炎炎夏日吃西瓜：怎麼挑最鮮甜多汁？紅肉、黃肉哪個熱量低？

文：王韻雅



夏天就是吃西瓜的季節，西瓜不論單吃或是打成西瓜汁，都能讓人快速止渴，而且西瓜水分含量多，還具有利小便、降血壓的好處，都讓西瓜成為夏天人氣水果之一。這次《優活健康網》為讀者整理了關於西瓜種類、吃西瓜好處、西瓜熱量排行、西瓜如何挑才好吃等常見問題，讓你吃西瓜也能安心又健康。

西瓜種類有哪些？

西瓜是夏天缺少不了的水果之一，該水果的外皮呈深綠色或淡綠色，果肉呈現紅色或黃色，子則有黑有白也有赤，水分佔94％，為夏天最便宜、最有水分的水果。而西瓜也分成「紅肉」與「黃肉」2種：

紅肉

普通紅肉大西瓜：吃起來有沙沙的口感，常見品種有華寶。

普通紅肉小西瓜：常見品種有黑美人、台農6號、甜美人等。

黃皮小西瓜：常見品種有黛安娜。

黃肉

普通黃肉或黃橙肉小西瓜：吃起來口感爽脆。常見品種有新蘭、金蘭、小鳳等。

黃皮橙肉小西瓜：吃起來具有清脆風味。常見品種有澎湖5號。

吃西瓜有哪些好處？

西瓜含水份94％，含脂肪量微少，但汁液中幾乎包含人體所需養份。每100公克含126.7毫克維他命A（紅色瓜瓤內最多）、B1含0.05毫克、B2含0.04毫克、B6含0.04毫克、磷氨酸、蘋果酸。

此外，西瓜的纖維、果膠與木質纖維豐富，吃西瓜有利腸胃蠕動。瓜皮與瓜子亦具營養份，皮白肉部含豐富維他命C及珍貴化合物。而西瓜也具開胃、助消化、止乾渴、去暑、利尿、促進代謝、滋養身體的功效。

西瓜種類沒有小玉西瓜？

說到西瓜，許多人都會想到「小玉西瓜」，但小玉西瓜並非指特定品種的西瓜，指的是所有黃肉西瓜。因為早年小型西瓜是從日本引進，稱為小玉西瓜，「玉」字即為日文中球形或圓形的意思，現在用小玉西瓜來稱呼小型西瓜。

西瓜如何挑選最甜？

西瓜吃起來清爽又解渴，但要怎麼挑才能選到香甜又多汁的西瓜呢？其實，要看西瓜甜不甜的挑選技巧為「看外觀」和「拍果皮」2部分，建議民眾，購買前可以先拍打果皮，選擇聲音清脆響亮的西瓜。此外，盡量選表面光滑完整、顏色青綠明亮、花紋清晰鮮明、果梗呈捲曲狀、瓜蒂部分些微凹陷的西瓜。

西瓜冷藏可以放多久？

我們常常在市場或夜市攤位看到分切好的西瓜，但那樣放著是對的嗎？毒理專家招名威於臉書粉絲頁發文表示，西瓜切好若當下沒有吃完，也沒有妥善保存，與空氣接觸後就會有漂浮在空氣中的細菌或黴菌污染；而用不乾淨的粘版和刀具來切，就很容易把口腔中的細菌帶到西瓜上，一樣很容易造成微生物的污染。

招名威表示，就算西瓜是用保鮮膜包著，切完放在保鮮盒裡，或是放在冰箱裡，其實時間只要一長，滋生細菌的風險都很高。建議民眾，包著保鮮膜的西瓜不要放太久，還是要快點吃完。

西瓜熱量排行

很多人喜歡在夏天吃幾片西瓜，讓身心感到透心涼，但你知道不同果肉的西瓜熱量有差嗎？事實上，紅肉的熱量會比黃肉稍微高一點。對此，營養師高敏敏也於臉書粉絲頁分享，西瓜不同果肉的熱量與營養素，供民眾參考。

紅肉西瓜（熱量：32大卡）

C（醣類）／P（蛋白質）／F（水果、纖維）：8／0.8／0.1公克

膳食纖維：0.3公克

鉀：121毫克

鋅：0.2毫克

維生素A：687I.U.

β-胡蘿蔔素：412微克

維生素C：6.8毫克

瓜胺酸：少

黃肉西瓜（熱量：29大卡）

C／P／F：7.3／0.7／0.1公克

膳食纖維：0.3公克

鉀：99毫克

鋅：0.3毫克

維生素A：1毫克

β-胡蘿蔔素：1微克

維生素C：5.4毫克

瓜胺酸：多

吃西瓜禁忌

夏天吃到冰涼的西瓜，不只消暑還能解渴，但卻不是任何人都適合吃西瓜，雖然好處多，但吃西瓜注意事項也不少。營養師夏子雯於臉書粉絲頁發文指出，西瓜屬於涼性食物，若是體質虛寒者、腎功能不佳者與糖尿病患者都要注意攝取量：

體質虛寒者：吃多容易消化不良、腹瀉，建議少量食用為佳。

腎功能不佳者：因西瓜鉀高、水分多，需要控制鉀攝取量或水分。

糖尿病患者：西瓜雖是高升糖指數的水果，但升糖負荷（GL值，代表進食份量對血糖升高的影響）並不高。糖尿病患者只要控制每次吃的份量為1份水果，對血糖波動的影響就不會太大。

參考資料

行政院農業委員會 - 認識西瓜

台灣癌症基金會 - 西瓜的營養成份

本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此

原標題：西瓜怎麼挑最鮮甜多汁？冷藏可以放多久？2023夏日吃瓜「必知技巧」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九