《BEYOND POSSIBLE 勇闖世界14高峰》：帶著負面心態面對K2，是通往失敗或死亡最快的途徑
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橫空出世的寧斯，自信和高調的態度引起不少非議，但他在書中和片中對此也都有所解釋。事實上，他就是天賦異秉，加上長年特種部隊和戰場的磨練，在高海拔的體能和恢復力完全不輸雪巴人。他可以在多日沒睡或是宿醉的狀態下登頂八千公尺峰頂，行為完全不可仿效，但的確令人咋舌。
文：寧斯・普爾加（Nimsdai Purja）
狂暴之巔
我們在冰天雪地中發抖了數個小時，度過了夜晚。隔天早上往下走時，我的信心慢慢回來。我在毫無遮蔽的極端環境下更堅強，也更自在了。回到基地營時，GI峰頂上腿軟發抖的事已經過去。或至少我是這麼希望的，雖然我不覺得我已百分之百恢復。我希望攀登GII時，我可以穩住我的情緒，因為在地形更具挑戰的K2上，我需要情緒上的韌性才能存活下來。至於現在，我只能靠著一句古老的軍事格言，來讓自己專注在主要任務上。
做最壞的準備，抱最好的希望。
從一號營地仰望相對平靜的GI，我做好了接受挑戰的準備。我很高興這次我將以一般登山者的方式攀登，分別在二號營地和三號營地停下來休息，而不是一鼓作氣爬上八○三四公尺。攀登GII的過程很順利。我們在七月十八日登上峰頂，站在峰頂上的我感到興奮，也充滿敬畏。遠處的K2有如一幅畫。尖尖的山峰朝向天際，看起來像顆鯊魚的牙齒；在初升的太陽照射下，泛著粉紅色。
我要站上它的山頂，我要讓世界看見我是如何做到的。
不過不是每個人都像我一樣樂觀。從GII下來時，我聽說了K2最近的心情並不美麗。幾個經驗豐富的登山者和登山隊都在基地營等待適合的天氣窗口——有人一待就是幾個月。該年巴基斯坦當局發出了大約兩百張登山許可（包括雪巴人），但是九十五%的人最後都打包回家。剩下的五%還在等待，希望我可以帶他們上峰頂。
抵達時，有幾個從山上步行下來的登山隊，他們停下來告訴我K2有多可怕。他們至少嘗試登頂兩次，但是這兩次架繩隊都因為情況險惡打了退堂鼓。他們最後只來到四號營地過後的瓶頸（Bottleneck），一處位於海拔八二○○公尺處的狹窄雪溝。沿途還有幾處特別容易發生雪崩的山脊，是一座連雪巴人都懼怕的山。
和其他人在基地營會合後，明瑪雪巴（Mingma Sherpa，和團隊中的明瑪．大衛不同人）把我拉到一旁。我這位雪巴朋友對攀登這樣的大山經驗豐富，近幾年曾經兩次在K2上架設繩索，在嚮導圈裡被視為令人敬畏的登山者。然而，這次連他都害怕了。
「寧斯大哥，這爬起來實在非常非常危險。」他說道，一邊拿出他的手機播了一段幾分鐘的影片，那是他幾天前試著登頂時拍攝的。「你看⋯⋯」
這段影片的畫面驚心動魄。某些路段雪深及胸，這對我或是我的團隊的身體都不是問題，但確實每一步都充滿了風險。明瑪告訴我雪崩把架繩隊的帶頭者捲走了，他很幸運地活了下來，但是那段影片確實讓我不由得感到憂心。
我把隊裡的人集合起來。「今天晚上先喝酒。」我拍拍明瑪的背，點了根菸說道。「開心一下，明天再來做打算。」
該是做最壞準備的時候了。
我的任務岌岌可危。
在基地營跟不同登山隊會面，討論如何攻頂K2時，我申請的希夏邦馬峰登山許可有了消息。這是世界第十四高峰，也是我計畫上的最後一座山峰。攀登這座山的主要難處在於它的地緣政治問題。這座山位在西藏，因此誰可以攀登這座山、誰不能攀登這座山，都得由中國政府決定。整個二○一九年的登山季節，還沒有人能夠進入。
我希望他們可以破例，讓我達成任務，收到的卻是壞消息。中國登山協會（Chinese Mountaineering Association，簡稱CMA）聲稱基於安全考量，斷然拒絕了我的請求，希夏邦馬峰將維持關閉，沒有例外。看來我攀登第三階段最後一座山的機會愈來愈渺茫。
不感到沮喪是不可能的。目前我都能按著一開始承諾的時程和方式攀登每一座高峰。我們的團隊也證明了我們可以自給自足，而且速度是我們的強項。但是現在我的雄心壯志就要被官僚主義給毀了。不過我不會就此作罷：總會有辦法的。肯定會有。至於現在，在負氣放棄之前，我打算繼續收集西藏和中國的通行證相關情報。在即將攀登K2之際，避開任何負面思想格外重要。政治和文件問題可以先緩一緩。
事後回想，那是最好的立足點了。攀登K2時，我知道它測試的是生理和心理上的韌性——我幾乎沒有分心的空檔。是的，這是一座不好拿下的高山，山上的狀況殘酷無情，但是我對我的團隊有信心，相信我們有足夠的心理素質可以面對這個挑戰，雖說我很擔心希夏邦馬峰的消息會讓他們承受不住。我認為正面情緒非常重要，即使疲憊感遽增，但是登山隊的每一個人看起來都很振奮。
目前，我爬這些大山的策略是，帶領這些經驗豐富的尼泊爾雪巴登上他們沒爬過的山；這麼一來，他們將來就有在該座山峰帶隊的資格，工作機會也會變多。（登山者第一次攀登一座高山時，會傾向找曾經攀登這座山的人當嚮導，因為這代表他們認得路，也知道山上有什麼樣的危險。）我透過這種方式讓他們成為菁英喜馬拉雅探險公司的正式嚮導，同時也讓他們為整體任務保留體力。一旦我們的計畫完成，他們都會獲得高度的尊敬。
我得好好想想怎麼對付K2。來到基地營之前，我一直在想要不要先上布羅德峰——一個小登山隊幾天前才上去過，已經完成開路和架設繩索了。但是和在K2的登山者聊過後，才知道他們在等我。他們想要知道我的團隊能不能完成架設繩索的工作，然後再根據天氣狀況決定要不要放棄。這無疑是把壓力放在我們肩上，但是我樂於幫助別人登上地球上最危險的高峰之一，實現他們的夢想。
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