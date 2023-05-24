中國－中亞峰會不是要跟G7打對台，但背後地緣政治意義仍不容小覷

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

已經落幕的中國－中亞峰會和在日本廣島舉行的G7會議時間存在重疊，西方媒體很多把它解讀成中國是要借中亞峰會對抗G7，其實，這只是時間巧合而已，從中亞五國的份量及在世界所處的地位和發揮的作用看，根本不能和除美國之外的其他六個西方大國相提並論，故而談不上中國要和G7打擂台。可也確實不能小看這次會議。

峰會的內容與成果

中國和中亞五國在西安舉行的本次峰會，實際有兩塊內容，一是中國和五國中的四國領導人會談，四國領導人對華進行國事訪問（土庫曼總統今年初已對中國進行國事訪問），雙方分別發表了聯合聲明或宣言，提升雙邊關係；二是以中國為一方，以中亞五國為另一方的領導人會談，習近平作了一個主旨講話，會後雙方共同發表了「中國－中亞峰會西安宣言」，中方還單獨發布峰會成果清單，盤點了峰會取得的具體成果。

從習的主旨講話來看，中國要將同中亞的關係發展成為「守望相助、共同發展、普遍安全、世代友好的中國－中亞命運共同體」，這也符合其一貫外交理念。建設人類命運共同體是習提出的中國的最高外交目標和外交理念。

從這一外交理念和目標出發，中國主張中亞成為一個「穩定、繁榮、和諧、聯通」的中亞。對什麼是穩定、繁榮、和諧和聯通，習在講話中作了界定，並指將從八個方面進行推進，分別是加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、大能源合作、提升發展能力、加強文明對話、維護地區和平。「西安宣言」和成果清單對此有詳細列出。

具體來說，本次峰會取得的成果有三塊：

（1）主要合作共識和倡議，包括成立中國－中亞元首會晤機制，每兩年輪流在對方舉行；在重點優先合作領域成立部長級會晤機制；研究成立中國－中亞機制常設秘書處的可行性；加強共建「一帶一路」倡議同中亞五國倡議和發展戰略對接，總共54項。

（2）中方倡議成立的多邊合作平台，包括外長會晤機制、產業與投資部長級、農業部長、應急管理合作、交通部長、教育部長會議、能源合作、海關署長會晤、政黨對話會、行政院校合作網路、實業家委員會、中亞合作論壇、地方合作論壇、產業與投資合作論壇、電子商務合作對話機制、健康產業聯盟、通訊社論壇。

（3）峰會框架內的多邊合作文件，包括峰會宣言和八個諒解備忘錄。

由此來看，中國舉辦這次峰會收獲還是頗豐的，同中亞五國的合作幾乎全方位。中國強化同中亞的合作和聯繫，目的是想通過深化雙方的政治互信、經貿和安全上的合作，確保中國的周邊安全，讓中亞成為中國穩定的後方。

這就決定了本次峰會的重點在三個方面：一是將中國－中亞合作機制化；二是將中亞打造成為高品質共建「一帶一路」示範區，提升雙方經貿合作的品質和水準；三是加強同中亞的人文和安全合作。

地緣政治意義不容小覷

儘管中國和中亞五國的全方位合作，現在還多停留在平台機制的搭建以及達成諒解備忘錄上，但務虛的下一步就是務實。

中國的優勢在於經濟尤其基礎實施建設的能力強大，而經濟恰恰是五國當前最迫切需要的，中國以經濟和基礎實施建設開道，能夠快速地讓那些規劃中的平台和機制落地。如果五國經濟今後高度依賴中國，以它們所處的地理位置，其所產生的地緣政治意義不容小覷。

中亞處於麥金德的地緣政治學所說的世界島的心臟地帶，是連接歐亞大陸的通道。從地緣政治的角度看，如果中國通過合作機制的建設以及強化經貿、交通、人文、反恐等的聯繫和合作，中國就將打通從西北，經中亞、中東，再到歐洲的陸路通道，歐亞連成一個板塊，從而破解美國對中國從海上的戰略圍堵。這就是一些中國戰略學家和國際關係學者提出的西向戰略。

西向戰略也包括歐洲在內，這主要出於兩方面的考慮，即經貿，糧食和能源。如果中美關係在最極端的情況下經貿完全斷掉，必須確保中歐經貿的暢通。假如因台海戰爭爆發中國也受到歐盟的制裁，那麼，強化同歐洲的經貿聯繫會讓歐洲在作出制裁決定時對制裁的力度、範圍和時間不得不權衡，這也是歐洲為什麼提出要在同中國的經貿關係上「去風險化」的問題。

比起同歐洲的經貿關係，糧食特別是能源在戰時對中國更加重要。由於海上運輸會受到美國的阻攔，中國只能依靠陸路的糧食和能源管道。假使戰時能夠確保中東的石油運往中國，再加上俄羅斯的石油和糧食，中國就不用太擔心因遭美國和西方卡脖子而出現糧食和能源危機導致戰局不利。

在西向戰略中，中亞、中東是兩個連結點，尤其中亞五國的地理位置很關鍵。中歐的商品貿易，中東的石油輸往中國，都依賴這條貿易通道。另外，五國有三國和中國接壤，又是穆斯林國家，對中國的邊疆安全帶來很大隱患。所以中國必須從戰略和安全上搞好和它們的關係。

通過和五國的深度經濟、政治和安全合作，將五國綁在中國的發展車輪上，讓中國的勢力和影響力深入中亞，中國基本能做到高枕無憂。

俄羅斯自顧不暇，對中國深入中亞開綠燈

中國看到中亞五國的戰略重要性，俄羅斯和美國亦能看到這一點。美國前不久國務卿布林肯（Antony Blinken）也去了一趟中亞，同五國舉行了會議。但美國的力度不足，缺乏有效的經濟工具，強化同中亞的軍事合作，又會觸碰俄羅斯的利益。因為中亞傳統上是俄羅斯的勢力範圍。