaiwanCanHelp



Congress is acting to address CCP influence in international organizations. Last Wednesday, the… — Rep. John Curtis (@RepJohnCurtis) May 22, 2023

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核稿編輯：羅元祺