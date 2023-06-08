雨果《ETF存股》：除了「定期定額」，也建議同時採用「不定期不定額」以備不時之需

文：雨果

不定期不定額以備不時之需

除了定期定額，也建議同時採用不定期不定額，如果每月存下15,000元買股票，可以設定定期定額10,000元，另外5,000元先存在銀行戶頭，未來幾個月內如果碰到股市不理性的回檔或是突然大跌，就可以動用這筆資金單筆加碼。如果暫時沒有加碼機會，這筆錢就當作備用金，如果臨時有需要大筆金額的支出，而生活費的存款不夠時，必要時就可挪用這筆資金。

這筆不定期不定額的資金不需要多，也不能多，若累積很多就表示有一定比例的資金沒有投資到股市，這與原本的規劃不同，這筆資金只是預備用在未來若有大跌情況發生時可以加碼，若都沒有發生，還是應該要單筆買進股票，不要讓這筆錢一直存在戶頭。例如前面舉例每個月有五千元是累積在銀行戶頭，當累積到超過五萬元時，就可在適當時機直接加碼買進，再把資金投入股市。

若未來幾個月的股市一直上漲，那麼這筆資金不就會買到比較貴的價格嗎？沒錯，若是上述情況確實是會買貴，相對的，若是股市下跌也能夠買便宜一點，這就是取捨，不定期不定額可彈性運用，如果你不想如此麻煩，也可以將15,000元全部都設定好定期定額，因為相較於10年或20年後的價格，目前落差幾個月的價差，可能之後來看都是微不足道，不需要太在意現在是買貴還是買便宜。

「股票＋定存」雙管齊下，做好資產規劃

我們提過每個人一定要做資產配置，在股票交易上也可以做好不同投資資產的配置，資產配置最重要的概念就是投資的資產彼此之間不會互相影響，兩者不要有絕對的連動關係。若只有投資台股，最簡單的資產配置就是現金，放在銀行的現金也是一種資產，可以選擇活存或定期定存，而且不管股市大漲或大跌，都不會影響放在銀行裡的現金。

依據自己的風險承受度與投資目標需求，決定資產的分配比例。譬如積極型的投資人可以將投資資金的80%放在股市，剩餘的20%放在銀行定存賺取利息，不管股票漲跌，這20%的資金就是安全的賺取定存利息，它同樣也會帶來獲利只是比較少，但當你需要在股市加碼資金時，這筆定存現金就隨時可以動用。

就如同平常買賣個股，當看好一檔標的時，大部分的人不至於會一次梭哈，投入所有資金買進，通常會先買幾張試試水溫，然後再看股價發展決定是否加碼，或是暫時觀望，而這時手上應該還有不少現金。之後可能股價下跌了，但你覺得公司營運不變，反而出現更好的機會用更便宜的價格買進股票，於是動用現金再買進幾張股票，直到現金快要用完，或是公司營運出現轉變，又或是找到另一檔覺得更好的股票，才會將手上資金重新分配。

一般人通常都不會把資金用盡，許多專家建議至少留20%～30%的資金在手，若碰到非理性下跌時才有本錢可以加碼，逢低攤平。同樣的資產配置概念執行起來也與之相似，保留20%資金在銀行活存或定存，等到適當時機時可能就會需要動用這筆資金加碼，只是我所要建議的加碼方式與概念不太一樣。

一般投資人是看股價、看消息、看信心、看投顧老師建議，才考慮要不要加碼，而我建議要有固定條件的加碼，當條件一到就執行，不需要聽誰的意見，也不需要管當時財經台的任何資訊，因為這些都不是評估因素，只要按紀律執行就對了。

八二法則，執行資產再平衡

規劃好股票、定存的資產配置之後，以前面提到的原則80%資金買進0050與20%資金放在銀行定存，接著就是規劃執行資產再平衡的條件了，所謂資產再平衡就是把已經偏離所規劃的資產分配比例再調整回來。舉例來說，我願意將80%的資產用來承擔股市的漲跌報酬與風險，20%放在安全保本的銀行定存，若一段時間後股市上漲30%，導致我的整體資產比例變成股票資產占84%，銀行定存在獲得1%利息後還只占16%，這時候我在股市所要承擔風險的資產比原本規劃的多4%，此時就要將資產比例調整回80%與20%，這就是「資產再平衡」。

實際做法是：先計算股市與定存的整體資產總和，接著重新計算80%的股票資產市值，超過的金額就要賣掉持股換成現金，然後將現金放進銀行定存，把資產比例調整回80%比20%，操作方式如表4-1。

Photo Credit: 幸福文化出版

如表4-1，假設一開始的資產是100萬元，投資80萬元購買元大台灣50（0050），還有20萬元放在銀行定存，當股票上漲造成資產已偏離原本的分配比例時，表中0050上漲30%，而銀行定存也拿到1%的利息，此時就需要將過多的股票資產賣掉，換成現金放入銀行定存，把資產分配比例再平衡回80%比20%，所以這時應該要賣掉價值46,400元的股票，並將這筆現金改放到銀行定存，股票價值從104萬元回到99.36萬元，而定存金額從20.2萬元增加為24.84萬元。

過去常聽到專家說股票漲多要獲利了結，股票下跌要逢低攤平，這一句話說起來很簡單，但是執行上卻相當困難。因為我們不知道怎樣才算是漲多，10%算多嗎？還是要20%、30%或50%？下跌10%該拿現金加碼攤平嗎？還是要等20%、30%或50%？過去在投資個股的時候，這些問題一直沒有標準答案，專家會要投資人自己評估該檔個股未來的營業成長變化，每股盈餘會增加還是減少，當下本益比高還是低，當時的K 線趨勢是上升、反轉、轉跌、還是下跌，你的資金分成幾批可以加碼等等，這麼多複雜的問題，如果我都知道那還需要問專家嗎？