《學習如何學習》：管理者要做好及時分享，不要讓團隊猜測你的想法
我們想讓你知道的是
管理者要把自己的管理思路和業務思路及時傳達給自己的團隊，傳達前要利用「知行合一成長體系」做好總結，並運用各種方式進行傳達。比如系列文章整理得越清楚，表達的內容就越精確，團隊就越懂你的想法，才知道如何配合你。優秀的團隊不要互相猜，而是在精準資訊指導下進行緊密的配合。
文：王專
設計你的「職場影響力」
管理者的一個重要本領就是能夠影響他人。透過他人來完成工作，而不是只能靠自己衝，自己打，運用所學發揮影響力，管理工作就能開展得更加順利，更好的「搭團隊、帶團隊、拿結果」。所以，當在實踐模組需要完成「影響他人」這個要求時，可以先嘗試影響自己的團隊，這會讓你快速成長為一個優秀的管理者。
在實踐模組中， 很多重要的實踐都可以在團隊中進行，這條要謹記。為此，在實踐「知行合一成長體系」時，我們要著重整理「團隊管理」和「業務管理」兩方面的知識，如果能把團隊怎麼管理、業務怎麼管理寫成系列文章，整體工作思路就會變得更加清晰。
一方面可以用自己總結的方式去帶這個團隊，實現知行合一，你想到的事情自己先做到，給團隊做好榜樣；另外一方面，還要把相關知識傳授給成員們，讓團隊在工作的過程中同步變強， 實現「做事」和「提升」互相促進的正迴圈。
這個正迴圈一旦運轉起來，你的團隊就擁有了自己的「小飛輪」。當你的管理能力升級，團隊做事更順暢；同時你還培訓他們，幫助所有人進步，做事能力也會更強，你的管理難度會降低，而且在做事的過程中，成員們又可以提升對工作思路的理解，一舉多得。
這個過程中有幾個要點要特別提醒。 第一，帶領團隊一起整理有關管理與業務思路的文章。要做好團隊的領導者，自己肯定要先整理關於這兩方面的文章，透過這樣的方式梳理思路，同時，你還需要整個團隊形成共識。
在團隊管理中，「討論」比「宣講」更容易達成共識。如果討論時沒有團隊參與，只是聽你自己講，共識達成就會更困難，所以你需要花費精力去說服。要學會拉著團隊一起討論，成員們的想法藉此就能表達出來，最後的結論是融合了眾人的意見，每個人都是結論的一部分，自然會產生認同感。再書寫出討論結果， 最終寫出的文章就是具體的共識內容。
討論是把不同意見放在結論確定之前解決，宣講則需要在結論確定後搞定不同意見。兩者順序不同，難度不同。
工作中很多事情都可以用這樣的方式來優化。舉個例子，一個團隊難免要開很多會議，這時可以帶領團隊一起學習、閱讀、討論、整理，進而寫出團隊要開的五種會議，並說明每種會議如何開。這樣團隊開會的效率就會提升，而且成員們對於如何開會有深度的共識；反之，很多團隊一直在開會，但是卻不願意花時間研究如何讓開會變得高效。
第二，管理者做好及時分享，讓重要資訊傳達清楚。
不要讓團隊猜測你的想法。
不要讓團隊猜測你的想法。
不要讓團隊猜測你的想法。
這重要的事情說三遍。管理者要把自己的管理思路和業務思路及時傳達給自己的團隊，傳達前要利用「知行合一成長體系」做好總結，並運用各種方式進行傳達。比如系列文章整理得越清楚，表達的內容就越精確，團隊就越懂你的想法，才知道如何配合你。優秀的團隊不要互相猜，而是在精準資訊指導下進行緊密的配合。
第三，帶領團隊記錄覆盤經驗。覆盤不但對於個人成長有用，對於團隊成長也價值巨大。管理者在重要事情結束後要帶領團隊做覆盤討論，回顧之前的預期是什麼，過程中發生了什麼，哪些與預期相符、哪些與預期不符，原因是什麼，後續如何改進。把這些覆盤清楚，一個團隊將擁有強大的進化能力。覆盤形成的經驗一定要寫下來，因為寫下的覆盤比口頭覆盤明確，參與者能準確得到覆盤的結果，減少資訊差。
第四，讓團隊把最佳實踐寫下來，加速內部共用。讓團隊養成總結最佳實踐的習慣，記錄總結內容，它們都是寶貴的財富。做好這些事情，團隊的知識管理就能做強。
一方面透過書寫，提升各個團隊的思考能力，避免成員們只悶頭做事，思考太少；另外一方面能加速團隊中的資訊共用，讓優秀經驗迅速流動，一個人的經驗能快速變成整個團隊的經驗。
這樣做還有一個優點就是團隊的培訓會相當好做，大量的內容積累讓製作培訓內容變得容易，而且這些培訓來源於實戰，要比純理論更有用。團隊如果來了新人，透過閱讀這些文章，能迅速了解這個團隊，就能更快的融入。
為什麼用文字來記錄？因為實際工作中的經驗很難一成不變，要不斷升級，不斷更新，文字版本的經驗要比影音版本的經驗容易修改。
如果利用「線上文檔」來共用，參與者還能聯合創作，幾個人可以聯合寫一個文檔，反之，幾個人一起錄一個影音反而要麻煩很多。線上文檔分享的便捷性也更高，轉到「群組」裡馬上就能查閱，一旦文檔有了更新，所有人看到的都是最新的經驗。
如果你不是一名管理者，你也可以在工作中影響他人，其中一個重要的方式就是要學會向上管理。工作中傳統的思維都是「向上服務，向下管理」，其實還有一種不同的做法是「向上管理，向下服務」，我強烈建議做一次「向上管理」的主題式學習，在學習的同時，你能學到很多實用的方法，讓自己更好的與上級管理者相處。
對於在職場中打拚的人來說，向上管理的能力非常重要，很多人都忽視了這方面的學習，只是憑著感覺來。有的人過於卑躬屈膝，言聽計從，一開始可能有些效果，然而時間一長，自己就沒有了主見，決策能力就會下降，只動手、不動腦，反而不容易承擔更大的責任。更何況領導者也會更替，你學會對一個領導諂媚，不代表你可以服務好新上任的管理者。
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南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。