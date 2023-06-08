雨果《ETF存股》：除了「定期定額」，也建議同時採用「不定期不定額」以備不時之需
我們想讓你知道的是
詳解新手們投資前該有的基礎觀念，由淺入深，一步步教你如何透過投資ETF，將指數化投資運用於台股，以及進一步應用在美股及全球上，並手把手教你如何規劃最適合自己的資產配置方式，還有如何執行資產再平衡的時間方程式。
文：雨果
不定期不定額以備不時之需
除了定期定額，也建議同時採用不定期不定額，如果每月存下15,000元買股票，可以設定定期定額10,000元，另外5,000元先存在銀行戶頭，未來幾個月內如果碰到股市不理性的回檔或是突然大跌，就可以動用這筆資金單筆加碼。如果暫時沒有加碼機會，這筆錢就當作備用金，如果臨時有需要大筆金額的支出，而生活費的存款不夠時，必要時就可挪用這筆資金。
這筆不定期不定額的資金不需要多，也不能多，若累積很多就表示有一定比例的資金沒有投資到股市，這與原本的規劃不同，這筆資金只是預備用在未來若有大跌情況發生時可以加碼，若都沒有發生，還是應該要單筆買進股票，不要讓這筆錢一直存在戶頭。例如前面舉例每個月有五千元是累積在銀行戶頭，當累積到超過五萬元時，就可在適當時機直接加碼買進，再把資金投入股市。
若未來幾個月的股市一直上漲，那麼這筆資金不就會買到比較貴的價格嗎？沒錯，若是上述情況確實是會買貴，相對的，若是股市下跌也能夠買便宜一點，這就是取捨，不定期不定額可彈性運用，如果你不想如此麻煩，也可以將15,000元全部都設定好定期定額，因為相較於10年或20年後的價格，目前落差幾個月的價差，可能之後來看都是微不足道，不需要太在意現在是買貴還是買便宜。
「股票＋定存」雙管齊下，做好資產規劃
我們提過每個人一定要做資產配置，在股票交易上也可以做好不同投資資產的配置，資產配置最重要的概念就是投資的資產彼此之間不會互相影響，兩者不要有絕對的連動關係。若只有投資台股，最簡單的資產配置就是現金，放在銀行的現金也是一種資產，可以選擇活存或定期定存，而且不管股市大漲或大跌，都不會影響放在銀行裡的現金。
依據自己的風險承受度與投資目標需求，決定資產的分配比例。譬如積極型的投資人可以將投資資金的80%放在股市，剩餘的20%放在銀行定存賺取利息，不管股票漲跌，這20%的資金就是安全的賺取定存利息，它同樣也會帶來獲利只是比較少，但當你需要在股市加碼資金時，這筆定存現金就隨時可以動用。
就如同平常買賣個股，當看好一檔標的時，大部分的人不至於會一次梭哈，投入所有資金買進，通常會先買幾張試試水溫，然後再看股價發展決定是否加碼，或是暫時觀望，而這時手上應該還有不少現金。之後可能股價下跌了，但你覺得公司營運不變，反而出現更好的機會用更便宜的價格買進股票，於是動用現金再買進幾張股票，直到現金快要用完，或是公司營運出現轉變，又或是找到另一檔覺得更好的股票，才會將手上資金重新分配。
一般人通常都不會把資金用盡，許多專家建議至少留20%～30%的資金在手，若碰到非理性下跌時才有本錢可以加碼，逢低攤平。同樣的資產配置概念執行起來也與之相似，保留20%資金在銀行活存或定存，等到適當時機時可能就會需要動用這筆資金加碼，只是我所要建議的加碼方式與概念不太一樣。
一般投資人是看股價、看消息、看信心、看投顧老師建議，才考慮要不要加碼，而我建議要有固定條件的加碼，當條件一到就執行，不需要聽誰的意見，也不需要管當時財經台的任何資訊，因為這些都不是評估因素，只要按紀律執行就對了。
八二法則，執行資產再平衡
規劃好股票、定存的資產配置之後，以前面提到的原則80%資金買進0050與20%資金放在銀行定存，接著就是規劃執行資產再平衡的條件了，所謂資產再平衡就是把已經偏離所規劃的資產分配比例再調整回來。舉例來說，我願意將80%的資產用來承擔股市的漲跌報酬與風險，20%放在安全保本的銀行定存，若一段時間後股市上漲30%，導致我的整體資產比例變成股票資產占84%，銀行定存在獲得1%利息後還只占16%，這時候我在股市所要承擔風險的資產比原本規劃的多4%，此時就要將資產比例調整回80%與20%，這就是「資產再平衡」。
實際做法是：先計算股市與定存的整體資產總和，接著重新計算80%的股票資產市值，超過的金額就要賣掉持股換成現金，然後將現金放進銀行定存，把資產比例調整回80%比20%，操作方式如表4-1。
如表4-1，假設一開始的資產是100萬元，投資80萬元購買元大台灣50（0050），還有20萬元放在銀行定存，當股票上漲造成資產已偏離原本的分配比例時，表中0050上漲30%，而銀行定存也拿到1%的利息，此時就需要將過多的股票資產賣掉，換成現金放入銀行定存，把資產分配比例再平衡回80%比20%，所以這時應該要賣掉價值46,400元的股票，並將這筆現金改放到銀行定存，股票價值從104萬元回到99.36萬元，而定存金額從20.2萬元增加為24.84萬元。
過去常聽到專家說股票漲多要獲利了結，股票下跌要逢低攤平，這一句話說起來很簡單，但是執行上卻相當困難。因為我們不知道怎樣才算是漲多，10%算多嗎？還是要20%、30%或50%？下跌10%該拿現金加碼攤平嗎？還是要等20%、30%或50%？過去在投資個股的時候，這些問題一直沒有標準答案，專家會要投資人自己評估該檔個股未來的營業成長變化，每股盈餘會增加還是減少，當下本益比高還是低，當時的K 線趨勢是上升、反轉、轉跌、還是下跌，你的資金分成幾批可以加碼等等，這麼多複雜的問題，如果我都知道那還需要問專家嗎？
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。