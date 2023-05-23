抖音控告美國蒙大拿州：抖音禁令侵害言論自由、逾越州政府權限
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TikTok公司主張蒙大拿州的「禁止民眾使用抖音」法案，是因為擔憂母公司字節跳動會將用戶的資料提供給中國政府，或是利用此應用程式來進行不實的政治宣傳。但TikTok表示自己「從來沒有、未來也不會將用戶的資料交給中國政府」，且蒙大拿州政府並沒有任何證據可以證明TikTok洩露用戶資料。
綜合《紐約時報》、《華盛頓郵報》與《路透社》的報導，TikTok在昨（22）日對美國蒙大拿州檢察總長克努森（Austin Knudsen）提起訴訟，稱蒙大拿州在5月17日通過的「SB 419」法案，禁止該州民眾使用TikTok，違反了美國憲法「第一修正案」（First Amendment）所保障的言論自由權。
美國蒙大拿州州長吉安福特（Greg Gianforte）在17日簽署「SB 419」法案，禁止該州民眾使用TikTok。法案將在明（2024）年1月1日生效，屆時TikTok不得繼續在蒙大拿州營運，Google與Apple也需確保蒙大拿州境內無法下載TikTok，任何違反此規定的實體每次的違規行為將處以1萬美元（約合新台幣30萬元）的罰金，違規行為若持續，將面臨每天1萬美元的罰款。
5名TikTok使用者在17日提起訴訟，表示「SB 419」侵害了他們的言論自由。如今TikTok公司也對此法案提出相同的控訴，主張「SB 419」違憲。
TikTok公司主張蒙大拿州的「SB 419」法案，是出自於州政府對其的不信任與假設，擔憂母公司字節跳動（ByteDance）會將用戶的資料提供給中國政府，或是利用此應用程式來進行不實的政治宣傳。對此TikTok表示自己「從來沒有、未來也不會將用戶的資料交給中國政府」，且蒙大拿州政府並沒有任何證據可以證明TikTok洩露用戶資料。
根據訴訟文件，TikTok公司主張蒙大拿州的「SB 419」法案違反了以下4項法律。
- 憲法第一修正案（First Amendment）：「憲法第一修正案」保障人民的言論自由，政府不得任意剝奪之。原告主張TikTok是民眾用短影片表達言論的平台，而「SB 419」法案限制了用戶的言論自由權。
- 聯邦優先權（Federal Preemption）：根據「聯邦優先權」，個州的立法如果與聯邦政府的法律相衝突，則前者無效。原告主張禁止TikTok與否，牽涉到外交事務與國家安全，而這2項是專屬於聯邦政府的權力，「SB 419」法案逾越了州級法律的權限。
- 商業條款（Commerce Clause）：「商業條款」賦予美國國會制定「州跟州之間」、「與他國間」貿易往來規範的權力。原告主張「SB 419」法案針對蒙大拿州的用戶，使TikTok公司的跨洲運作產生困難。
- 褫奪公民權法案（Bill of Attainder）：「褫奪公民權法案」禁止國會及各州立法機關，在未經司法審判之前，剝奪公民權利，以及沒收財產。原告主張「SB 419」法案只針對TikTok，而非其他所有媒體公司。而且法案僅奠基於蒙大拿州政府對TikTok的假設。
TikTok發言人奧伯韋特 （Brooke Oberwetter）在聲明中表示，公司正在挑戰蒙大拿州違憲的TikTok禁令，「以保護我們的業務，以及蒙大拿州數十萬的用戶」。而由於蒙大拿州「SB 419」法案是全國第1起禁止民眾使用TikTok的法案，且蒙大拿州政府並沒有TikTok侵害隱私權的實質證據，因此發言人表示，「相信我們會在法律訴訟中佔上風」。
蒙大拿州的檢察總長克努森的發言人弗勞爾（Emily Flower）昨日表示，州政府已經做好準備，「我們已經預料到法律戰發生的可能，且在保護蒙大拿州人民隱私與安全方面，做了充分的準備。」
新聞來源
- TikTok sues Montana after state bans app（Reuters）
- TikTok Sues Montana, Calling State Ban Unconstitutional（The New York Times）
- Case 9 :23-cv-00061- DLC（Legislative Services Division）
- TikTok sues Montana to block ban, citing First Amendment（The Washington Post）
延伸閱讀
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：黃筱歡
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