《無限競爭，無限痛苦的畸型社會：韓國》：從游泳指導到深夜補習，大峙洞補習業界無奇不有

文：金敬哲

無奇不有的大峙洞補習業界

從游泳指導到深夜補習

剛過深夜十一點，在大峙洞補習街附近的公園，時不時可見孩子們沉迷於打籃球的身影。如果你以為他們是為了釋放唸書所累積的壓力，可是大錯特錯。他們都還在補習中。大峙洞的國中小學生們，最近私下熱衷於利用深夜時間上「運動課程」。

二○○八年，首爾市教育廳為了防止日趨嚴重的課外教育，制定了「深夜補習禁止條例」。根據此條例，只要到了晚上十點，首爾的補習班就必須結束所有課程。但是體育教室並不是補習，而是屬於「體育設施」，因此不適用深夜補習禁止條例。逆勢助長了體育課外教育的盛行。

游泳教練租用游泳池的其中一個水道，個別指導小學生們游泳，像這樣的私人課程，在江南區的私設游泳池相當常見。學生們補習完之後才能參加的關係，課程通常是過了晚上九點才開始，然後一直持續到游泳池關門的時間。每週兩次的課程，每月需支付的學費行情為二十到三十萬韓圜。

光是補習班的課程就讓小學生們吃不消，但還是要讓他們上游泳課，這與二○一四年發生的「世越號沉沒事故」有很大的關係。世越號沉沒事件，包含高中生在內，總共造成二百九十九人死亡。事故之後，韓國為了強化安全，執行了各種政策。「游泳生存」也是其中一項，韓國教育部強制要求學校針對國小三年級至六年級的學生實施「游泳生存」教育。因而促使游泳先修班的盛行，而學校的游泳課程，一個班四十多名學生卻只有二至三位游泳教練指導，很多學生到學期結束，連漂在水面都不會，因此有一半以上的學生接受游泳的課外補習。

除了游泳，像是一百公尺短跑，或是跳繩等深夜課程，也受到國中小生的歡迎。沒有筆試，只靠學校成績與面試決定生死的明星高中（除了英才高中以外的特殊目的高中（簡稱特目高）或自律型私立高中（簡稱自私高），除了主要科目的成績之外，連音樂、美術等藝術科目，體育科目也都必須要拿到好成績才行。

另一方面，大考在即的高中生們，取代體育課的是違法的深夜補習。有不少補習班，十點一到把入口關閉，在窗戶上貼著厚到不透光的布，進行違反法律的深夜授課。或是在補習班附近租一個公寓，十點一到，老師跟學生就轉移陣地至公寓，持續上課到凌晨。大峙洞的孩子們，將深夜授課的公寓稱作「自習室」。

《每日經濟新聞》報導，根據首爾市教育廳「揭發深夜補習」的統計，因不法的深夜授課而被揭發的補習班，二○一五年為二百一十三家，二○一六年為二百三十四家，二○一七年為一百六十二家，每年違法的家數約在二百間上下。教育專家認為，實際上違法進行深夜授課的補習班，遠多於被揭發的家數。江南約有數千家的補習班，但執行取締的人員只有五名，實在是無法執行有效的取締作業。

再者，晚上十點之後，有些補習班會在專屬的交通車上進行測驗，或是運用手機APP進行二十四小時的指導，韓國政府取締深夜補習的實質效果可說是相當低。

以學生為對象的心理諮商正流行

近期也相當流行「心靈治療」，對象是飽受學業壓力的大峙洞孩子。於鄰近大峙洞的道谷車站旁開設心理諮商診所的李美嫻院長，是受到大峙洞媽媽們歡迎的諮商師其中一人。李院長本人畢業於首爾大學，丈夫也是首爾大學醫學院出身的醫生，兒子也正就讀首爾大學。採訪中遇到的某位大峙洞媽媽，這樣描述了媽媽們的心理。

「在這裡的媽媽們看人的時候，最重視的就是哪間大學畢業。本人是哪間大學畢業很重要，但是能讓孩子也進入首爾大學，更是大峙洞媽媽們羨慕的對象。大峙洞媽媽們認為，成功教育孩子的人是值得信賴的。」

大峙洞周邊的心理諮商診所，一小時平均收取二十萬韓圜的諮商費用。一般來說，學生們接受每週一次、每個月四小時的諮商。

到訪李院長診所的學生年齡層相當廣，從五歲到高中生都有。

「近期最年輕的是就讀英語幼稚園的七歲女孩。她在幼稚園會採取攻擊性的行為，上課的態度也很散漫，她的母親想知道原因，所以就帶她來診所。諮商的結果，是因為母親強迫孩子念書。孩子在家的欲求被壓抑，還是必須發洩在其他地方。而這個孩子的情況，就是在幼稚園出現攻擊性的行為。」

父母親在孩子就讀幼稚園或小學的時候，就發現異常狀況，及早帶他們接受諮商，照顧好孩子們的心理狀況，是不至於發生什麼大問題。但是較嚴重的例子是，高中資優生在考大學入學考試前的某一天突然「燃燒殆盡」。

「從幼稚園開始就一直都是全校第一名，但是到高中二年級的時候，突然拒絕去學校上課，變成足不出戶的繭居族。這個學生從小學開始就全年無休，一直穿梭在各個補習班之間。國中的時候覺得還撐得過去，但是到了高中，壓力變得更大，身體也開始出現問題。某天因為身體不舒服，跟母親說『今天不能去補習了』，但母親不允許。結果，孩子還是去了補習班，但是漸漸地對母親產生怨氣。我都這麼不舒服了還不允許我休息，漸漸地厭惡那個強迫自己去補習的母親。只是坐在補習班位置上，但憤怒的心情完全聽不進老師的授課內容。即使如此，還是持續去補習班補習。只是茫然地坐著，卻沒有念書。這樣的狀況不斷重複，結果趕不上補習班的進度，漸漸地就躲在自己的房間不出來了。」

據李院長的說法，不少孩子因為念書的壓力導致身體不適。