中國《反間諜法》嚇退外商投資，資金轉往日本推升股市突破3.1萬點，創33年新高紀錄
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北京正乏力地面對不斷出逃的資金，自從疫情爆發至今，當時硬封鎖已經拖累經濟，去（2022）年上半年中國外商直接投資額直接砍半，降至5年來最低，近日又擴大《反間諜法》，嚇退外資逃往日本。
美中對抗下，中國先受到房地產衰退、後遭疫情封鎖等打擊，經濟走向低迷，外國直接投資銳減，而北京當局又擴大《反間諜法》，嚇退外商投資，資金轉往較為穩定的日本股市，推升日股突破3.1萬點，創下33年以來新高紀錄。
日本股市33年以來首次突破3.1萬點
日本股市的總市值成長快速，成為亞洲各市場的領頭羊，這和近年來低迷的情況，有了截然不同的發展。如果以美元計，今（2023）年至今，日股增加了4000億美元，漲幅超過18%，成長金額約為中國的2倍。
《日經亞洲》報導指出，亞洲和歐洲投資人紛紛轉進日本股市，推高日經平均指數，創下33年以來首次突破3.1萬點的紀錄，而投資人看好日本經濟的關鍵是，它們預期日企獲利能力將大幅改善。
報導指出，雖然日本在總市值上仍遜於中國的上海、深圳市場，再從成長幅度，日本具有絕對優勢，超越台灣、香港，在亞太地區排首位。
野村證券的日本股市負責人、執行董事西哲宏告訴《日經亞洲》，近年趨勢中對中國有興趣的投資者，因為北京的政策、經濟不明，開始對穩定的日本股市產生更多興趣。
其實，日前股神巴菲特（Warren Buffett）曾帶頭喊「錢進日本」，近期美國投資銀行高盛（ Goldman Sachs ）也認為日股牛市已經到來。
錢潮帶動下，國內許多投信業者也鎖定日本龍頭企業，組合成各類基金。富蘭克林證券投顧表示，疫情告一段落，更多國家重啟經濟並放寬邊境管制，預期國際旅客流量2023至2025年將持續回升，有利運輸基礎建設公司營運水漲船高。
富蘭克林證券投顧經理人尼克蘭利（Nick Langley）指出，現階段持有約3成的運輸基礎建設股票，看好包含中國、日本及全球經濟解封將帶動這些運輸基建的營運回升，而且股票估值仍具吸引力。
中國擴大《反間諜法》，資金流出轉往日本
事實上，中國正乏力地面對不斷出逃的資金，自從疫情爆發至今，疫情封鎖拖累經濟，去（2022）年上半年中國外商直接投資額直接砍半，降至5年來最低。
還有以外商直接投資來源的角度看，它們對中國的直接投資趨緩。濟合作與發展組織（OECD）數據顯示，七國集團（G7）經濟體，包括美國、日本、德國、法國、英國、加拿大和意大利，在2021年對中國投資總額僅為163億美元，低於2020年的247億美元、2014年創下的353億美元的高峰。
此外，隨著中國擴大《反間諜法》導致日常的互動均可能被擴大認定為「危害中國國家安全」，這些都凸顯中國經商環境日益惡劣。《華爾街日報》指出，外國的高階管理人還擔心，《反間諜法》將允許中國有關部門檢查公司、機構的電子設備、電腦和手機。
駐北京的律師、中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）政策委員會主席Lester Ross直言，這些做生意的資訊，一來有外洩疑慮，二來存在一種風險，員工因為擔心觸法被貼上間諜的標籤，導致無法替公司收集一些商業情報。這些狀況在中國投資市場形成寒蟬效應。
至於台灣股市的發展，台股還是相對穩定。惠譽信評（Fitch Ratings）分析指出，雖然在全球市場風險仍高，但就2023年台灣證券公司營運情況來看，它們仍能維持其信用狀況，尤其在低風險零售、可控的資產負債風險及穩健的資本等因素支撐，更具有抗波動的韌性，凸顯台灣市場的穩定。
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核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。