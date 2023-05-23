國民黨議員控立委賴惠員論文涉嫌抄襲，中正大學將啟動調查

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國民黨議員指出民進黨立委賴惠員的論文涉嫌抄襲，經系統比對有36.8％的內容可以在網路上找到重複的資料，更有22%的內容與另一位早她3年畢業的同學相同。賴惠員則回應，相似部份大都是文獻回顧及資料引用，與抄襲無關，更符合抄襲檢測工具「Turnitin」24%之內的標準。
國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱今（23）日上午召開記者會，指出民進黨台南市第一選區立法委員賴惠員的碩士論文涉抄襲，經比對發現有近四成的內容可以在網路上找到重複的資料，中正大學稍早回應，表示收到檢舉案後將啟動調查程序。
國民黨台北市議員徐巧芯與游淑慧、張斯綱今日指控，立委賴惠員在民國98年於中正大學政治學研究所完成「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」論文，比對系統顯示重複比例資料達36.8%，其中10%是來自維基百科，且與另一位早賴惠員3年畢業於中正大學政治學研究所的高參發同學的論文更有22%的相似度。
徐巧芯指出，高參發在民國95年1月時完成論文「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究––以雲林縣2004年總統大選與2000年縣長選舉結果為例」，賴惠員則是在98年的7月完成論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究––以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，兩人的指導教授同為謝敏捷博士。
徐巧芯表示，這和林智堅當時的情況非常的相似，都是用類似的論文題目但是置換不同地點，並在文獻檢閱、研究方法、訪談問卷這幾個項目做了抄襲，把別人所建立的架構，拿去做質性研究，試圖用所謂的訪談逐字稿不同，去讓大家認為這是兩份不同的論文。
游淑慧也指出，民進黨公職人員都必須簽署的「學位論文學術倫理聲明書」第3條，簽署人需同意授權由民進黨審查小組對論文做相似度比對，或向學校或相關機關進行查證：「這樣的切結書簽了以後，至今民進黨內部，有沒有一一地把候選人做所謂的相似度比對，或者是去跟學校來查證，如果有的話，可不可以請民進黨的黨中央、請賴清德，出示他們針對賴惠員的論文的比對結果？」
張斯綱也指出，在台南市第一選區，賴清德曾好幾次幫賴惠員站台，顯然賴惠員跟賴清德的關係在政治上是非常的好。而民進黨有些候選人在學倫有爭議的情況下就退出選舉，比如基隆市的蔡適應，或是鄭文燦就放棄了他的論文：「同樣的道理，賴惠員願不願意接受檢視，檢視之後如果發現就如檢舉所稱的有抄襲的內容，願不願意退出選舉？這個要請賴清德把檢驗這把刀子面向自己的候選人。」
針對的不是賴惠員而是賴清德
徐巧芯說明，這次公開賴惠員的論文抄襲案，主要針對的對象其實不是賴惠員，而是賴清德，因為這是民進黨公布「學倫條款」後的第一次抄襲案：「今天要檢驗的是賴清德的學倫條款是玩真的、還是玩假的？是真的想要做這件事情，還是只是為了要避避風頭，寫了一個學倫條款來欺騙社會大眾保持自己的良好形象，但是自己其實根本就做不到。」
徐巧芯表示，已將賴惠員論文正式用「中正大學研究誠信案件檢舉書」，實名向中正大學做抄襲檢舉，且再一次呼籲賴清德，如果學倫條款不是欺騙社會大眾，那應該要立刻撤銷對賴惠員的提名，如果不敢撤銷，那當時所立訂的學倫條款就是lie cheater。
賴惠員：為昭公信，願將論文再次送審
賴惠員目前正在瑞士日內瓦參加WHA（世界衛生組織大會），在獲知遭國民黨議員控論文涉嫌抄襲後，也於臉書發出聲明，表示論文已於今年3月進行相似度比對，相似度並末超過中正大學獲得碩士學位的標準，且相似部份大都是文獻回顧及資料引用，與抄襲無關，更符合抄襲檢測工具「Turnitin」24%之內的標準。
賴惠員強調，為昭公信，她願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用學術標準回應徐巧芯的政治口水。
不過針對賴惠員的回應，游淑惠表示，賴惠員出具的論文比對結果會符合標準是因為將訪談逐字稿一起放進去比對，拉低雷同比例的關係。游淑慧也表示，自己在賴惠員回應的貼文下提出質疑，還被封鎖且刪除留言內容。
中正大學：收到檢舉案將啟動調查
國立中正大學今天也發布新聞稿，指出立委賴惠員於2009年畢業，取得中正大學政治學系碩士。中正大學主任秘書楊宇勛表示，收到檢舉案後將啟動調查程序，行文相關權責單位，待事證完備，再召開學術倫理委員會做實質性審查。
而針對國民黨議員指控賴惠員論文抄襲一案，據《中央社》報導，民進黨發言人張志豪接受媒體聯訪時表示，民進黨會以徐巧芯一樣的標準，全面檢視國民黨立委參選人的論文；也請國民黨和徐巧芯等人用同樣標準檢視國民黨參選人，例如，前立委顏寬恒的舊金山多明尼肯大學企管碩士及中華大學碩士學歷，還有國民黨總統參選人侯友宜的博士論文。
新聞來源
延伸閱讀
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核稿編輯：黃筱歡
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。