科技業大裁員，到處都缺工，但勞工哪去了? 美國超低失業率之謎

文：金融人類學徒

幾個月前，人類學徒回了一趟香港取材，見見好幾年沒見的銀行老朋友時，寫了一篇文章，當中挖了一個坑給自己，說要跟讀者們聊聊關於全球缺工現象的探索原因。

回來荒島沒多久就遇上了矽谷銀行與瑞信的暴雷事件一直拖著拖著，拖到賞味期都快過了，再不寫可能美國經濟就直接進入衰退，也沒有缺工啥問題好寫了。

那我們今天就來談談美國的普遍性缺工這件事。

香港機場

回到幾個月前的香港機場。當時，人類學徒正悠哉悠哉的提著從西環乾貨街買來的各種蝦米，干貝，乾菇與檸檬王，在登機前一個半小時抵達機場準備登機時。發現略顯空曠的機場大廳，但每個航空公司的Check-in櫃檯都排滿了登機乘客。

過往開六七個櫃位安排登機的場景不再，取而代之的是零星兩三個櫃位，資深員工帶領著實習生緩慢的消化著逐漸增長的排隊人龍。

而國泰的台港機票也較疫情前翻了兩倍以上的票價，現在的經濟艙差不多是以前我買張商務艙機票偷偷在假日回台看兒子的價格。

在櫃台前癡癡等待的期間，跟地勤閒聊，他們表示過去近三年疫情，各家航空公司優退/開除了大量的空服與地勤員工，導致現在重新復航復工時，要重新招聘員工補上。

但很多人根本不可能撐住兩三年沒工作，因此早就已經搬離機場旁的東涌市，另覓生路。因此，即便航空公司重新招募，他們一時半會兒也沒辦法安排孩子的學校或者其他鎖碎的生活安排。

況且，又不是加了雙倍的薪水。何必為了點錢換工作，勞師動眾搬家來搬家去的呢？

香港勞工如是想，美國的勞工又何嘗不是呢？就像報紙上常看到疫情期間許多矽谷低階員工為了逃避舊金山灣區的高房價，藉由WFH的機會，改搬家到隔壁內華達州，省下三分之二房租。即便在疫情過後也不願意回到辦公室上班。

作者截圖提供 紅色線：美國25-54歲勞動參與率。黃色線：55歲以上的勞動參與率

中老年勞動力告別就業市場

從美聯儲的就業報告可以清楚的看到，自從疫情後（灰色的粗條），雖然青壯年（紅色線）的勞動參與率已經回復到疫情前的水準。

但美國中高齡的勞動力（黃色線）就直接告別就業市場，無論多缺工，許多人也都直接提早退休不再工作。

其中可能包括Long COVID的健康因素，更可能是包括Work from Home等新就業結構改變，產生了高齡勞工「結構性放棄就業」的可能。

作者截圖提供

美國勞動參與率越來越低

事實上，我們可以清楚的看到美國的勞動參與率，在2000到2015年間是長期趨勢向下的。也就說，無論出於主動或變動，在這15年間，美國人進入勞動市場的人變少了。這個趨勢直到2015年才開始反轉向上，但又被疫情給打下去。

在文章〈反全球化的惡靈：滯脹噩夢來臨〉末尾提到由於90年代開始中國的改革開放，以及WTO下的全球化分工，使得大量的製造業工作機會外流到中國與其他低勞動成本的國家。

美國的製造業勞動力大量被迫退出就業市場，過去20年，美國經濟就靠著西岸的矽谷新科技與東岸華爾街的金融魔術雙引擎推上新的高峰。

與此同時中西部的鐵鏽帶藍領失業勞工，則在2016年推舉出「傾聽」他們憤怒的領袖川普。

就在川普上台的第一年，美中貿易戰開打，美國的勞動參與率重新恢復上升。

實質勞動生產力停滯不前

比起勞動參與率低下更為嚴峻的是，由於過去20年，美國放棄了製造業的設備投資積累，改採全面外包代工。因此，美國的製造業勞動生產力（下圖紅線）趨勢也開始拐頭向下。表示美國製造業勞工的生產力每況愈下，每小時能生產出的產品價值越來越低。

作者截圖提供 美國實質勞動生產力

而且這個趨勢並沒有因為2016年開始的美中貿易戰開打而反轉，而是持續到疫情後的今日。

這也是為甚麼拜登政府要改變川普政府的貿易戰打壓策略，進一步提升成像是晶片法案等等，一系列脅迫鼓勵外國製造業回歸美國的不能明說原因：美國製造業已經沉苛已久，病入膏肓。急需要像台積電，三星這些外國資本與技術的輸血注入，才能有機會起死回生。

結構性缺工

在人類學徒文章〈面對結構性高通膨的未來〉當中，寫到新冷戰格局下的結構性高通膨：

全球化貿易網絡經歷了這幾十年來的精雕細琢，早已無比高效，也同時無比脆弱。在美中貿易這條全球貿易大動脈開始堵塞，歐美制裁俄國，更是宣告了全球化貿易的死亡。世界重新回到冷戰格局。

因此，結構性的高通膨率，將會是全球化市場瓦解脫鉤後的必然產物。人們必須改變過去20多年的慣性思維看待未來的貿易新冷戰世界格局。

同樣在新冷戰格局下的結構性反轉，反映在勞動就業市場上，就成了美國傾全力拉攏全球製造業回流本土，亟需新的技術勞工加入。但美國大學們卻沒教學生們如何扮演新鮮好用的肝。

作者截圖提供

我們在上圖可以看到70至90年代美蘇冷戰格局最緊張的時期，美蘇高度軍備與太空競賽與高通膨環境，使得當時的美國勞動成本大增遠高過勞動產出價值。與今日的新冷戰格局如出一轍。

疫情後導致的短期缺工，疊加上逆全球化下產業鏈回歸本土的結構性缺工，造就了今日美國勞動市場的緊缺。

即便矽谷與華爾街每天都有縮編開除員工的新聞，但這些人卻不太可能搬家到底特律、匹茲堡、亞特蘭大這些製造業大城去當藍領勞工上班。（事實上，這些矽谷工程師連台積電的亞歷桑那廠開出來的微薄工資，都沒有興趣了。）

全球化已死

對比2000至2015年的全球化時代，那個勞動產出價值遠高過勞工成本的資本家／股市黃金年代，更是明顯的看出「全球化已死」將改變接下來一整個世代的結構性就業與經濟環境。

包括美國在內的全球各國面對逆全球化的產業新結構，都出現了結構性調整的陣痛。包括中國隱隱然的結構性通縮，日韓的經濟衰退，歐洲的高通膨與美國的大缺工。其實都是反映逆全球化下，各國經濟結構重組與重新站隊下的陣痛。