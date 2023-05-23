國民黨議員控立委賴惠員論文涉嫌抄襲，中正大學將啟動調查

國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱今（23）日上午召開記者會，指出民進黨台南市第一選區立法委員賴惠員的碩士論文涉抄襲，經比對發現有近四成的內容可以在網路上找到重複的資料，中正大學稍早回應，表示收到檢舉案後將啟動調查程序。

國民黨台北市議員徐巧芯與游淑慧、張斯綱今日指控，立委賴惠員在民國98年於中正大學政治學研究所完成「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」論文，比對系統顯示重複比例資料達36.8%，其中10%是來自維基百科，且與另一位早賴惠員3年畢業於中正大學政治學研究所的高參發同學的論文更有22%的相似度。

徐巧芯指出，高參發在民國95年1月時完成論文「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究––以雲林縣2004年總統大選與2000年縣長選舉結果為例」，賴惠員則是在98年的7月完成論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究––以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，兩人的指導教授同為謝敏捷博士。

徐巧芯表示，這和林智堅當時的情況非常的相似，都是用類似的論文題目但是置換不同地點，並在文獻檢閱、研究方法、訪談問卷這幾個項目做了抄襲，把別人所建立的架構，拿去做質性研究，試圖用所謂的訪談逐字稿不同，去讓大家認為這是兩份不同的論文。

Photo Credit: 游淑慧臉書 國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱，今（23）日上午召開記者會，指出民進黨台南市第一選區立法委員賴惠員的碩士論文涉抄襲。

游淑慧也指出，民進黨公職人員都必須簽署的「學位論文學術倫理聲明書」第3條，簽署人需同意授權由民進黨審查小組對論文做相似度比對，或向學校或相關機關進行查證：「這樣的切結書簽了以後，至今民進黨內部，有沒有一一地把候選人做所謂的相似度比對，或者是去跟學校來查證，如果有的話，可不可以請民進黨的黨中央、請賴清德，出示他們針對賴惠員的論文的比對結果？」

張斯綱也指出，在台南市第一選區，賴清德曾好幾次幫賴惠員站台，顯然賴惠員跟賴清德的關係在政治上是非常的好。而民進黨有些候選人在學倫有爭議的情況下就退出選舉，比如基隆市的蔡適應，或是鄭文燦就放棄了他的論文：「同樣的道理，賴惠員願不願意接受檢視，檢視之後如果發現就如檢舉所稱的有抄襲的內容，願不願意退出選舉？這個要請賴清德把檢驗這把刀子面向自己的候選人。」

Photo Credit: 賴惠員臉書 賴清德替賴惠員站台。

針對的不是賴惠員而是賴清德

徐巧芯說明，這次公開賴惠員的論文抄襲案，主要針對的對象其實不是賴惠員，而是賴清德，因為這是民進黨公布「學倫條款」後的第一次抄襲案：「今天要檢驗的是賴清德的學倫條款是玩真的、還是玩假的？是真的想要做這件事情，還是只是為了要避避風頭，寫了一個學倫條款來欺騙社會大眾保持自己的良好形象，但是自己其實根本就做不到。」

徐巧芯表示，已將賴惠員論文正式用「中正大學研究誠信案件檢舉書」，實名向中正大學做抄襲檢舉，且再一次呼籲賴清德，如果學倫條款不是欺騙社會大眾，那應該要立刻撤銷對賴惠員的提名，如果不敢撤銷，那當時所立訂的學倫條款就是lie cheater。

賴惠員：為昭公信，願將論文再次送審

賴惠員目前正在瑞士日內瓦參加WHA（世界衛生組織大會），在獲知遭國民黨議員控論文涉嫌抄襲後，也於臉書發出聲明，表示論文已於今年3月進行相似度比對，相似度並末超過中正大學獲得碩士學位的標準，且相似部份大都是文獻回顧及資料引用，與抄襲無關，更符合抄襲檢測工具「Turnitin」24%之內的標準。

賴惠員強調，為昭公信，她願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用學術標準回應徐巧芯的政治口水。

Photo Credit: 賴惠員臉書 賴惠員公開Turnitin論文原創性比對系統的比對結果，相似度為19%，符合24%內的標準。

不過針對賴惠員的回應，游淑惠表示，賴惠員出具的論文比對結果會符合標準是因為將訪談逐字稿一起放進去比對，拉低雷同比例的關係。游淑慧也表示，自己在賴惠員回應的貼文下提出質疑，還被封鎖且刪除留言內容。

中正大學：收到檢舉案將啟動調查

國立中正大學今天也發布新聞稿，指出立委賴惠員於2009年畢業，取得中正大學政治學系碩士。中正大學主任秘書楊宇勛表示，收到檢舉案後將啟動調查程序，行文相關權責單位，待事證完備，再召開學術倫理委員會做實質性審查。

而針對國民黨議員指控賴惠員論文抄襲一案，據《中央社》報導，民進黨發言人張志豪接受媒體聯訪時表示，民進黨會以徐巧芯一樣的標準，全面檢視國民黨立委參選人的論文；也請國民黨和徐巧芯等人用同樣標準檢視國民黨參選人，例如，前立委顏寬恒的舊金山多明尼肯大學企管碩士及中華大學碩士學歷，還有國民黨總統參選人侯友宜的博士論文。

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核稿編輯：黃筱歡