2023/06/13,
司法

狗狗對他人造成損害主人要負擔賠償，但有一種例外狀況

狗狗對他人造成損害主人要負擔賠償，但有一種例外狀況
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

假如動物去對他人造成損害，狗主人就需要負擔損害賠償之責，不過其中還是有例外的情況，狗主人可以不用去負擔賠償責任——那就是狗主人已經對狗狗盡到了應盡的管束責任。

有位博美犬的飼主帶狗去散步時，卻遭遇到一隻沒有牽繩也沒有戴嘴套的阿根廷杜告犬撕咬攻擊，最後造成博美犬傷痕累累，讓飼主感到非常難過，氣的去舉報對方。

飼主這樣放任飼養的狗到處跑，除了對寵物遭攻擊致死的飼主負有損害賠償責任外，甚至還會有相關的罰則！

飼養的狗狗咬人會被罰嗎？

狗在法律上並不屬於「人」，是屬於物的範疇，因此飼養的狗因他人未妥善照顧好自己飼養的犬隻，而受到攻擊致死，僅能要求對方進行損害賠償，無法以殺人罪或傷害罪去提告，除非對方飼養的犬隻攻擊對象是人，才會有刑法適用的問題。

依據《民法》第190條規定，假如動物去對他人造成損害，狗主人就需要負擔損害賠償之責，不過其中還是有例外的情況，狗主人可以不用去負擔賠償責任——那就是狗主人已經對狗狗盡到了應盡的管束責任，卻還是沒辦法避免狗狗去造成他人損害，在這樣的情況下，狗主人就可以不用去負擔賠償的責任。

除了賠償外，《動物保護法》也對具有攻擊性的動物有相關規定，假如要帶具有攻擊性的寵物出入公共場所，需要由成年人陪同，並且要採取適當的防護措施。

哪些狗算是「具有攻擊性的動物」？

以狗來說，具有攻擊性的犬隻除了常聽到的比特犬、日本土佐犬、史大佛夏牛頭犬外，像是大家所熟知的獒犬都在農委會公告的名單之內，而針對這些具有攻擊性的犬隻，除了要由成年人陪同外，要用長度不超過1.5公尺的繩或鍊來牽引，並且還要配戴不影響散熱的透氣口罩以防攻擊。

違反這些規定的飼主，很有可能會被依違反《動物保護法》第20條的規定，處3萬元以上15萬元以下的罰鍰。

現在很多家庭都會養狗，也會帶著狗出去散步，大家都會說寵物是毛小孩，因此狗對於很多家庭來說已經不只是寵物而是家人，假如今天因為疏忽或是放任，讓自己飼養的犬隻去攻擊他人的寵物，造成寵物傷亡，不只非常不負責任，更有如一種破壞他人家庭的行為！

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。