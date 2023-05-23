【2023坎城影展】《落葉》影評：當代世界需要的大師電影，芬蘭名導阿基告訴大家「做工的人」該怎麼拍
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阿基郭利斯馬基的新作《落葉》，日前在坎城影展映後爆出相當熱烈的迴響，不，甚至是在放映過程中，觀眾們（包含我）就已經忍不住鼓掌歡呼——阿基、阿基、阿基，所有人在盧米埃廳內不斷高喊阿基郭利斯馬基的名字，以表達對這部傑作的激賞。
阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismäki），這名芬蘭當代電影大師，角逐金棕櫚的新作《落葉》於法國時間22日，在坎城影展完成世界首映。
《落葉》映後爆出相當熱烈的迴響，不，甚至是在放映過程中，觀眾們（包含我）就已經忍不住鼓掌歡呼——阿基、阿基、阿基，所有人在盧米埃廳內不斷高喊阿基郭利斯馬基的名字，以表達對這部傑作的激賞。
倘若將導演的名字遮住，還是能夠輕易從作者的創作手痕中，窺見《落葉》就是一部寫著阿基郭利斯馬基之名的作品。
《落葉》替《天堂孤影》、《亞利爾號》、《火柴廠的女孩》組成的「勞工階級三部曲」增添薪柴，展開連成一氣的全新篇章——而《落葉》是一部在工廠的重複勞動之中，觀眾仍舊能在烏黑的碎石砂礫之中，挖掘出閃閃發光的愛戀故事。
與過往作品相同，阿基郭利斯馬基仍舊是那個關注勞工階級的導演，也同樣地，都市發展下的巨大經濟體怪獸，乃至於當代世界政治的氛圍，無一不轉化成命運、災難，環伺於勞工階級。
收音機傳來烏俄戰爭的聲音不絕於耳，遠端的爆炸和死亡，緩緩揭露戰爭對於群體的影響，是如何深入小人物們的普遍日常——阿基郭利斯馬基在枯燥的重複生活中，還是沒有忘記展現道德的嚴肅性。
女人被裁員了，男人也被裁員了，女人又被裁員了，男人也又被裁員了，工作、裁員，工作、裁員，不斷重複上演，接著，他們在酒吧相遇，一見傾心，而後他們相約在電影院，然後失散，最後重逢。
女人和男人在電影院前，背對著大衛連（David Lean）《相見恨晚》的海報，他們看了吉姆賈木許（Jim Jarmusch）的《喪屍未逝》，電影就在這一段敘事，引起觀眾的熱烈迴響。
「《喪屍未逝》好看嗎？」
「真好看！」
阿基郭利斯馬基甚至還要在此，後設地好好稱讚老友，《落葉》對經典類型乃至於電影，甚至是電影院的致敬，幾乎顯眼到無法忽視，除了吉姆賈木許之外，小津安二郎、布列松（Robert Bresson）和卓別林（Charlie Chaplin）與秋天的落葉共同出現，倘若沒記錯，還有維斯康提（Luchino Visconti）的《洛可兄弟》、高達（Jean-Luc Godard）的《狂人皮埃落》。
阿基郭利斯馬基從不吝嗇展現對大師的喜好，而在這些大師的堆砌之中，甚至是在過往類型電影們的挪移重置，還是能看見，阿基郭利斯馬基的勞工階級是有尊嚴的，這些小人物是頑強的。
他們被裁員，然後去找工作，他們被裁員，然後去看電影，他們被裁員，然後在電影院訂下了彼此——那在阿基郭利斯馬基電影中，一張張標誌性的撲克臉、僵化的肢體、冷冽的色調、不帶抑揚頓挫的對話，都是角色們不被環境擊倒的最佳例證。而在《落葉》之中，電影和電影院也幫了大忙，讓熱愛電影，坐在影廳的觀眾，怎麼能不動容。
至於阿基郭利斯馬基從不讓這些失業的勞工們直面地展現懦弱，沒有痛哭流涕的肥皂劇，但觀眾都知道他們很痛苦，酗酒的暴力時時刻刻提醒了這點。
那麼，如何從痛苦中解放？阿基郭利斯馬基的愛情就在路上了。
愛情能讓人戒掉酗酒，愛情能讓人換上新衣，愛情能讓人充滿希望，但愛情也能讓人被火車撞擊——它是美麗且危險的，就和這個勞動小鎮一樣，而這是阿基郭利斯馬基對於傳統愛情電影的黑色幽默。
阿基郭利斯馬基的《落葉》告訴世人，「做工的人」的故事到底可以該怎麼拍，它可以不要是落入被剝削的窠臼，它可以不要是被中產階級胡亂凝視的商品，它可以是浪漫的，它可以是重重舉起，輕輕放下的溫柔，它可以是一部充滿人文主義，卻不流於平庸溫情主義的大師電影。
《落葉》真好，世界影壇正處於一個意識形態先行、極欲大刀批判社會的氛圍，但《落葉》不告訴人們該怎麼做，也不準備大肆宣教，阿基郭利斯馬基是真正關心人物的導演。
或許，現在這個時候，人們並不那麼需要一部直面戰爭的「戰爭政治」電影，我們需要的是一部頌讚在戰爭底下，仍能真正關心彼此，接著發現愛情的電影。
恰恰如此，阿基郭利斯馬基就是幽默與浪漫做的，女人親一下男人就醒來，這樣英雄救美的類型反動，對於傳統樣板的深刻轉化，讓角色縱使帶著遍體鱗傷的軀殼，仍能拄著拐杖，牽著小狗，彼此漫步於秋天落葉，讓《落葉》成為當代世界真正需要的電影。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。