狗狗對他人造成損害主人要負擔賠償，但有一種例外狀況

有位博美犬的飼主帶狗去散步時，卻遭遇到一隻沒有牽繩也沒有戴嘴套的阿根廷杜告犬撕咬攻擊，最後造成博美犬傷痕累累，讓飼主感到非常難過，氣的去舉報對方。

飼主這樣放任飼養的狗到處跑，除了對寵物遭攻擊致死的飼主負有損害賠償責任外，甚至還會有相關的罰則！

飼養的狗狗咬人會被罰嗎？

狗在法律上並不屬於「人」，是屬於物的範疇，因此飼養的狗因他人未妥善照顧好自己飼養的犬隻，而受到攻擊致死，僅能要求對方進行損害賠償，無法以殺人罪或傷害罪去提告，除非對方飼養的犬隻攻擊對象是人，才會有刑法適用的問題。

依據《民法》第190條規定，假如動物去對他人造成損害，狗主人就需要負擔損害賠償之責，不過其中還是有例外的情況，狗主人可以不用去負擔賠償責任——那就是狗主人已經對狗狗盡到了應盡的管束責任，卻還是沒辦法避免狗狗去造成他人損害，在這樣的情況下，狗主人就可以不用去負擔賠償的責任。

除了賠償外，《動物保護法》也對具有攻擊性的動物有相關規定，假如要帶具有攻擊性的寵物出入公共場所，需要由成年人陪同，並且要採取適當的防護措施。

哪些狗算是「具有攻擊性的動物」？

以狗來說，具有攻擊性的犬隻除了常聽到的比特犬、日本土佐犬、史大佛夏牛頭犬外，像是大家所熟知的獒犬都在農委會公告的名單之內，而針對這些具有攻擊性的犬隻，除了要由成年人陪同外，要用長度不超過1.5公尺的繩或鍊來牽引，並且還要配戴不影響散熱的透氣口罩以防攻擊。

違反這些規定的飼主，很有可能會被依違反《動物保護法》第20條的規定，處3萬元以上15萬元以下的罰鍰。

現在很多家庭都會養狗，也會帶著狗出去散步，大家都會說寵物是毛小孩，因此狗對於很多家庭來說已經不只是寵物而是家人，假如今天因為疏忽或是放任，讓自己飼養的犬隻去攻擊他人的寵物，造成寵物傷亡，不只非常不負責任，更有如一種破壞他人家庭的行為！

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