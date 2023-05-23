2023/05/23,
教育

含課後留園及寒暑假，公幼收費一年比非營利、準公幼高出3萬？全教總呼籲教育部改善

含課後留園及寒暑假，公幼收費一年比非營利、準公幼高出3萬？全教總呼籲教育部改善
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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全國教師工會總聯合會指出，教育部在公幼課後留園政策中強調各縣市的「開辦率」，但偏鄉常常根本就沒有需求，許多幼兒回家之後有祖父母可以帶，各縣市政府卻為了拚開辦率，讓幼兒園拜託幼兒來參加課留。

為了因應社會型態的改變，近年教育部與地方政府積極提高公立幼兒園課後留園的開辦率，但全國教師工會總聯合會今（23）日指出，如果加上平日和寒暑假的課留費用，對家長來說，公幼的價格比準公共幼兒園、非營利幼兒園都還要高，呼籲教育部解決問題，並具體規劃公幼經費和人力需求。

除了一般公立幼兒園外，目前與政府合作的幼兒園型態，還包含準公共幼兒園，即政府補助、簽訂契約的私幼，以及非營利幼兒園，是由政府和非營利單位共同經營的私幼。全教總理事長侯俊良指出，歷年來教育部都有提到，準公幼、非營利是要用來補足公幼的需求，會以公幼為主來發展幼教。

隨著社會的工作型態轉變，「課後留園」服務對家長來說變得非常重要，但全教總發現，如果把平日課留及寒暑假課留的費用加進去，公幼的費用反而比其他兩者更貴，恐怕影響家長的選擇。

比較表A3
Photo Credit：全教總

公立幼兒園的家長如果要讓孩子參加課後留園，非寒暑假期間每個月大概要付約2000元，再加上平均每月約1000元的學費，單月成本約為3200到4200元，更不用說寒暑假期間還要支付額外的課後留園照顧費用。

立委王婉諭指出，上個會期就有提出預算提案，提高縣市政府開辦的課後留園服務，讓收托時間正常化，協助雙薪家庭減輕負擔。不過全教總幼教委員會主委楊逸飛提及，教育部在公幼課留政策中強調各縣市的「開辦率」，但偏鄉常常根本就沒有需求，許多幼兒回家之後有祖父母可以帶，各縣市政府卻為了拚開辦率，讓幼兒園拜託幼兒來參加課留。

楊逸飛表示，在這種情況下，課留參加人數少，對幼兒園來講成本就很高，有些縣市甚至要求減少教保員課後留園的鐘點費，正常來講鐘點費是400元，有時被砍到剩下200元，在南投還有聽到低於200元，都是為了要達到100%的開辦率。

全教總幼委會副主委陳韻如也說明，偏鄉小校缺乏人力，課後留園讓老師在上班8小時後還要多上2小時，要找代課人力也很困難，因此需要更多人力支持。

王婉諭批評，目前教育部、地方政府彷彿只做了半套，導致公幼加上課後留園後，全年費用與準公幼、非營利齊平，甚至更貴，因此呼籲教育部挹注合理資源在公幼，讓公幼真正成為國家未來發展的方向。

立委范雲指出，婦女團體推動幼兒園公共化議題超過20年，而教育部推動的準公幼、非營利模式，其實離完整的公共化還有一段距離。針對課後留園公幼花費最多的問題，范雲認為表面上家長可以自由選擇公幼，實際上家長也會比價，並發現公幼每個月收費根本沒有便宜多少，呼籲教育部應該思索公幼收托時間要到下午4點，還是符合台灣勞動市場的6點，以及幼兒園到底要不要放寒暑假。

侯俊良表示，教育部應明確回覆公幼課留成本比準公幼、非營利高的問題，且開辦率不能具有強迫性。針對公幼的經費和人力需求，也呼籲教育部提出具體規劃。

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核稿編輯：黃筱歡


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