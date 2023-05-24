歷經千年封建皇權調教，「儒家」已演化成最適應極權統治的理論
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儒家能在封建歷史中存活茁壯，乃因經過千年磨合，已是最適應極權統治的最佳化（optimized）理論。希冀改革儒家思想以適應民主社會，與改良纏足以相容於女性主義同樣困難。陳獨秀以袁世凱和張勳復辟獨尊儒術，批判「孔教與帝制有不可離散之因緣」乃今世「文明進化之大阻力也」。
文：洪子偉（中研院歐美所副研究員、史丹佛大學行為科學高等研究中心研究員）
為何封建帝王與當代獨裁者，不論右派蔣介石、朴正熙或左派金日成、習近平，皆如此癡迷儒家？為何當代中國知識份子，不論自由派胡適或社會主義陳獨秀，卻齊聲批判它？比起馬克思（Karl Marx），儒家更影響了習近平的國家意識形態。它如何形塑天朝秩序？又如何指引中共的全球戰略野心？
儒家理想與現實
儒家長期受封建帝王喜愛，即便蒙古、滿洲君主消滅中原政權它仍屹立不搖。千年來在不同政治環境發展出先秦儒家、朝鮮理學、江戶朱子學、新儒家等眾多版本。其主要優點在強調修養個人道德以符合社會角色：要求統治階級道德自律，可避免殘酷與腐敗統治。強調多重和諧（內心、人際、人與自然）可減少衝突與戰爭。要求百姓培養道德、不行偷盜則可降低治理成本。
相較殘酷統治，儒家的「仁」似乎是理想政治典範。
但現實總有差距。一方面，藉修身以成聖（道德無瑕不會犯錯者）雖富宗教理想卻陳義過高、不切實際。宋明理學「存天理滅人欲」更違人性，當統治者做不到就只好造假。故《莊子》曰「聖人不死大盜不止」。另一方面，光訴諸道德自律無法約束行為，嚴刑峻法與群體壓力就成實際手段。
故外儒內法乃空泛道德教條下的必然：道德標準越高，違反時的刑罰就越殘酷。而社會成員彼此監視的道德壓力，更被魯迅批評為禮教吃人。造假與彼此監視，反成儒家實際遺產。陳獨秀批判儒家之荒謬與壓迫，非空穴來風。
天朝秩序與合法戰爭
儒家「華夷之辨」 決定天下格局並界定我群與他者的邊界（中央皇權、內臣、外藩、朝貢國、四夷）。願接受中央文明的蠻族，可變成「自己人」並使帝國擴張。反之，討伐外蠻並將之同化（assimilation）就成了皇帝績效考核。相較於尊重差異，帝國更重視世界大同，維持我群內的影響力成為重點。
2018年美國國防部長以明朝貢體系比擬中國外交或不精準，但此天朝秩序卻是上海合作組織成立背後的思考，輸出意識形態與價值觀更是千年來的慣習。
然而，光強調道德文明不足以安天下，還須有殺掉失德者的權力。儒家強調仁，但也支持復讎與戰爭。《春秋公羊》主張對嚴重的不義不應漠視（如報殺親血債）。《大學》認為皇帝有義務以武力維護世界和平，保護藩國或討伐失德君主。但何謂失德卻常由侵略國單方認定。
1979年越南進攻親中的柬埔寨，正訪美的鄧小平告訴卡特（Jimmy Carter）：「小朋友不乖該打屁股了」。類似懲越戰爭的報復性遠征並不罕見，但中國是少數具軍事實力且有儒家思想來合理化者。此外，《孟子》也鼓勵百姓發動戰爭消滅殘暴君主。有學者認為，儒家應為兩千年來的戰亂循環至少承擔部分責任。
箝制科學發展
歷朝皇帝提倡下，儒家壟斷了中國知識來源。隋帝國興起的科舉制度原設計是以考試擇優選拔官員，取代貴族世襲。表面看似理想，惟考試科目侷限儒家經典，而非實際治理知識（財稅、治水、農業等科學）使篩選到的不是優秀技術官僚，反是最附和皇帝意識形態者。讓培養人才淪為思想控制，限制了科學、哲學等多元知識發展。
蔡元培認為，科舉將知識份子吸引到儒家的獨木橋上，比罷黜百家更能箝制思想。五四運動後的自由派、左派與保守派知青三分天下，但僅保守派捍衛傳統價值並於1921年後發展出「新儒家」。
冷戰復興下的反民主
蔣介石敗退來台後為鞏固其合法道統，恢復中樞祭孔重現皇權大典。六〇年代中華文化復興運動將古文經典重列公務員考科。教育部要求12歲學生背誦文化基本教材，恢復1912年被教育總長蔡元培廢除的讀經科。同時慷納稅人之慨贊助海內外儒學（金援香港新亞書院、孔孟學會無償使用國有財產、大學量產儒學碩博士等）。
冷戰期間，韓國軍事強人朴正熙面對勞工運動，也強調儒家忠孝和服從權威。北韓金日成與金正日父子推動朝鮮理學以鞏固統治。新加坡李光耀家族抵擋西式民主價值，被稱為儒家軟式極權（Confucian Soft Authoritarianism）。而台灣新儒家顛峰的七〇年代，更是人權的黑暗時期。
台灣民主化後儒學式微，反觀中國極權崛起後廣設孔子學院。儒家與民主之負相關，不言可喻。
儒家能在封建歷史中存活茁壯，乃因經過千年磨合，已是最適應極權統治的最佳化（optimized）理論。希冀改革儒家思想以適應民主社會，與改良纏足以相容於女性主義同樣困難。陳獨秀以袁世凱和張勳復辟獨尊儒術，批判「孔教與帝制有不可離散之因緣」乃今世「文明進化之大阻力也」。
美國哲學家杜威（John Dewey）更主張民主與科學本互相支持，科學的批判精神與獨立思考乃民主的必要條件。不正視儒家與科學的根本矛盾，新儒家永遠開不出民主。
從保守走向極端倫理觀
雖與民主、科學無緣，但儒家「倫理」卻更孱弱。人類約一半女性，但儒家性別歧視與多元包容依舊衝突。《禮記郊特牲》要女性終身服從男性、《禮記內則》不准女性有私人財產、《禮記禮運大同篇》刻板社會角色更已落伍。
2015年新儒家蔣慶〈只有儒家能安頓女性〉強調男女有不同自然與社會屬性，故「做好女兒、好母親、好妻子是女性自然屬性與家庭屬性的必然要求。」顯然不論古今，儒家大同世界與平等多元社會仍矛盾。
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。