《從東京到京都 珈琲物語》：「好安靜啊」，銀座椿屋本店果然沒有讓人失望
我們想讓你知道的是
「妳知道價錢這種東西是反應成本的，而營造氣氛所費不貲不是？」同行朋友輕聲說。角落裡裝飾的古老大提琴像是低眉斂首古美人低語。眼角偷偷瞄過，隔了兩桌年紀看來差異甚大的男女客人，男人的手正輕穩地握著女人，雙方臉龐逐漸接近，優美細長的頸項交疊成心，柔美一如電影場景。如此地方就是進行著什麼，也優雅浪漫。
文：陳彧馨
說到東京，並不是太多人會特別想找咖啡館的地方。而其實我開始尋找咖啡館，也就只是個不得不的深夜習慣。
從中學時期開始，我的作息幾乎就不能說是正常，古怪的癖性是睡前需要一點一個人時光，可以不管旁人，隨便做些什麼事都好。也許看書，也許小聲地聽廣播，偶爾做頓宵夜。因此不論隔日幾點必須起床，總是鮮少在兩點以前入睡。這毛病即使旅途中也停不了。可便宜的東京旅館鮮少有不使人氣悶的。所以一日遊畢，不到舒服些的咖啡館坐坐，還真的不行。
此外，東京地鐵雖是全亞洲最早，路線總長將近三百公里之多（尚不包含JR線），卻並非全日通行。最後班車大都截止在午夜，對一個不愛睡覺的旅人，面對有那麼多可看的東京，卻要時時記得終班時刻，實在是一件非常痛苦的事。
會如此將終班電車視做大事一樁，原因之一是計程車的價格令人咋舌。
正在東京當苦哈哈博士生的朋友，某次在便宜美味居酒屋裡邊喝酒邊閒談他在日本養成一夜三攤的「居酒屋習氣」時，我忍不住問到關於「終班電車」的大哉問。得到的回答是這樣：「別開玩笑了，喝再多都會記得趕上電車，如果叫計程車那可會花掉四分之一個月的生活費呢！」順便一提某個倒楣鬼錯過電車因此走了三小時回家的慘況。
我對於朋友提到「如果萬一時」膠囊旅館住宿的解決方案興趣缺缺（正常距離下計程車資據說會是住宿費的兩倍以上啊！）。乾脆開始研究深夜營業的咖啡館。有段時間出遊東京，還會將所有靠近各大地鐵站收集到的全日無休、或營業至將近破曉的咖啡館一一標出，隨身攜帶，以防萬一。
「我走進漢堡店吃了吉士漢堡，喝了熱咖啡醒醒酒之後，到附近二輪電影院去看《畢業生》。雖然是不覺得多有趣的電影，但因為也沒有別的事可做，因此就那樣又重複看了一次那部電影。然後走出電影院，一面想事情一面在清晨四點前冷冷的新宿街頭漫無目的地閑逛著。走累之後我走進一間通宵營業的喫茶店，決定一面喝咖啡讀書，一面等第一班電車。過一會而逐漸進來更多在等第一班電車的人，店裡開始擁擠起來。服務生走過來我這邊，說對不起可以讓別的客人也一起坐嗎？可以呀，我說。反正我只是在看書而已，對面誰要坐，我一點也不介意。」
──村上春樹．《挪威的森林（上）》頁一一六
距離村上筆下將近二十年後的新宿街頭是不是還有二輪電影院、二輪電影的票價能夠便宜多少這種事，我一點都不知道。不過凌晨一點從車站出來時，通宵咖啡館看起來相當熱鬧；等到從咖啡館對面的小酒吧喝完酒出來，咖啡館熱鬧依然，而那時已經凌晨四點了呢。彼時「以防萬一沒搭上終班列車」的救命咖啡館清單裡，首間造訪的就是不眠新宿裡營業至清晨五點的咖啡館椿屋。
