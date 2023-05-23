2023/05/23,
商業

美團香港外賣品牌KeeTa上線，料服務今年底覆蓋全港

美團香港外賣品牌KeeTa上線，料服務今年底覆蓋全港

我們想讓你知道的是

中國外賣巨頭美團進軍香港，在港新品牌KeeTa在22日8時上線，以旺角、大角咀為首批地區試點。美團指出，預計2023年年底將覆蓋全香港。

（中央社）中國外賣巨頭美團進軍香港，在港新品牌KeeTa在22日8時上線，以旺角、大角咀為首批地區試點。美團指出，預計2023年年底將覆蓋全香港。

據陸媒《財新網》、《明報》等報導，為吸引用戶，美團推出「十億激賞」計畫吸引用戶，每位新註冊的用戶可獲價值港幣300元（下同）的優惠券，包括50元現金優惠券，15元無門檻體驗券以及多張免運費券等。

首批合作的餐廳包含麥當勞、美心MX、KFC等連鎖品牌，亦有鴻福堂、南記粉麵等香港本地餐廳。

美團並指出，品牌名稱為KeeTa是受到獵豹（cheetah）一詞啟發，獵豹以風馳電掣聞名。

報導指出，由於外賣價格昂貴，以及香港人有外食習慣，香港外賣交易總額佔餐飲行業整體市場比例僅為8.3%，遠低於中國的21.9%。為此，KeeTa推出包含餐費和運費的「一人飯堂」優惠專區，降低最低消費門檻。

同時，KeeTa也將「準時保」政策帶到香港，當使用者訂單實際送抵時間超出預計最遲時間15分鐘後，用戶將會獲得金額不等的無門檻優惠券。

香港主要外賣平台有德國外賣企業Delivery Hero旗下的Foodpanda，以及英國倫敦的戶戶送（Deliveroo）競爭。

根據消費資料平台Measurable AI統計，以2022年上半年的訂單收入計算，Foodpanda的市場佔有率為63%；而Deliveroo則為37%。

美團引述業內人士分析指出，目前香港外賣行業仍處於成長期，外賣餐點的品類豐富度、可選空間均未能滿足消費者需求。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。