《雨都漫步》：水燈是承載靈魂的物件，水裡好兄弟上岸的歸所

文：江懿倫、林家和、邱榆

百年祭典十五組姓氏輪値－主普壇

雞籠中元祭最、最、最重要的項目——農曆7月15日位於主普壇的普度，在現場，道士會完整展演一場精緻的普度儀式，從請神到送走好兄弟。從文獻上可瞭解過去的雞籠中元祭組織動員，以慶安宮為中心，周圍區域分成四大柱：主普、主醮、主壇、主會，如同將整個基隆市分組變成一個祭祀場域，共同完成雞籠中元祭，除了主普，其他三大柱是以推選方式選出負責人（註1），現在僅存以姓氏組織輪值的主普，包辦中元祭的各項細節。



Photo Credit: 前衛出版社 2020 年雞籠中元祭主普壇，輪值主普為聯姓會白、童姓。

Photo Credit: 前衛出版社 2020年，李姓宗親會主普的普度現場。

普度須有祭壇，1929年以前，主普壇只有在中元期間搭建，依照1926年8月2日的《臺灣日日新報》記載：

「......主普壇擬建於高砂公園構內。預算數千圓。昨年謝姓。開三千餘圓......」（註2）

數千圓是多大的數字？以當年日日新報所載基隆豬隻的價格，每百斤的上等豬為31圓70錢、中等豬為30圓70錢、下等豬為29圓70錢（註3），以三千圓計算，可以買進約94.63餘斤的上等豬，主普壇的搭建所費不貲。

每年輪值的姓氏宗親會，花費龐大經費在搭建主普壇，為求往後便利與避免浪費鋪張，1928年基隆重要的頭人士紳（註4），向地方政府請願，蓋一座固定式的主普壇，平日可作為音樂廳使用（註5），一個民俗兼具藝文活動的複合性設施，原址位於國道1號口的基隆廣播電台；而在1970年代，因位處交通要道，中元祭期間交通壅塞民怨四起，最終搬移至中正公園的山腰上。

外地朋友一踏上基隆，都會發生這些對話：

「那棟在山上很像廟的是什麼？」 「主普壇，中元祭普度的地方。」 「？？？？？？」

充滿問號的表情說明著其他城市鮮少有一處是為了普度而存在的設施。從火車站走出來，以及在港灣抬頭，都會視見，主普壇強而有力的存在感。曾聽幾位地方耆老說基隆普度關乎於這座城市是不是風調雨順，基隆這麼在意普度，或許是一種傳承，我們的父母輩都會帶著我們一起做；也或許是一種習慣，從小到大熟悉的事物；更是一種價值觀，基隆人就是不離「普」。

Photo Credit: 前衛出版社 1930年代雞籠中元祭四大柱範圍。

Photo Credit: 前衛出版社 1928年基隆重要頭人士紳_許梓桑、顏國年、潘榮春（由左至右）。

雨傘人 TIPS

主普壇在基隆中正公園的山腰，大概需要走5層樓的階梯數，周圍24小時都會有基隆人在活動，白天民眾運動、晚上情侶約會。平日，主普壇建築1樓為中元祭祀文物館，其他樓層未開放，近年因結構問題重新修繕；另外，加上基隆塔建設，或許未來的主普壇，在路程與功能上，都將更平易近人。

主普壇山腳，靠近基隆市政府、基隆市文化局、佛光山極樂寺、基隆醫院，還有很多金融機構、商城戲院與美味的餐廳、咖啡廳；結束主普壇跟中正公園的行程，下山後很適合選一間 餐廳恢復體力。若是喜歡硬派、鹹辣香口味的推薦「小峨嵋川菜館」，想要來點異國風味可以 去「巴基斯坦廚房」；若想要氣質小清新，「小腳落€ Little Corner」能品嘗簡單精緻的定食。

