炎炎夏日吃西瓜：怎麼挑最鮮甜多汁？紅肉、黃肉哪個熱量低？
我們想讓你知道的是
西瓜是夏天缺少不了的水果之一，該水果的外皮呈深綠色或淡綠色，果肉呈現紅色或黃色，子則有黑有白也有赤，水分佔94％，為夏天最便宜、最有水分的水果。而西瓜也分成「紅肉」與「黃肉」2種，兩者營養有什麼差異呢？
文：王韻雅
夏天就是吃西瓜的季節，西瓜不論單吃或是打成西瓜汁，都能讓人快速止渴，而且西瓜水分含量多，還具有利小便、降血壓的好處，都讓西瓜成為夏天人氣水果之一。這次《優活健康網》為讀者整理了關於西瓜種類、吃西瓜好處、西瓜熱量排行、西瓜如何挑才好吃等常見問題，讓你吃西瓜也能安心又健康。
西瓜種類有哪些？
西瓜是夏天缺少不了的水果之一，該水果的外皮呈深綠色或淡綠色，果肉呈現紅色或黃色，子則有黑有白也有赤，水分佔94％，為夏天最便宜、最有水分的水果。而西瓜也分成「紅肉」與「黃肉」2種：
紅肉
- 普通紅肉大西瓜：吃起來有沙沙的口感，常見品種有華寶。
- 普通紅肉小西瓜：常見品種有黑美人、台農6號、甜美人等。
- 黃皮小西瓜：常見品種有黛安娜。
黃肉
- 普通黃肉或黃橙肉小西瓜：吃起來口感爽脆。常見品種有新蘭、金蘭、小鳳等。
- 黃皮橙肉小西瓜：吃起來具有清脆風味。常見品種有澎湖5號。
吃西瓜有哪些好處？
西瓜含水份94％，含脂肪量微少，但汁液中幾乎包含人體所需養份。每100公克含126.7毫克維他命A（紅色瓜瓤內最多）、B1含0.05毫克、B2含0.04毫克、B6含0.04毫克、磷氨酸、蘋果酸。
此外，西瓜的纖維、果膠與木質纖維豐富，吃西瓜有利腸胃蠕動。瓜皮與瓜子亦具營養份，皮白肉部含豐富維他命C及珍貴化合物。而西瓜也具開胃、助消化、止乾渴、去暑、利尿、促進代謝、滋養身體的功效。
西瓜種類沒有小玉西瓜？
說到西瓜，許多人都會想到「小玉西瓜」，但小玉西瓜並非指特定品種的西瓜，指的是所有黃肉西瓜。因為早年小型西瓜是從日本引進，稱為小玉西瓜，「玉」字即為日文中球形或圓形的意思，現在用小玉西瓜來稱呼小型西瓜。
西瓜如何挑選最甜？
西瓜吃起來清爽又解渴，但要怎麼挑才能選到香甜又多汁的西瓜呢？其實，要看西瓜甜不甜的挑選技巧為「看外觀」和「拍果皮」2部分，建議民眾，購買前可以先拍打果皮，選擇聲音清脆響亮的西瓜。此外，盡量選表面光滑完整、顏色青綠明亮、花紋清晰鮮明、果梗呈捲曲狀、瓜蒂部分些微凹陷的西瓜。
西瓜冷藏可以放多久？
我們常常在市場或夜市攤位看到分切好的西瓜，但那樣放著是對的嗎？毒理專家招名威於臉書粉絲頁發文表示，西瓜切好若當下沒有吃完，也沒有妥善保存，與空氣接觸後就會有漂浮在空氣中的細菌或黴菌污染；而用不乾淨的粘版和刀具來切，就很容易把口腔中的細菌帶到西瓜上，一樣很容易造成微生物的污染。
招名威表示，就算西瓜是用保鮮膜包著，切完放在保鮮盒裡，或是放在冰箱裡，其實時間只要一長，滋生細菌的風險都很高。建議民眾，包著保鮮膜的西瓜不要放太久，還是要快點吃完。
西瓜熱量排行
很多人喜歡在夏天吃幾片西瓜，讓身心感到透心涼，但你知道不同果肉的西瓜熱量有差嗎？事實上，紅肉的熱量會比黃肉稍微高一點。對此，營養師高敏敏也於臉書粉絲頁分享，西瓜不同果肉的熱量與營養素，供民眾參考。
紅肉西瓜（熱量：32大卡）
- C（醣類）／P（蛋白質）／F（水果、纖維）：8／0.8／0.1公克
- 膳食纖維：0.3公克
- 鉀：121毫克
- 鋅：0.2毫克
- 維生素A：687I.U.
- β-胡蘿蔔素：412微克
- 維生素C：6.8毫克
- 瓜胺酸：少
黃肉西瓜（熱量：29大卡）
- C／P／F：7.3／0.7／0.1公克
- 膳食纖維：0.3公克
- 鉀：99毫克
- 鋅：0.3毫克
- 維生素A：1毫克
- β-胡蘿蔔素：1微克
- 維生素C：5.4毫克
- 瓜胺酸：多
吃西瓜禁忌
夏天吃到冰涼的西瓜，不只消暑還能解渴，但卻不是任何人都適合吃西瓜，雖然好處多，但吃西瓜注意事項也不少。營養師夏子雯於臉書粉絲頁發文指出，西瓜屬於涼性食物，若是體質虛寒者、腎功能不佳者與糖尿病患者都要注意攝取量：
- 體質虛寒者：吃多容易消化不良、腹瀉，建議少量食用為佳。
- 腎功能不佳者：因西瓜鉀高、水分多，需要控制鉀攝取量或水分。
- 糖尿病患者：西瓜雖是高升糖指數的水果，但升糖負荷（GL值，代表進食份量對血糖升高的影響）並不高。糖尿病患者只要控制每次吃的份量為1份水果，對血糖波動的影響就不會太大。
參考資料
- 行政院農業委員會 - 認識西瓜
- 台灣癌症基金會 - 西瓜的營養成份
本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此
原標題：西瓜怎麼挑最鮮甜多汁？冷藏可以放多久？2023夏日吃瓜「必知技巧」
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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