「Stand by尊子」，縱使夜裡大地暗黑無光
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筆鋒辛辣的尊子，真人溫柔細膩，有朋友記得尊子談過親子之道，「佢講過，要用『耳仔去教仔』，意思是，不要用太多說話去教訓子女，不要用強權父親形象，係要開放隻耳仔，去聽一聽子女想怎樣。」近來，友人感覺到社會氣氛的轉變，對尊子的政治漫畫生涯又關心又擔心，一班老朋友，想了一個好老土的點子，鼓勵這位好朋友。
和尊子吃飯行山講心事的兄弟異口同聲說，尊子和其他時事評論員不同，「我地呢啲口水佬，飲兩杯就好多嘢講，佢永遠都是坐埋一邊，默默地吃東西，好少嘢講，笑笑口咁望着我地。」
尊子在社交場合低調，從來不爭取大家注意，平日相處的情緒變化波幅不大。「佢係一個說話輕聲，溫柔，對事物很敏感的人。」
有人形容：「他不會風花雪月，不會吹水唔抹嘴，永遠是說兩句就完。但他的兩句，又會很精警。像今次（漫畫停刊），他形容係『香港故事的一部分』，就係好精準。」
另一朋友形容，「佢如果講嘢，就係一嘢插中核心的，好『應棍』（準繩），他是一個冷門笑匠，例不虛發。」
為香港人繪畫了四十年政治漫畫，今年68歲原名黃紀鈞的尊子，近年在《壹週刊》及《蘋果日報》的平台失去之後，《明報》成為其最後一個每天發表作品的最後園地。近來他的作品屢次被港府不同部門點名批評，《明報》早前公佈，尊子的作品自本月14日起停刊。
尊子從中文大學藝術系畢業後，於七十年代尾第一份工作就是在《明報》任美術編輯，後來該報政治漫畫家王司馬1983年病逝，尊子頂替，一畫四十年至今。
尊子的作品橫跨了香港四十年的歷史，見證了八九十年代中英談判時，香港人像風箏被中英兩方拉扯的心情；歷任領導人，包括鄧小平、江澤民、習近平，到回歸前的港督彭定康等，都成為他筆下主角。
2017年11月，其母校中文大學的新傳學院，計劃邀請尊子來向百餘人演講。事先有人擔心：「尊子對着公眾演說，好像不太擅長。」當天尊子講述的話題是他有興趣的，講述了古今中外政治漫畫的創作內容和背景，源自他和其他政治漫畫同好的珍藏。
當天活動舉行時，尊子在大講堂裡說話不太抑揚頓挫，又不太會強調重點，淡淡然地打開不同電腦的檔案紀錄。當初邀請他來演講的教授卻覺得，這場講座有其重要性。
該教授解釋：「即係你在香港，講起政治漫畫就會想起尊子，就像你講棟篤笑會諗起黃子華。雖然有別人也在做，但事實上，尊子就係一個代表人物，一個品牌。」
即使尊子那天演講平淡，也沒問題。教授指出，「尊子的價值，就係佢係iconic，很多人很懂得說話，但內容空泛；但尊子唔識講嘢唔緊要架，佢係度就得架啦。而且一個人講自己擅長的事物，會有質素保證。」
那天尊子提及台灣已故作家柏楊，曾經因為翻譯《大力水手》漫畫於1968年得罪了蔣介石被判坐牢；而法國Charlie Hebdo雜誌社亦因政治漫畫得罪了宗教人士而引致2015年的嚴重槍擊事件。尊子提到，畫政治漫畫要付出代價，過去和現代都有例子。
2018年底，尊子於另一大學，舉辦了一場大型漫畫展覽。該展覽展出了尊子近四十年作品，並分為十年一個階段，題為《唔准亂笑：改革開放四十載，小平開花近平栽》，既有政治喻意亦有玩味。
策展者表示，一口氣回顧了尊子千計創作，要從中找百來二百幅作品，去紀錄數十年來的香港社會，「真是感到很浩瀚，窺探到一位大師，一位高人很瘋狂的創作生涯，這個人如何那麼精準，那麼應棍，那種幽默感，會令人會心微笑。」
展覽海報上印有一幅尊子作品，有一個鳥籠，籠裡有一只鳥，羽毛都撐着籠的所有空間，上面插了一支五星旗。
策展者又說，尊子思路清晰，對美學要求很高，展覽廳空間如何佈置，他有明確看法，但他卻是很會考慮別人意見，容納別人建言。
例如有人提出，展覽「要有玩味」，尊子說好，於是有人大膽建議要把尊子自畫像在場內用碎紙機碎爛，尊子同意。最後場內尊子的畫像展出，就是被碎紙機撕成了一條一條。「佢係玩得起的人。」
例如尊子建議展覽要有互動成份，於是有人拍攝了他速畫不同領導人樣子的筆觸，在場內循環播放，參觀者有興趣可以自己提筆一試。這個互動環節深受歡迎。
一星期的展覽，參觀者絡繹不絕，策展人指有場內保安員表示，這場館未試過容納這麼多人。
到了展覽最後一天，由於場館接下來有活動，需要準時清場，而尊子的展覽作品，本來只能當作廢物丟棄，但場內的參觀者堅持不走，並爭相搶奪拆下來的畫作。
職員看到傻了眼：「那些人堅持唔走，我們關門他們也要死命留下，並且非常熱情地搶畫作，這個畫面很難忘，反映參觀者有幾咁珍惜尊子既作品。」尊子在閉館時不在，他向主辦方表示以免看到展品拆下傷心。
尊子是如何創作的呢？兩個獨立消息源表示，近年幾次飯局，從旁看到尊子的創作過程。每天晚上大約十時許，即使尊子在外面吃飯，主人家會特意找一間安靜的房間留給尊子，尊子就會拿着iPad進入房間內，專注而安靜地創作，大約三十分鐘，就完成翌日見報的作品。
晚上十時許，是報館翌日截稿時間，這個時間可以讓尊子的創作「新鮮滾熱辣」，貼近翌日新聞熱點。
尊子曾在講座上透露，他平日有看實體報紙的習慣，他會看三至四份不同立場的報紙，並留意微細處，連某張報紙是否更換了專欄作家，他也都會觀察到一些蛛絲馬跡，滋養創作。
四十年的創作生涯，值得記一筆是，尊子曾於1978至80年間，替《大公報》旗下《新晚報》創作政治漫畫，他曾在訪問時回憶道，那時《新晚報》即使是愛國報紙，但主事人會跟不同立場的人吃飯聊天，那是一個很開放的時代。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。