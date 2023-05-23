《南華早報》：中國向澳洲施壓，支持中國加入CPTPP、拒絕台灣入會
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中國和台灣在2021年9月分別提出申請加入「跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），不過香港《南華早報》22日獨家報導，根據多個消息來源指出，北京希望澳洲貿易部長5月訪中期間，「做出明確承諾，最好是公開承諾」澳方支持中國加入CPTPP，並拒絕讓台灣入會。
中國和台灣在2021年9月分別提出申請加入「跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），而在前一個申請國—英國今年3月底獲准入會後，CPTPP接下來將處理中國與台灣的入會申請案，不過根據港媒披露，中國正向澳洲政府施壓，希望澳洲公開支持中國加入CPTPP，同時否決台灣入會。
香港《南華早報》22日獨家報導，根據多個消息來源指出，北京希望澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）5月訪中期間，「做出明確承諾，最好是公開承諾」澳方支持中國加入CPTPP，並拒絕讓台灣入會。
根據《南華早報》引述消息來源，澳洲「不反對」中國加入CPTPP，但中國必須先達到CPTPP的貿易標準。也有消息來源指出，中國對澳洲的貿易制裁仍未解除，澳洲不可能在此時公開支持中國加入。
中國加入CPTPP可說是澳中關係解凍之際，雙方磋商的關鍵議題。2020年澳洲和中國爆發貿易戰，中國對澳洲的葡萄酒、龍蝦、煤炭、木材和大麥等多項商品實施貿易制裁，出口商損失上億美元。
不過澳中近年貿易制裁的緊張局勢看起來有逐漸緩解的跡象，澳洲貿易部長法瑞爾本月11至13日高調訪中，隨後中國宣布恢復澳洲木材進入中國市場，法瑞爾也在訪中行程結束後表示，澳洲的棉花和銅將恢復出口至中國，不過雙方還在努力研究如何解決大麥和紅酒爭端。
另一方面，北京已經正式邀請澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問中國，不過澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）22日堅決表示，除非在解除貿易和領事爭端方面取得進一步進展，否則總理艾班尼斯不會訪問中國。
除了貿易爭端，中國與澳洲也在澳洲公民遭逮補一事上關係緊張。環球電視網（CGTN）前節目主持人、澳洲籍記者成蕾2020年遭中國當局以涉嫌「洩露國家機密」罪名逮補，拘留至今已經超過1000天，審判一再被延後。
學者：地緣政治考量，CPTPP短期內難讓中國加入
香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）資深研究員歐爾森（Stephen Olson）表示，中國申請加入CPTPP「揹負著沉重的地緣政治包袱」，「目前各會員國雖都認可中國在亞太地區的經濟中心地位，但許多國家對中國日益強硬的態度感到擔憂。」
歐爾森表示，在經貿方面，目前CPTPP的會員國紛紛質疑，中國遵守世貿組織（WTO）義務的程度，並關切中國能否會完全履行經貿架構中的高標準義務，他認為「很難想像在短期內會對中國的申請做出明確的回應」，因為地緣政治和經貿的複雜性，對目前各會員國來說，緩慢處理中國的申請案可能是最明智的做法。
墨西哥前駐華大使瓜哈多（Jorge Guajardo）也在推特上表示，即便澳洲同意中國加入CPTPP，同為CPTPP成員的墨西哥和加拿大受限於《北美自由貿易協定》（美墨加協定，USMCA），不得與非市場經濟國家（如中國）簽署自由貿易協定，除非他們將其他貿易夥伴看得比美墨加三國之間的協定更重要、選擇退出後者。
但另一方面，台灣是否得到澳洲支持也是未定數。澳洲總理艾班尼斯去年11月於APEC記者會上表示，澳洲不太可能支持台灣加入CPTPP，艾班尼斯說CPTPP是「公認的」民族國家之間的協定，而台灣是一個經濟體（台灣在2021年9月22日是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入CPTPP）。
雖然台灣外交部當時表示，澳洲政府事後已向我方澄清，澳洲政府對於台灣加入CPTPP的立場並未改變，仍歡迎包括我國在內的所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入，不過艾班尼斯此發言已讓外界蒙上一層隱憂。
今年CPTPP輪值主席國為紐西蘭，我外交部長吳釗燮表示，期望紐西蘭國會進一步支持台灣加入CPTPP，全面深化雙方交流。
延伸閱讀
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核稿編輯：羅元祺
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。