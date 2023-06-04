《雨都漫步》：水燈是承載靈魂的物件，水裡好兄弟上岸的歸所
我們想讓你知道的是
從火車站走出來，以及在港灣抬頭，都會視見，主普壇強而有力的存在感。曾聽幾位地方耆老說基隆普度關乎於這座城市是不是風調雨順，基隆這麼在意普度，或許是一種傳承，我們的父母輩都會帶著我們一起做；也或許是一種習慣，從小到大熟悉的事物；更是一種價值觀，基隆人就是不離「普」。
文：江懿倫、林家和、邱榆
百年祭典十五組姓氏輪値－主普壇
雞籠中元祭最、最、最重要的項目——農曆7月15日位於主普壇的普度，在現場，道士會完整展演一場精緻的普度儀式，從請神到送走好兄弟。從文獻上可瞭解過去的雞籠中元祭組織動員，以慶安宮為中心，周圍區域分成四大柱：主普、主醮、主壇、主會，如同將整個基隆市分組變成一個祭祀場域，共同完成雞籠中元祭，除了主普，其他三大柱是以推選方式選出負責人（註1），現在僅存以姓氏組織輪值的主普，包辦中元祭的各項細節。
普度須有祭壇，1929年以前，主普壇只有在中元期間搭建，依照1926年8月2日的《臺灣日日新報》記載：
「......主普壇擬建於高砂公園構內。預算數千圓。昨年謝姓。開三千餘圓......」（註2）
數千圓是多大的數字？以當年日日新報所載基隆豬隻的價格，每百斤的上等豬為31圓70錢、中等豬為30圓70錢、下等豬為29圓70錢（註3），以三千圓計算，可以買進約94.63餘斤的上等豬，主普壇的搭建所費不貲。
每年輪值的姓氏宗親會，花費龐大經費在搭建主普壇，為求往後便利與避免浪費鋪張，1928年基隆重要的頭人士紳（註4），向地方政府請願，蓋一座固定式的主普壇，平日可作為音樂廳使用（註5），一個民俗兼具藝文活動的複合性設施，原址位於國道1號口的基隆廣播電台；而在1970年代，因位處交通要道，中元祭期間交通壅塞民怨四起，最終搬移至中正公園的山腰上。
外地朋友一踏上基隆，都會發生這些對話：
「那棟在山上很像廟的是什麼？」
「主普壇，中元祭普度的地方。」
「？？？？？？」
充滿問號的表情說明著其他城市鮮少有一處是為了普度而存在的設施。從火車站走出來，以及在港灣抬頭，都會視見，主普壇強而有力的存在感。曾聽幾位地方耆老說基隆普度關乎於這座城市是不是風調雨順，基隆這麼在意普度，或許是一種傳承，我們的父母輩都會帶著我們一起做；也或許是一種習慣，從小到大熟悉的事物；更是一種價值觀，基隆人就是不離「普」。
雨傘人 TIPS
主普壇在基隆中正公園的山腰，大概需要走5層樓的階梯數，周圍24小時都會有基隆人在活動，白天民眾運動、晚上情侶約會。平日，主普壇建築1樓為中元祭祀文物館，其他樓層未開放，近年因結構問題重新修繕；另外，加上基隆塔建設，或許未來的主普壇，在路程與功能上，都將更平易近人。
主普壇山腳，靠近基隆市政府、基隆市文化局、佛光山極樂寺、基隆醫院，還有很多金融機構、商城戲院與美味的餐廳、咖啡廳；結束主普壇跟中正公園的行程，下山後很適合選一間 餐廳恢復體力。若是喜歡硬派、鹹辣香口味的推薦「小峨嵋川菜館」，想要來點異國風味可以 去「巴基斯坦廚房」；若想要氣質小清新，「小腳落€ Little Corner」能品嘗簡單精緻的定食。
指引好兄弟上岸吃飽飽－望海巷
