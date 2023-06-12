科技業大裁員，到處都缺工，但勞工哪去了? 美國超低失業率之謎
我們想讓你知道的是
新冷戰格局下的結構性反轉，已經反映在勞動就業市場上，就成了美國傾全力拉攏全球製造業回流本土，亟需新的技術勞工加入。但美國大學們，卻沒教學生們如何扮演新鮮好用的肝，也造就了今日美國勞動市場的緊缺。
文：金融人類學徒
幾個月前，人類學徒回了一趟香港取材，見見好幾年沒見的銀行老朋友時，寫了一篇文章，當中挖了一個坑給自己，說要跟讀者們聊聊關於全球缺工現象的探索原因。
回來荒島沒多久就遇上了矽谷銀行與瑞信的暴雷事件一直拖著拖著，拖到賞味期都快過了，再不寫可能美國經濟就直接進入衰退，也沒有缺工啥問題好寫了。
那我們今天就來談談美國的普遍性缺工這件事。
香港機場
回到幾個月前的香港機場。當時，人類學徒正悠哉悠哉的提著從西環乾貨街買來的各種蝦米，干貝，乾菇與檸檬王，在登機前一個半小時抵達機場準備登機時。發現略顯空曠的機場大廳，但每個航空公司的Check-in櫃檯都排滿了登機乘客。
過往開六七個櫃位安排登機的場景不再，取而代之的是零星兩三個櫃位，資深員工帶領著實習生緩慢的消化著逐漸增長的排隊人龍。
而國泰的台港機票也較疫情前翻了兩倍以上的票價，現在的經濟艙差不多是以前我買張商務艙機票偷偷在假日回台看兒子的價格。
在櫃台前癡癡等待的期間，跟地勤閒聊，他們表示過去近三年疫情，各家航空公司優退/開除了大量的空服與地勤員工，導致現在重新復航復工時，要重新招聘員工補上。
但很多人根本不可能撐住兩三年沒工作，因此早就已經搬離機場旁的東涌市，另覓生路。因此，即便航空公司重新招募，他們一時半會兒也沒辦法安排孩子的學校或者其他鎖碎的生活安排。
況且，又不是加了雙倍的薪水。何必為了點錢換工作，勞師動眾搬家來搬家去的呢？
香港勞工如是想，美國的勞工又何嘗不是呢？就像報紙上常看到疫情期間許多矽谷低階員工為了逃避舊金山灣區的高房價，藉由WFH的機會，改搬家到隔壁內華達州，省下三分之二房租。即便在疫情過後也不願意回到辦公室上班。
中老年勞動力告別就業市場
從美聯儲的就業報告可以清楚的看到，自從疫情後（灰色的粗條），雖然青壯年（紅色線）的勞動參與率已經回復到疫情前的水準。
但美國中高齡的勞動力（黃色線）就直接告別就業市場，無論多缺工，許多人也都直接提早退休不再工作。
其中可能包括Long COVID的健康因素，更可能是包括Work from Home等新就業結構改變，產生了高齡勞工「結構性放棄就業」的可能。
美國勞動參與率越來越低
事實上，我們可以清楚的看到美國的勞動參與率，在2000到2015年間是長期趨勢向下的。也就說，無論出於主動或變動，在這15年間，美國人進入勞動市場的人變少了。這個趨勢直到2015年才開始反轉向上，但又被疫情給打下去。
在文章〈反全球化的惡靈：滯脹噩夢來臨〉末尾提到由於90年代開始中國的改革開放，以及WTO下的全球化分工，使得大量的製造業工作機會外流到中國與其他低勞動成本的國家。
美國的製造業勞動力大量被迫退出就業市場，過去20年，美國經濟就靠著西岸的矽谷新科技與東岸華爾街的金融魔術雙引擎推上新的高峰。
與此同時中西部的鐵鏽帶藍領失業勞工，則在2016年推舉出「傾聽」他們憤怒的領袖川普。
就在川普上台的第一年，美中貿易戰開打，美國的勞動參與率重新恢復上升。
實質勞動生產力停滯不前
比起勞動參與率低下更為嚴峻的是，由於過去20年，美國放棄了製造業的設備投資積累，改採全面外包代工。因此，美國的製造業勞動生產力（下圖紅線）趨勢也開始拐頭向下。表示美國製造業勞工的生產力每況愈下，每小時能生產出的產品價值越來越低。
而且這個趨勢並沒有因為2016年開始的美中貿易戰開打而反轉，而是持續到疫情後的今日。
這也是為甚麼拜登政府要改變川普政府的貿易戰打壓策略，進一步提升成像是晶片法案等等，一系列脅迫鼓勵外國製造業回歸美國的不能明說原因：美國製造業已經沉苛已久，病入膏肓。急需要像台積電，三星這些外國資本與技術的輸血注入，才能有機會起死回生。
結構性缺工
在人類學徒文章〈面對結構性高通膨的未來〉當中，寫到新冷戰格局下的結構性高通膨：
全球化貿易網絡經歷了這幾十年來的精雕細琢，早已無比高效，也同時無比脆弱。在美中貿易這條全球貿易大動脈開始堵塞，歐美制裁俄國，更是宣告了全球化貿易的死亡。世界重新回到冷戰格局。
因此，結構性的高通膨率，將會是全球化市場瓦解脫鉤後的必然產物。人們必須改變過去20多年的慣性思維看待未來的貿易新冷戰世界格局。
同樣在新冷戰格局下的結構性反轉，反映在勞動就業市場上，就成了美國傾全力拉攏全球製造業回流本土，亟需新的技術勞工加入。但美國大學們卻沒教學生們如何扮演新鮮好用的肝。
我們在上圖可以看到70至90年代美蘇冷戰格局最緊張的時期，美蘇高度軍備與太空競賽與高通膨環境，使得當時的美國勞動成本大增遠高過勞動產出價值。與今日的新冷戰格局如出一轍。
疫情後導致的短期缺工，疊加上逆全球化下產業鏈回歸本土的結構性缺工，造就了今日美國勞動市場的緊缺。
即便矽谷與華爾街每天都有縮編開除員工的新聞，但這些人卻不太可能搬家到底特律、匹茲堡、亞特蘭大這些製造業大城去當藍領勞工上班。（事實上，這些矽谷工程師連台積電的亞歷桑那廠開出來的微薄工資，都沒有興趣了。）
全球化已死
對比2000至2015年的全球化時代，那個勞動產出價值遠高過勞工成本的資本家／股市黃金年代，更是明顯的看出「全球化已死」將改變接下來一整個世代的結構性就業與經濟環境。
包括美國在內的全球各國面對逆全球化的產業新結構，都出現了結構性調整的陣痛。包括中國隱隱然的結構性通縮，日韓的經濟衰退，歐洲的高通膨與美國的大缺工。其實都是反映逆全球化下，各國經濟結構重組與重新站隊下的陣痛。
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）