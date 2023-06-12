有小孩後勢必得放下平衡職涯家庭的堅持，但記得保留時間為你的技能「上油」

上週我女兒感冒發燒，請病假待在家。剛好遇到蘇打爸出差一整週沒有替手，家裡還有工人來修暖氣、掛電視、房間漏水、小童嘔吐流鼻血等各種狀況，睡眠影響當然也是有的。我只好️八爪章魚見招拆招，在空隙中喘息、在咳嗽間呼吸。

我想這是許多家長的心聲，從九月開始進入病毒季，我的個案幾乎都會在諮詢中遇到孩子感冒。不分國家，大家陷入一片哀嚎。我想到有好幾位眠友問過我怎麼時間管理、職涯家庭平衡兼顧，我還沒好好寫這類主題，不過粗淺的心得是：

放下職涯與家庭的平衡，心裡會比較平衡。

聽起來很消極？這篇文簡單寫我的看法和經驗。

一歲以內寶寶需要你照顧的時間很多，家長的學習曲線也相對大。即便上學後爸媽終於有自己的時間，但病毒適應期、季節性感冒、學校活動參與的日子也不少。如果家中有一位是全職在家，請好好珍惜這個寶。如果是雙薪家庭，雙方工作時間又完全沒有彈性，真的很難，很不容易。

我的伴侶工作忙碌，也需要常常出差，所以家裡的「彈性」就會落到我身上。相對來說，我也不能把工作排滿，才能保護這個彈性。我當然也有怨嘆不能好好衝刺事業、被家庭綁住的時候，但後來我從其他人的故事，悟出了個道理。

所謂家庭職涯平衡，要拉長人生的時間軸來看，而不是同時兼顧所有的事情。因為如果你要把兩邊照顧的恰恰好，又沒有後援，代表你自己很難好。

以孩子出生作為分界點，比方說：

沒有孩子時，生活有90％的時間在職涯上

孩子一歲內，留停的全職媽媽可能有90％都在家庭上

孩子上小學時，有70％的時間回到職涯上

在當下看起來都不平衡、沒有兼顧，但其實生活的比重不重要。關鍵點在於你還是有持續保留時間，給非主要任務上。這樣拉長整個人生時間軸來看，會比較接近你心中的平衡。

但你可能會說，如果為了家庭離開職場，以後就回不去了，我會一輩子被困在家庭裡！

好眠師以自己為例：孩子一歲前，我奉獻家庭的時間大概有95％，但我還是留個5％的時間在寫作、瀏覽產業訊息。那個5％是我對自己的「交代」，也是與未來職涯連結的「摸索」，知道外面的世界在幹嘛。只要沒有完全斷掉，就還能保留一些工作的「手感」。手感很重要，因為離開職涯太久，最怕的不是外在沒有機會，而是失去運轉的能力。

許多人太關注未來的機會成本，可是未來我們很難預測的。尤其在這個時代，我們很難預料這份職業會存在多久，一個經濟風暴，很可能全體炒魷魚。如果你跟五年前的我，說我會成為好眠師，我可能會覺得你腦袋有問題，因為當時我無法看到這個職涯可能。

所以我們能把握的，是我們的「能力」。即便沒有工作，也要避免讓自己的技能生鏽。如果有保留些許時間給職涯的技能，就像上油一樣，不至於節節敗退。這個上油，不需要花太多時間。可以是每週閱讀你技能相關的文章，或者是每天花10分鐘練習，甚至可以是做家事時，收聽職涯相關的 Podcast。你「不」需要花很多時間，或是非得坐下來有完整時間。找到你舒服，而且能持續做的就好。

我開始經營好眠寶寶時，周遭朋友說我好像很快上軌道，可以和家長溝通、訂定計畫，也能寫文做圖經營自媒體。背後的關鍵是過去兩年多雖然看似沒做事，但我時時「上油」，保持頭腦的運作、技能的熟悉感。持續做，累積每天／每週的小習慣，時間的複利會回報給你。我們可以慢，但是要記得前進。

之後，隨著孩子長大、上學，我們花在職涯的百分比就能越來越多，人生比重可以再次調整。也因為過去這段時間沒有完全荒廢，就不是重新開始，上手的會比較快。或許橫切生命的時間軸，我們無法做到家庭與職涯的兼顧。但是當我們從拉長生命的角度，會發現能靠近所謂的家庭與職涯平衡。

本文經好眠師姜珮授權轉載，原文刊載於此

原標：如果要家庭和職涯都做到好，你自己很難好

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九