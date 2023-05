劍橋詞典更新「woman」釋義：盤點各大詞典跨性別友好程度

撰文:Jeffrey|文字編輯:Caily|網站編輯:Beth|製圖:Beth

近年,英語世界越來越性/別小眾友善,一些與性別有關的字詞意思也隨之而改變,而詞典作為人類如何使用語言的紀錄,自然也會記錄這些變化。因此,部份權威英語詞典更新了「男」、「女」等條目的釋義,將跨性別人士包括在內,使他們更容易出現於大眾的視線範圍。一如以往,為性/別小眾而設的措施總會引起爭議,這次也不例外,更有人因此被判入獄。另一方面,筆者又發現各部詞典的更新程度都有所不同,以下羅列幾部權威詞典的做法,以作比較。

《劍橋詞典》更新「woman」釋義 將跨女包括在內

去年10月,英國《劍橋詞典》將「woman」的釋義加入了跨性別人士,保留原有的「成年女性人類(an adult female human being)」,並加上「以女性身分生活的成人,性別認同也是女性,但出生時可能被判斷為另一個性別(an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth)」。

此外,詞典又列出兩句例句:「她是首位獲選入國家部門的跨性別女性(She was the first trans woman elected to a national office)」,以及「瑪莉是女性,出生時被指定為男性(Mary is a woman who was assigned male at birth)」。劍橋大學出版及評核部(Cambridge University Press and Assessment)發言人Sophie White向《華盛頓郵報》解釋道:「(詞典編輯)仔細研究過『woman』的使用模式,結論是這個釋義是學習英語的人必須知道的,有助於理解英語是如何使用的。」除此之外,「man」的釋義亦以同樣方式更新。

「Female」與「male」亦有新釋義 唯更新未盡完善

除此之外,詞典亦更新了「female」和「male」條目,但做法較為低調。在「female」條目中,釋義有分為「GENDER」和「SEX」兩項,從社會學的角度看,「gender」指文化、精神方面的性別,而「SEX」則指生理性別,因此可以將「female」理解為包括內心是女性但生理是其他性別的人,即是跨性別人士。條目還有例句「她是學校首位跨女運動員(She was the school’s first trans female athlete)」,更顯其對性/別小眾友善的取態。

然而,筆者發現更新了詞義的條目只有「woman」、「man」、「female」和「male」等,其他與性別有關的條目,例如「girl」和「boy」都未有為跨性別人士加入新釋義,依然局限於舊有的二元性別框架之內。同時,筆者亦發現上述更新只限於劍橋的英英詞典,英漢詞典則未有更新,包括正體中文和簡體中文。

《韋氏詞典》亦有更新 做法稍為隱晦

除了《劍橋詞典》之外,美國歷史最悠久的詞典《韋氏詞典》(Webster’s Dictionary)近年亦更新了有關性別的條目,例如「female」增加了一項釋義:「性別認同與男性相對的(having a gender identity that is the opposite of male)」,而「girl」則加入了這項釋義:「性別認同是女性的人(a person whose gender identity is female)」。同時,「male」和「boy」也以同樣方式更新了。性別認同屬於心理層面,未必與生理性別掛鈎,因此新釋義也將跨性別人士包括在内。不過,「woman」和「man」條目則未有像劍橋的英英詞典般更新;而在兒童版《韋氏詞典》(Kids Definition)中,則上述所有條目都未有更新。

《韋氏詞典》對跨性別人士友好 曾收死亡恐嚇

《韋氏詞典》這次更新還有一段插曲。2021年10月,洛杉磯羅斯穆爾區一名男子多次恐嚇《韋氏詞典》的出版社梅里安-韋伯斯特公司(Merriam-Webster),在其網站留言並填寫聯絡表格,指出版社「說謊並捏造釋義」來取悅跨性別族群,因此要「亂槍掃射再轟炸」出版社的辦公室。出版社為了保障員工安全,關閉了紐約市和麻省春田市的辦公室5天。這名男子名叫漢臣(Jeremy David Hanson),現年34歲,被捕後於法庭承認兩項「跨境發放暴力訊息」罪,今年4月被判入獄1年零1日,假釋3年。據報,漢臣是因為「girl」和「woman」條目加入了跨性別的釋義而犯案,如今卻不見「woman」條目有該項釋義,未知詞典是否因受恐嚇而刪除釋義。

未更新的詞典仍多 當中不乏權威

儘管上述英語權威詞典為跨性別人士更新條目釋義的進度不一,但至少在輿論壓力下仍願意踏出意義重大的一步,無疑令人鼓舞。不過,如果因此便認為西方詞典普遍對性/別小眾較為友善的話,恐怕亦未必準確。事實上,未有為跨性別人士更新條目的英語詞典仍然不少,以下列舉數部較主流的詞典: