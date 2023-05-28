《有些媽媽比你糟糕多了》：給小孩吃速食不必愧疚，無尾熊媽媽餵小孩吃她的大便當晚餐

作者：格倫．布贊（Glenn Boozan）

繪者：普里西拉．威特（Priscilla Witte）

Photo Credit: 高寶

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書籍介紹

本文摘錄自《有些媽媽比你糟糕多了：有圖有真相！我敢保證，你絕對是個超讚媽媽！》，高寶出版

作者：格倫．布贊（Glenn Boozan）

譯者：陳柔含

繪者：普里西拉．威特（Priscilla Witte）

身為媽媽，你的煩惱肯定比頭髮還多……如果買的奶粉營養不夠怎麼辦？如果尿布讓小孩過敏怎麼辦？如果小孩一歲還不會叫媽媽怎麼辦？如果小孩比別人家的小隻怎麼辦？你加入媽媽群組，看遍育兒書單，憂慮還是不斷冒出：怎麼辦怎麼辦怎麼辦？？？

▲警告！警告！已偵測到「完美媽媽症候群」症狀！▲

別緊張！立刻服用這本書，你會發現──養小孩沒有標準答案，一團混亂才正常。

你忙著餵奶、哄睡、換尿布，24小時全年無休，沒空親手製作有機副食品，沒力氣把家裡掃得一塵不染。你的焦慮和罪惡感飆升，腦中冒出可怕的想法：天啊，我實在不是個好媽媽。等等，暫停一下！我手上握有鐵證，這些媽媽可比你糟糕多了──

無尾熊媽媽會餵小孩吃她的大便當晚餐。你沒看錯，就是大便。熊貓媽媽會拋棄雙胞胎的其中一個，因為帶兩個小孩，嗯，實在太累了。可愛的倉鼠媽媽會──沒錯，會吃掉自己剛出生的小寶寶。她們全都拿不到門檻超高的「好家長」資格證書。

所以，人類媽媽們，別再逼自己當超人了。你不必奪得年度最優秀媽咪獎，只需要當個最OK媽媽就夠棒了！

Photo Credit: 高寶

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航