《南華早報》：中國向澳洲施壓，支持中國加入CPTPP、拒絕台灣入會

中國和台灣在2021年9月分別提出申請加入「跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），而在前一個申請國—英國今年3月底獲准入會後，CPTPP接下來將處理中國與台灣的入會申請案，不過根據港媒披露，中國正向澳洲政府施壓，希望澳洲公開支持中國加入CPTPP，同時否決台灣入會。

香港《南華早報》22日獨家報導，根據多個消息來源指出，北京希望澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）5月訪中期間， 「做出明確承諾，最好是公開承諾」澳方支持中國加入CPTPP，並拒絕讓台灣入會。

根據《南華早報》引述消息來源，澳洲「不反對」中國加入CPTPP，但中國必須先達到CPTPP的貿易標準。也有消息來源指出，中國對澳洲的貿易制裁仍未解除，澳洲不可能在此時公開支持中國加入。

中國加入CPTPP可說是澳中關係解凍之際，雙方磋商的關鍵議題。 2020年澳洲和中國爆發貿易戰，中國對澳洲的葡萄酒、龍蝦、煤炭、木材和大麥等多項商品實施貿易制裁，出口商損失上億美元 。

不過澳中近年貿易制裁的緊張局勢看起來有逐漸緩解的跡象，澳洲貿易部長法瑞爾本月11至13日高調訪中，隨後中國宣布恢復澳洲木材進入中國市場，法瑞爾也在訪中行程結束後表示，澳洲的棉花和銅將恢復出口至中國，不過雙方還在努力研究如何解決大麥和紅酒爭端 。

另一方面，北京已經正式邀請澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問中國，不過澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）22日堅決表示，除非在解除貿易和領事爭端方面取得進一步進展，否則總理艾班尼斯不會訪問中國。

除了貿易爭端，中國與澳洲也在澳洲公民遭逮補一事上關係緊張。環球電視網（CGTN）前節目主持人、澳洲籍記者成蕾2020年遭中國當局以涉嫌「洩露國家機密」罪名逮補，拘留至今已經超過1000天，審判一再被延後。

學者：地緣政治考量，CPTPP短期內難讓中國加入

香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）資深研究員歐爾森（Stephen Olson）表示，中國申請加入CPTPP「揹負著沉重的地緣政治包袱」，「目前各會員國雖都認可中國在亞太地區的經濟中心地位，但許多國家對中國日益強硬的態度感到擔憂。」

歐爾森表示，在經貿方面，目前CPTPP的會員國紛紛質疑，中國遵守世貿組織（WTO）義務的程度，並關切中國能否會完全履行經貿架構中的高標準義務，他認為「很難想像在短期內會對中國的申請做出明確的回應」，因為地緣政治和經貿的複雜性，對目前各會員國來說，緩慢處理中國的申請案可能是最明智的做法。

墨西哥前駐華大使瓜哈多（Jorge Guajardo）也在推特上表示，即便澳洲同意中國加入CPTPP，同為CPTPP成員的墨西哥和加拿大受限於《北美自由貿易協定》（美墨加協定，USMCA），不得與非市場經濟國家（如中國）簽署自由貿易協定，除非他們將其他貿易夥伴看得比美墨加三國之間的協定更重要、選擇退出後者。

Even if Australia were to approve, Mexico and Canada are locked by USMCA into entering FTAs with non-market economies, unless they give prior notice to the other partners (and presumably leave USMCA). https://t.co/M7oXK6Igkg — Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) May 23, 2023

但另一方面，台灣是否得到澳洲支持也是未定數。澳洲總理艾班尼斯去年11月於APEC記者會上表示，澳洲不太可能支持台灣加入CPTPP，艾班尼斯說CPTPP是「公認的」民族國家之間的協定，而台灣是一個經濟體（台灣在2021年9月22日是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入CPTPP）。

雖然台灣外交部當時表示，澳洲政府事後已向我方澄清，澳洲政府對於台灣加入CPTPP的立場並未改變，仍歡迎包括我國在內的所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入，不過艾班尼斯此發言已讓外界蒙上一層隱憂。

今年CPTPP輪值主席國為紐西蘭，我外交部長吳釗燮表示，期望紐西蘭國會進一步支持台灣加入CPTPP，全面深化雙方交流。

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核稿編輯：羅元祺