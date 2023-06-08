《學習如何學習》：管理者要做好及時分享，不要讓團隊猜測你的想法

文：王專

設計你的「職場影響力」

管理者的一個重要本領就是能夠影響他人。透過他人來完成工作，而不是只能靠自己衝，自己打，運用所學發揮影響力，管理工作就能開展得更加順利，更好的「搭團隊、帶團隊、拿結果」。所以，當在實踐模組需要完成「影響他人」這個要求時，可以先嘗試影響自己的團隊，這會讓你快速成長為一個優秀的管理者。

在實踐模組中， 很多重要的實踐都可以在團隊中進行，這條要謹記。為此，在實踐「知行合一成長體系」時，我們要著重整理「團隊管理」和「業務管理」兩方面的知識，如果能把團隊怎麼管理、業務怎麼管理寫成系列文章，整體工作思路就會變得更加清晰。

一方面可以用自己總結的方式去帶這個團隊，實現知行合一，你想到的事情自己先做到，給團隊做好榜樣；另外一方面，還要把相關知識傳授給成員們，讓團隊在工作的過程中同步變強， 實現「做事」和「提升」互相促進的正迴圈。

這個正迴圈一旦運轉起來，你的團隊就擁有了自己的「小飛輪」。當你的管理能力升級，團隊做事更順暢；同時你還培訓他們，幫助所有人進步，做事能力也會更強，你的管理難度會降低，而且在做事的過程中，成員們又可以提升對工作思路的理解，一舉多得。

這個過程中有幾個要點要特別提醒。 第一，帶領團隊一起整理有關管理與業務思路的文章。要做好團隊的領導者，自己肯定要先整理關於這兩方面的文章，透過這樣的方式梳理思路，同時，你還需要整個團隊形成共識。

在團隊管理中，「討論」比「宣講」更容易達成共識。如果討論時沒有團隊參與，只是聽你自己講，共識達成就會更困難，所以你需要花費精力去說服。要學會拉著團隊一起討論，成員們的想法藉此就能表達出來，最後的結論是融合了眾人的意見，每個人都是結論的一部分，自然會產生認同感。再書寫出討論結果， 最終寫出的文章就是具體的共識內容。

討論是把不同意見放在結論確定之前解決，宣講則需要在結論確定後搞定不同意見。兩者順序不同，難度不同。

工作中很多事情都可以用這樣的方式來優化。舉個例子，一個團隊難免要開很多會議，這時可以帶領團隊一起學習、閱讀、討論、整理，進而寫出團隊要開的五種會議，並說明每種會議如何開。這樣團隊開會的效率就會提升，而且成員們對於如何開會有深度的共識；反之，很多團隊一直在開會，但是卻不願意花時間研究如何讓開會變得高效。

第二，管理者做好及時分享，讓重要資訊傳達清楚。

不要讓團隊猜測你的想法。

不要讓團隊猜測你的想法。

不要讓團隊猜測你的想法。

這重要的事情說三遍。管理者要把自己的管理思路和業務思路及時傳達給自己的團隊，傳達前要利用「知行合一成長體系」做好總結，並運用各種方式進行傳達。比如系列文章整理得越清楚，表達的內容就越精確，團隊就越懂你的想法，才知道如何配合你。優秀的團隊不要互相猜，而是在精準資訊指導下進行緊密的配合。

第三，帶領團隊記錄覆盤經驗。覆盤不但對於個人成長有用，對於團隊成長也價值巨大。管理者在重要事情結束後要帶領團隊做覆盤討論，回顧之前的預期是什麼，過程中發生了什麼，哪些與預期相符、哪些與預期不符，原因是什麼，後續如何改進。把這些覆盤清楚，一個團隊將擁有強大的進化能力。覆盤形成的經驗一定要寫下來，因為寫下的覆盤比口頭覆盤明確，參與者能準確得到覆盤的結果，減少資訊差。

第四，讓團隊把最佳實踐寫下來，加速內部共用。讓團隊養成總結最佳實踐的習慣，記錄總結內容，它們都是寶貴的財富。做好這些事情，團隊的知識管理就能做強。

一方面透過書寫，提升各個團隊的思考能力，避免成員們只悶頭做事，思考太少；另外一方面能加速團隊中的資訊共用，讓優秀經驗迅速流動，一個人的經驗能快速變成整個團隊的經驗。

這樣做還有一個優點就是團隊的培訓會相當好做，大量的內容積累讓製作培訓內容變得容易，而且這些培訓來源於實戰，要比純理論更有用。團隊如果來了新人，透過閱讀這些文章，能迅速了解這個團隊，就能更快的融入。

為什麼用文字來記錄？因為實際工作中的經驗很難一成不變，要不斷升級，不斷更新，文字版本的經驗要比影音版本的經驗容易修改。

如果利用「線上文檔」來共用，參與者還能聯合創作，幾個人可以聯合寫一個文檔，反之，幾個人一起錄一個影音反而要麻煩很多。線上文檔分享的便捷性也更高，轉到「群組」裡馬上就能查閱，一旦文檔有了更新，所有人看到的都是最新的經驗。

如果你不是一名管理者，你也可以在工作中影響他人，其中一個重要的方式就是要學會向上管理。工作中傳統的思維都是「向上服務，向下管理」，其實還有一種不同的做法是「向上管理，向下服務」，我強烈建議做一次「向上管理」的主題式學習，在學習的同時，你能學到很多實用的方法，讓自己更好的與上級管理者相處。

對於在職場中打拚的人來說，向上管理的能力非常重要，很多人都忽視了這方面的學習，只是憑著感覺來。有的人過於卑躬屈膝，言聽計從，一開始可能有些效果，然而時間一長，自己就沒有了主見，決策能力就會下降，只動手、不動腦，反而不容易承擔更大的責任。更何況領導者也會更替，你學會對一個領導諂媚，不代表你可以服務好新上任的管理者。