中元節普度前，一定要放水燈，水裡的孤魂野鬼跟陸地上的一樣重要。陸地上利用燈籠，指引好兄弟前往主普壇的路；水裡的好兄弟就要靠水燈。水燈是承載靈魂的物件，水裡好兄弟上岸的歸所，在短暫的7月時光，接受陽世大眾的普度。望海巷，各姓氏水燈頭爭奇鬥豔，各家師傅各種用心，水燈頭的華麗實實在在地反映人們的期望，期望好兄弟舒適滿意，也期望自己平安順利。
日本時代，放水燈是農曆7月25日，1952年因為「改善民俗綱要」將水燈日期改至農曆7月14日；然而，政策制定忽略了自然條件，農曆7月14日為海水漲潮，使水燈需藉由人力向外推出去， 這也是近幾年主辦的姓氏宗親會想要再改變的部分。過去放水燈的地點，多數老人家回憶指稱在「基隆港」，報紙紀錄位於基隆文化局（日本時代為公會堂）旁邊（註6），後來由於擴築基隆港東岸碼頭，因此移至望海巷。（註7）
望海巷是一處漁港，位於八斗子東側，過去因為煤礦、火力發電，讓八斗子與瑞芳、金瓜石等地有著重要連結；近10年，海洋科技博物館、忘幽谷、潮境公園等景點開放，加上深澳線復啟、八 斗子車站，以及各式景觀餐廳，讓八斗子、望海巷再次成為基隆旅遊的熱門關鍵字、濱海公路上的 亮點，遊客拍照打卡的網美勝地。
雨傘人 TIPS
於中元祭放水燈儀式前往望海巷，期間 「車輛控管」，建議搭乘接駁車，提醒特別注意接駁車的起迄時間，盡量在遊行快結束 前就先搭車至望海巷等待。遊行一結束，15字姓的水燈頭會集結在望海巷，等待儀式結束後，燃燒放出去。還有一個小叮嚀，現場可以攝影紀錄，然而，如果姓氏宗親會正在做內部儀式（或活動），或者表示不願意被拍攝時，必須給予尊重，遵守各姓氏宗親的規則。
註釋
- 吳蕙芳(2009)。〈地緣衝突的血緣化解？基隆中元祭與姓氏輪值主普制〉。《國立政治大學歷史學報》，31 期，頁 51-95。
- 〈基隆慶安宮 中元豫聞〉。《臺灣日日新報》夕刊(1926 年 8月 2日)。第 4 版。
- 〈基隆生豚 巿價跌落〉。《漢文臺灣日日新報》夕刊(1926 年 11月 20日)。第 4 版。
- 許梓桑、顏國年、潘榮春等人。〈基隆高砂公園 將建音樂堂 兼用主普壇〉。《漢文臺灣日日新報》日刊(1928 年 1月 14日)。第 4 版。
- 吳蕙芳(2013)。《基隆中元祭：史實、記憶與傳說》。台灣學生書局，頁 252。
- 〈慶安宮中元普施 廿五放河燈廿六普施 鐵道部運轉臨時列車〉。《漢文臺灣日日新報》夕刊(1932 年 8月 22日)。第 4 版；〈慶安宮河燈 極呈盛 況〉。《漢文臺灣日日新報》日刊(1932 年 8月 28日)。第 8 版。
- 洪連成(1993)。《滄海桑田話基隆》。基隆市立文化中心。
書籍介紹
本文摘錄自《雨都漫步：跟著雨傘人回家旅行。日常、海洋、信仰、飲食、地景————小旅行職人踏查基隆五種維度》，前衛出版社出版
作者：江懿倫、林家和、邱榆
｜回家的基隆人，帶你旅讀基隆！｜40個代表性地景×精選15條「雨都漫步」私房路線×10位在地職人生活路徑
最懂得「離開」家鄉的基隆人
返潮雨都、分享家鄉故事
跟著雨傘人回家旅行
五位小旅行職人的踏查筆記
探索五種基隆維度的深情
擁山抱海、港市合一的基隆，因獨特的地理環境，成為大航海時代節點進入世界體系、戰略要塞歷經戰事滄桑、戰後世界第七大貨櫃港的黃金歲月……，基隆擁有豐富底蘊、多采多姿的樣貌。
風華絕代的雨都，不僅政權更迭在基隆登台，渡海祖先、築港技師、戰後國軍、美國大兵…等，在此下船，大時代的巨輪與小人物的命運，深深地踏印在基隆的土地上，孕育出獨特的人文韻味與地景特色。
Tags：
10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。