新宿椿屋一派大正時代風情，沉穩懷舊，燈光昏黃而木色深沉、彩繪馬賽克玻璃和西裝筆挺的侍者帶點莊嚴，擺明了是「別亂來」的店。不過新宿店滿是濃厚菸味，有些讓人受不了。我索性放棄，又趕往充滿年輕朝氣的澀谷試試運氣。
澀谷椿屋的菸味好些，客人與新宿相比要年輕一截。這當然與澀谷地區的屬性相關，但也因此與氣氛穩重的椿屋並不相襯。隔桌的男孩掛著粗框眼鏡歪戴貝雷帽，七分緊身褲下是亮藍襪子和鮮黃球鞋。女伴也不遑多讓，雖然就顏色上來說是相當低調的深色系，不過是女僕裝唷，完全是「新時代咖啡館客」風格。
攤開價目，感覺高貴的咖啡館價格意外地平易近人。一杯經典咖啡只要五百日幣，續杯只要再加二百。別的地方不知道，但在東京這很便宜了，難怪年輕人也能輕鬆在此談天等人。我點了拿鐵，結果送上來一碗浮著兔子臉的奶泡咖啡，這是澀谷分店特為年輕客人預備的特色，並不是每間都有。
某次在東京跨年，夜裡在淺草喫了炸蝦蕎麥麵，本來還算和煦的天氣驟冷。跳著腳看完頗具下町風情（下町指靠河近海等低地，為古代庶民聚集的工商業區）的燈飾後，距離跨年時間約莫還有五個鐘頭。在冷颼颼的天氣裡（大約二度左右），不想到太熱鬧的地方跟人擠，卻不知道能做什麼。
「銀座好了，這時候人一定不多。」當時一起準備跨年的朋友說。
入夜的銀座確實安靜。椿屋原本就是從銀座起始的咖啡館，代表的標誌是優雅山茶花。雖然去過的分店無一不是熱鬧嘈雜，但所查到的資料都說銀座本店氣氛嫻靜。想著五小時後的跨年要去增上寺人擠人，現在無論如何不想去人多地方。
銀座椿屋本店果然沒有讓人失望。
「好安靜啊。」同行的朋友悄聲說。
當然安靜。占足兩層樓的咖啡館總共只有三桌客人，雖然同是大正風格，店裡氣氛也有不同。燈光要更昏暗一點，舊式古董大櫃上擺放沉穩的日式花瓶大燈，微光點滴從布燈罩裡溢出。掛著的畫，角落的座鐘，櫥櫃裡的小飾品，每一樣在其他分店彷彿都出現過，如果再幫她們各添上十五年的歲月，感覺就會是銀座店裡的樣子。
人客稀少的店裡相當安靜，菜單上的價格也不一樣。大約是為了應付不同層級的客人，相同的品項在銀座店猛地多了幾百日幣。原本在澀谷店一杯五百日幣的經典咖啡，移到銀座後變成八百日幣，澀谷店有的續杯兩百元的服務更是直接消失。其餘花式咖啡隨便都要上千，相當銀座的價格。
端莊女侍送上白底青花骨瓷杯盛著濃郁的經典咖啡、高腳玻璃杯盛著以咖啡凝結成冰塊的冰滴咖啡、盛裝在碎花杯的拿鐵，泡沫上浮著優雅拉花。啜著咖啡，感覺椿屋的眾多分店似乎多少都缺了一點本店優雅，也許是因為器具關係，也許是因為夜銀座的寧靜本來就不是他處可以比擬。雖然說，實在是傷荷包一點。
「妳知道價錢這種東西是反應成本的，而營造氣氛所費不貲不是？」同行朋友輕聲說。角落裡裝飾的古老大提琴像是低眉斂首古美人低語。
眼角偷偷瞄過，隔了兩桌年紀看來差異甚大的男女客人，男人的手正輕穩地握著女人，雙方臉龐逐漸接近，優美細長的頸項交疊成心，柔美一如電影場景。如此地方就是進行著什麼，也優雅浪漫。
Tags：
10大必買南投伴手禮
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
以上廣告由南投縣政府農業處提供。