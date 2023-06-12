有小孩後勢必得放下平衡職涯家庭的堅持，但記得保留時間為你的技能「上油」
我們想讓你知道的是
我的伴侶工作忙碌，也需要常常出差，所以家裡的「彈性」就會落到我身上。相對來說，我不能把工作排滿才能保護這個彈性。我當然也有怨嘆不能好好衝刺事業、被家庭綁住的時候，但後來我從其他人的故事，悟出了個道理：所謂家庭職涯平衡，要拉長人生的時間軸來看，而不是同時兼顧所有的事情。
上週我女兒感冒發燒，請病假待在家。剛好遇到蘇打爸出差一整週沒有替手，家裡還有工人來修暖氣、掛電視、房間漏水、小童嘔吐流鼻血等各種狀況，睡眠影響當然也是有的。我只好️八爪章魚見招拆招，在空隙中喘息、在咳嗽間呼吸。
我想這是許多家長的心聲，從九月開始進入病毒季，我的個案幾乎都會在諮詢中遇到孩子感冒。不分國家，大家陷入一片哀嚎。我想到有好幾位眠友問過我怎麼時間管理、職涯家庭平衡兼顧，我還沒好好寫這類主題，不過粗淺的心得是：
放下職涯與家庭的平衡，心裡會比較平衡。
聽起來很消極？這篇文簡單寫我的看法和經驗。
一歲以內寶寶需要你照顧的時間很多，家長的學習曲線也相對大。即便上學後爸媽終於有自己的時間，但病毒適應期、季節性感冒、學校活動參與的日子也不少。如果家中有一位是全職在家，請好好珍惜這個寶。如果是雙薪家庭，雙方工作時間又完全沒有彈性，真的很難，很不容易。
我的伴侶工作忙碌，也需要常常出差，所以家裡的「彈性」就會落到我身上。相對來說，我也不能把工作排滿，才能保護這個彈性。我當然也有怨嘆不能好好衝刺事業、被家庭綁住的時候，但後來我從其他人的故事，悟出了個道理。
所謂家庭職涯平衡，要拉長人生的時間軸來看，而不是同時兼顧所有的事情。因為如果你要把兩邊照顧的恰恰好，又沒有後援，代表你自己很難好。
以孩子出生作為分界點，比方說：
- 沒有孩子時，生活有90％的時間在職涯上
- 孩子一歲內，留停的全職媽媽可能有90％都在家庭上
- 孩子上小學時，有70％的時間回到職涯上
在當下看起來都不平衡、沒有兼顧，但其實生活的比重不重要。關鍵點在於你還是有持續保留時間，給非主要任務上。這樣拉長整個人生時間軸來看，會比較接近你心中的平衡。
但你可能會說，如果為了家庭離開職場，以後就回不去了，我會一輩子被困在家庭裡！
好眠師以自己為例：孩子一歲前，我奉獻家庭的時間大概有95％，但我還是留個5％的時間在寫作、瀏覽產業訊息。那個5％是我對自己的「交代」，也是與未來職涯連結的「摸索」，知道外面的世界在幹嘛。只要沒有完全斷掉，就還能保留一些工作的「手感」。手感很重要，因為離開職涯太久，最怕的不是外在沒有機會，而是失去運轉的能力。
許多人太關注未來的機會成本，可是未來我們很難預測的。尤其在這個時代，我們很難預料這份職業會存在多久，一個經濟風暴，很可能全體炒魷魚。如果你跟五年前的我，說我會成為好眠師，我可能會覺得你腦袋有問題，因為當時我無法看到這個職涯可能。
所以我們能把握的，是我們的「能力」。即便沒有工作，也要避免讓自己的技能生鏽。如果有保留些許時間給職涯的技能，就像上油一樣，不至於節節敗退。這個上油，不需要花太多時間。可以是每週閱讀你技能相關的文章，或者是每天花10分鐘練習，甚至可以是做家事時，收聽職涯相關的 Podcast。你「不」需要花很多時間，或是非得坐下來有完整時間。找到你舒服，而且能持續做的就好。
我開始經營好眠寶寶時，周遭朋友說我好像很快上軌道，可以和家長溝通、訂定計畫，也能寫文做圖經營自媒體。背後的關鍵是過去兩年多雖然看似沒做事，但我時時「上油」，保持頭腦的運作、技能的熟悉感。持續做，累積每天／每週的小習慣，時間的複利會回報給你。我們可以慢，但是要記得前進。
之後，隨著孩子長大、上學，我們花在職涯的百分比就能越來越多，人生比重可以再次調整。也因為過去這段時間沒有完全荒廢，就不是重新開始，上手的會比較快。或許橫切生命的時間軸，我們無法做到家庭與職涯的兼顧。但是當我們從拉長生命的角度，會發現能靠近所謂的家庭與職涯平衡。
本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此
原標：如果要家庭和職涯都做到好，你自己很難好
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。