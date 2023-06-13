狗狗對他人造成損害主人要負擔賠償，但有一種例外狀況
我們想讓你知道的是
假如動物去對他人造成損害，狗主人就需要負擔損害賠償之責，不過其中還是有例外的情況，狗主人可以不用去負擔賠償責任——那就是狗主人已經對狗狗盡到了應盡的管束責任。
有位博美犬的飼主帶狗去散步時，卻遭遇到一隻沒有牽繩也沒有戴嘴套的阿根廷杜告犬撕咬攻擊，最後造成博美犬傷痕累累，讓飼主感到非常難過，氣的去舉報對方。
飼主這樣放任飼養的狗到處跑，除了對寵物遭攻擊致死的飼主負有損害賠償責任外，甚至還會有相關的罰則！
飼養的狗狗咬人會被罰嗎？
狗在法律上並不屬於「人」，是屬於物的範疇，因此飼養的狗因他人未妥善照顧好自己飼養的犬隻，而受到攻擊致死，僅能要求對方進行損害賠償，無法以殺人罪或傷害罪去提告，除非對方飼養的犬隻攻擊對象是人，才會有刑法適用的問題。
依據《民法》第190條規定，假如動物去對他人造成損害，狗主人就需要負擔損害賠償之責，不過其中還是有例外的情況，狗主人可以不用去負擔賠償責任——那就是狗主人已經對狗狗盡到了應盡的管束責任，卻還是沒辦法避免狗狗去造成他人損害，在這樣的情況下，狗主人就可以不用去負擔賠償的責任。
除了賠償外，《動物保護法》也對具有攻擊性的動物有相關規定，假如要帶具有攻擊性的寵物出入公共場所，需要由成年人陪同，並且要採取適當的防護措施。
哪些狗算是「具有攻擊性的動物」？
以狗來說，具有攻擊性的犬隻除了常聽到的比特犬、日本土佐犬、史大佛夏牛頭犬外，像是大家所熟知的獒犬都在農委會公告的名單之內，而針對這些具有攻擊性的犬隻，除了要由成年人陪同外，要用長度不超過1.5公尺的繩或鍊來牽引，並且還要配戴不影響散熱的透氣口罩以防攻擊。
違反這些規定的飼主，很有可能會被依違反《動物保護法》第20條的規定，處3萬元以上15萬元以下的罰鍰。
現在很多家庭都會養狗，也會帶著狗出去散步，大家都會說寵物是毛小孩，因此狗對於很多家庭來說已經不只是寵物而是家人，假如今天因為疏忽或是放任，讓自己飼養的犬隻去攻擊他人的寵物，造成寵物傷亡，不只非常不負責任，更有如一種破壞他人家庭的行為！
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
Tags：
【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
我們想讓你知道的是
等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。