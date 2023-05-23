中國《反間諜法》嚇退外商投資，資金轉往日本推升股市突破3.1萬點，創33年新高紀錄

美中對抗下，中國先受到房地產衰退、後遭疫情封鎖等打擊，經濟走向低迷，外國直接投資銳減，而北京當局又擴大《反間諜法》，嚇退外商投資，資金轉往較為穩定的日本股市，推升日股突破3.1萬點，創下33年以來新高紀錄。

日本股市33年以來首次突破3.1萬點

日本股市的總市值成長快速，成為亞洲各市場的領頭羊，這和近年來低迷的情況，有了截然不同的發展。如果以美元計，今（2023）年至今，日股增加了4000億美元，漲幅超過18%，成長金額約為中國的2倍。

《日經亞洲》報導指出，亞洲和歐洲投資人紛紛轉進日本股市，推高日經平均指數，創下33年以來首次突破3.1萬點的紀錄，而投資人看好日本經濟的關鍵是，它們預期日企獲利能力將大幅改善。

報導指出，雖然日本在總市值上仍遜於中國的上海、深圳市場，再從成長幅度，日本具有絕對優勢，超越台灣、香港，在亞太地區排首位。

野村證券的日本股市負責人、執行董事西哲宏告訴《日經亞洲》，近年趨勢中對中國有興趣的投資者，因為北京的政策、經濟不明，開始對穩定的日本股市產生更多興趣。

其實，日前股神巴菲特（Warren Buffett）曾帶頭喊「錢進日本」，近期美國投資銀行高盛（ Goldman Sachs ）也認為日股牛市已經到來。

錢潮帶動下，國內許多投信業者也鎖定日本龍頭企業，組合成各類基金。富蘭克林證券投顧表示，疫情告一段落，更多國家重啟經濟並放寬邊境管制，預期國際旅客流量2023至2025年將持續回升，有利運輸基礎建設公司營運水漲船高。

富蘭克林證券投顧經理人尼克蘭利（Nick Langley）指出，現階段持有約3成的運輸基礎建設股票，看好包含中國、日本及全球經濟解封將帶動這些運輸基建的營運回升，而且股票估值仍具吸引力。

中國擴大《反間諜法》，資金流出轉往日本

事實上，中國正乏力地面對不斷出逃的資金，自從疫情爆發至今，疫情封鎖拖累經濟，去（2022）年上半年中國外商直接投資額直接砍半，降至5年來最低。

還有以外商直接投資來源的角度看，它們對中國的直接投資趨緩。濟合作與發展組織（OECD）數據顯示，七國集團（G7）經濟體，包括美國、日本、德國、法國、英國、加拿大和意大利，在2021年對中國投資總額僅為163億美元，低於2020年的247億美元、2014年創下的353億美元的高峰。

此外，隨著中國擴大《反間諜法》導致日常的互動均可能被擴大認定為「危害中國國家安全」，這些都凸顯中國經商環境日益惡劣。《華爾街日報》指出，外國的高階管理人還擔心，《反間諜法》將允許中國有關部門檢查公司、機構的電子設備、電腦和手機。

駐北京的律師、中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）政策委員會主席Lester Ross直言，這些做生意的資訊，一來有外洩疑慮，二來存在一種風險，員工因為擔心觸法被貼上間諜的標籤，導致無法替公司收集一些商業情報。這些狀況在中國投資市場形成寒蟬效應。

至於台灣股市的發展，台股還是相對穩定。惠譽信評（Fitch Ratings）分析指出，雖然在全球市場風險仍高，但就2023年台灣證券公司營運情況來看，它們仍能維持其信用狀況，尤其在低風險零售、可控的資產負債風險及穩健的資本等因素支撐，更具有抗波動的韌性，凸顯台灣市場的穩定。

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核稿編輯：翁世航