美團香港外賣品牌KeeTa上線，料服務今年底覆蓋全港

（中央社）中國外賣巨頭美團進軍香港，在港新品牌KeeTa在22日8時上線，以旺角、大角咀為首批地區試點。美團指出，預計2023年年底將覆蓋全香港。

據陸媒《財新網》、《明報》等報導，為吸引用戶，美團推出「十億激賞」計畫吸引用戶，每位新註冊的用戶可獲價值港幣300元（下同）的優惠券，包括50元現金優惠券，15元無門檻體驗券以及多張免運費券等。

首批合作的餐廳包含麥當勞、美心MX、KFC等連鎖品牌，亦有鴻福堂、南記粉麵等香港本地餐廳。

美團並指出，品牌名稱為KeeTa是受到獵豹（cheetah）一詞啟發，獵豹以風馳電掣聞名。

報導指出，由於外賣價格昂貴，以及香港人有外食習慣，香港外賣交易總額佔餐飲行業整體市場比例僅為8.3%，遠低於中國的21.9%。為此，KeeTa推出包含餐費和運費的「一人飯堂」優惠專區，降低最低消費門檻。

同時，KeeTa也將「準時保」政策帶到香港，當使用者訂單實際送抵時間超出預計最遲時間15分鐘後，用戶將會獲得金額不等的無門檻優惠券。

香港主要外賣平台有德國外賣企業Delivery Hero旗下的Foodpanda，以及英國倫敦的戶戶送（Deliveroo）競爭。

根據消費資料平台Measurable AI統計，以2022年上半年的訂單收入計算，Foodpanda的市場佔有率為63%；而Deliveroo則為37%。

美團引述業內人士分析指出，目前香港外賣行業仍處於成長期，外賣餐點的品類豐富度、可選空間均未能滿足消費者需求。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alvin