Photo Credit: 前衛出版社 佇立在市區中正公園山腰上的主普壇。

指引好兄弟上岸吃飽飽－望海巷

中元節普度前，一定要放水燈，水裡的孤魂野鬼跟陸地上的一樣重要。陸地上利用燈籠，指引好兄弟前往主普壇的路；水裡的好兄弟就要靠水燈。水燈是承載靈魂的物件，水裡好兄弟上岸的歸所，在短暫的7月時光，接受陽世大眾的普度。望海巷，各姓氏水燈頭爭奇鬥豔，各家師傅各種用心，水燈頭的華麗實實在在地反映人們的期望，期望好兄弟舒適滿意，也期望自己平安順利。

日本時代，放水燈是農曆7月25日，1952年因為「改善民俗綱要」將水燈日期改至農曆7月14日；然而，政策制定忽略了自然條件，農曆7月14日為海水漲潮，使水燈需藉由人力向外推出去， 這也是近幾年主辦的姓氏宗親會想要再改變的部分。過去放水燈的地點，多數老人家回憶指稱在「基隆港」，報紙紀錄位於基隆文化局（日本時代為公會堂）旁邊（註6），後來由於擴築基隆港東岸碼頭，因此移至望海巷。（註7）

望海巷是一處漁港，位於八斗子東側，過去因為煤礦、火力發電，讓八斗子與瑞芳、金瓜石等地有著重要連結；近10年，海洋科技博物館、忘幽谷、潮境公園等景點開放，加上深澳線復啟、八 斗子車站，以及各式景觀餐廳，讓八斗子、望海巷再次成為基隆旅遊的熱門關鍵字、濱海公路上的 亮點，遊客拍照打卡的網美勝地。

Photo Credit: 前衛出版社 2022年雞籠中元祭水燈景象。

Photo Credit: 前衛出版社 2022年雞籠中元祭水燈燃燒推入海

雨傘人 TIPS

於中元祭放水燈儀式前往望海巷，期間 「車輛控管」，建議搭乘接駁車，提醒特別注意接駁車的起迄時間，盡量在遊行快結束 前就先搭車至望海巷等待。遊行一結束，15字姓的水燈頭會集結在望海巷，等待儀式結束後，燃燒放出去。還有一個小叮嚀，現場可以攝影紀錄，然而，如果姓氏宗親會正在做內部儀式（或活動），或者表示不願意被拍攝時，必須給予尊重，遵守各姓氏宗親的規則。

註釋

吳蕙芳(2009)。〈地緣衝突的血緣化解？基隆中元祭與姓氏輪值主普制〉。《國立政治大學歷史學報》，31 期，頁 51-95。 〈基隆慶安宮 中元豫聞〉。《臺灣日日新報》夕刊(1926 年 8月 2日)。第 4 版。 〈基隆生豚 巿價跌落〉。《漢文臺灣日日新報》夕刊(1926 年 11月 20日)。第 4 版。 許梓桑、顏國年、潘榮春等人。〈基隆高砂公園 將建音樂堂 兼用主普壇〉。《漢文臺灣日日新報》日刊(1928 年 1月 14日)。第 4 版。 吳蕙芳(2013)。《基隆中元祭：史實、記憶與傳說》。台灣學生書局，頁 252。 〈慶安宮中元普施 廿五放河燈廿六普施 鐵道部運轉臨時列車〉。《漢文臺灣日日新報》夕刊(1932 年 8月 22日)。第 4 版；〈慶安宮河燈 極呈盛 況〉。《漢文臺灣日日新報》日刊(1932 年 8月 28日)。第 8 版。 洪連成(1993)。《滄海桑田話基隆》。基隆市立文化中心。

書籍介紹

本文摘錄自《雨都漫步：跟著雨傘人回家旅行。日常、海洋、信仰、飲食、地景————小旅行職人踏查基隆五種維度》，前衛出版社出版

作者：江懿倫、林家和、邱榆

｜回家的基隆人，帶你旅讀基隆！｜40個代表性地景×精選15條「雨都漫步」私房路線×10位在地職人生活路徑



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