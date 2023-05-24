曾表示拉近台灣關係的「準總理」皮塔，未來會迎向「價值觀外交」重振泰國國際地位嗎？
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根據前進黨的外交政策願景，將以「3Rs」為開展，即復興（Revive）、再平衡（Rebalance）、重新校準（Recalibrate），讓泰國在國際事務上扮演更主動的角色，尤其緬甸危機的處理。另一方面，分析認為皮塔若順利成為總理，雖然「中泰一家親」的關係雖會持續，但可能不會想往昔那般融洽，而皮塔也曾在受訪時稱希望能拉近泰台關係。
文：李明勳（中華經濟研究院台灣東協研究中心輔佐研究員）
隨著泰國眾議院選舉於5月14日落幕，根據15日選舉委員會公布的「非正式」結果，廣受年輕人支持的前進黨（Move Forward Party）成為本次大選最大贏家，晉升為國會最大黨，向現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）政權釋放明確訊號，即多數民眾拒絕軍事統治，渴望新政治能為國家帶來改變。然而，泰國特殊的選制設計已讓前進黨領袖皮塔（Pita Limjaroenrat）能否順利籌組過半席次之政黨聯盟，面臨諸多變數。選後前進黨率先與為泰黨（Pheu Thai Party）共組「橘紅聯盟」，預計未來施政將受這兩大政黨影響，成為觀察外交政策走向的專要觀察面向。
不過必須坦白表示，外交政策向來不是泰國大選的焦點議題，本次眾議院選舉也非例外，在「民主價值與意識形態之爭」主旋律下，外交政策實為邊緣議題。本次大選共有70個政黨角逐議員席次，但只有前進黨、為泰黨等少數政黨提及外交政策，反觀軍方政黨則完全未提或模糊其詞。
本文將綜整政黨官方網站（尤其是前進黨）、皮塔等主要人物過往發言，以及最新聯盟協商動向，初步設想在前進黨為首的聯合政府下的外交政策圖像、對主要國際與區域情勢的可能立場，亦論及對中國、台灣的影響與未來走向。
前進黨揭示「3Rs」外交政策：復興、再平衡、重新校準
隨著眾議院選舉落幕，新一輪政治競爭已如火如荼開打，主要政黨相互合縱連橫，以爭取形成跨越過半席次（376席）之政黨聯盟。前進黨率先聯合為泰黨共計8個政黨共組民主派聯盟，並選在9年前帕拉育發動政變的5月22日，簽署指標性的聯合政府創建意向書（MOU），象徵泰國將回歸民主道路。同時，前進黨也揭示其外交政策願景與途徑，以重新定義泰國在全球舞台的作用，加強與國際夥伴的聯繫，為全球和平、穩定和永續發展做出貢獻。
根據該外交政策願景，泰國將從傳統途徑轉向更積極主動與前瞻性的外交，以加強國際合作、促進人權價值、解決區域挑戰為目標，進而強化泰國在全球舞台上的角色，並積極貢獻全球與區域事務。其外交政策以「3Rs」為開展，即復興（Revive）、再平衡（Rebalance）、重新校準（Recalibrate）。
在「復興」上，承諾泰國外交將不再是「靜默外交」（quiet diplomacy），而會在國際事務上扮演更主動的角色。在「再平衡」上，強調中等國家（middle power）也能領導「以規則為基礎的外交」（rule-based diplomacy），而泰國準備好在其治理下領導該地區。在「重新校準」上，將依照泰國如何與世界其他國家和國際組織中的互惠互利來看待外交政策。
對國際地位下降的失落 泰國將重振對對全球與東協的影響力
如進一步審視前進黨官網，其外交政策開宗明義表示，「多年來由於專制政府，泰國已失去在世界舞台的領導地位，完全放棄民主和維護和平的普世原則。外交政策的振興與落實必須利基在普世價值原則上，恪守進步價值觀、人權、民主，並平衡大國衝突下的泰國地位，以促進泰國人民的利益及經濟發展。」
前進黨提出諸多振興外交的做法，包括：在大國政治下維護和平與民主價值；加強泰國在東協的地位，讓泰國成為東協各領域上的領導國家，並作為東協代表對外談判；推動「東協人權法院」；加速簽署和批准泰國尚未加入的國際人權條約；設立直屬於總理的泰國貿易代表處；談判更多免簽證待遇；更積極主動的農業外交、疫苗外交、霧霾外交；讓泰國成為東協的溫室氣體排放和綠色科技中心。另外，5月22日聯合政府創建意向書（MOU）提出8個政黨均同意努力實現的23項關鍵任務，其中包括落實外交政策舉措，恢復泰國在東協的領導地位，並維護泰國與主要大國之間平衡的國際關係。
整體上，兩大民主派政黨－前進黨、為泰黨，均有感於泰國近年國際地位持續下降，期望透過更積極主動的外交，強化泰國在國際政治與區域事務的影響力及話語權。前進黨剛揭示的外交政策，標誌著對於傳統途徑的背離，顯示帕拉育政權在外交上的無所作為已備受詬病。為泰黨總理候選人之一的賽塔（Srettha Thavisin）甚至表示，「在帕拉育執政9年間，泰國幾乎從世界舞台上消失了。」
不過，皮塔新政府在外交上的分工也會影響後續外交政策走向，若外交部長由為泰黨擔任，一般預期會比前進黨更務實，且更常與經濟發展連結，意即持續維持或擴大與中國的經濟合作，同時也會多元化外交關係。為泰黨總理候選人貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在2022年10月表示，「應重新定義外交政策，尋求新市場與外交關係」。另一位總理候選人賽塔亦將外交政策與經濟掛勾，將重點放在尋求與歐盟簽訂《自由貿易協定》（FTA），以便能和越南、印尼競爭。
迎向價值觀外交？國際關係不是選邊站，而是選擇原則
前進黨為自由主義的民主改革派、理念型政黨，改革立場比為泰黨更鮮明，競選時主打「反獨裁、爭民主」，亦推演至外交政策。整體上，皮塔明確承諾將人權置於外交政策的核心，恪守基本權利與自由，並注重國際法。皮塔於2023年1月接受《標準報》訪問時表示，「國際關係與其說是選邊站，不如說是選擇原則，因為新世界秩序並非沒有秩序」，並承諾「促進基本人權將成為泰國外交政策的指導思想」。
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