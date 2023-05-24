劍橋詞典更新「woman」釋義：盤點各大詞典跨性別友好程度

撰文：Jeffrey｜文字編輯：Caily｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth

近年，英語世界越來越性／別小眾友善，一些與性別有關的字詞意思也隨之而改變，而詞典作為人類如何使用語言的紀錄，自然也會記錄這些變化。因此，部份權威英語詞典更新了「男」、「女」等條目的釋義，將跨性別人士包括在內，使他們更容易出現於大眾的視線範圍。一如以往，為性／別小眾而設的措施總會引起爭議，這次也不例外，更有人因此被判入獄。另一方面，筆者又發現各部詞典的更新程度都有所不同，以下羅列幾部權威詞典的做法，以作比較。

《劍橋詞典》更新「woman」釋義 將跨女包括在內

去年10月，英國《劍橋詞典》將「woman」的釋義加入了跨性別人士，保留原有的「成年女性人類（an adult female human being）」，並加上「以女性身分生活的成人，性別認同也是女性，但出生時可能被判斷為另一個性別（an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth）」。

此外，詞典又列出兩句例句：「她是首位獲選入國家部門的跨性別女性（She was the first trans woman elected to a national office）」，以及「瑪莉是女性，出生時被指定為男性（Mary is a woman who was assigned male at birth）」。劍橋大學出版及評核部（Cambridge University Press and Assessment）發言人Sophie White向《華盛頓郵報》解釋道：「（詞典編輯）仔細研究過『woman』的使用模式，結論是這個釋義是學習英語的人必須知道的，有助於理解英語是如何使用的。」除此之外，「man」的釋義亦以同樣方式更新。

「Female」與「male」亦有新釋義 唯更新未盡完善

除此之外，詞典亦更新了「female」和「male」條目，但做法較為低調。在「female」條目中，釋義有分為「GENDER」和「SEX」兩項，從社會學的角度看，「gender」指文化、精神方面的性別，而「SEX」則指生理性別，因此可以將「female」理解為包括內心是女性但生理是其他性別的人，即是跨性別人士。條目還有例句「她是學校首位跨女運動員（She was the school’s first trans female athlete）」，更顯其對性／別小眾友善的取態。

然而，筆者發現更新了詞義的條目只有「woman」、「man」、「female」和「male」等，其他與性別有關的條目，例如「girl」和「boy」都未有為跨性別人士加入新釋義，依然局限於舊有的二元性別框架之內。同時，筆者亦發現上述更新只限於劍橋的英英詞典，英漢詞典則未有更新，包括正體中文和簡體中文。

《韋氏詞典》亦有更新 做法稍為隱晦

除了《劍橋詞典》之外，美國歷史最悠久的詞典《韋氏詞典》（Webster’s Dictionary）近年亦更新了有關性別的條目，例如「female」增加了一項釋義：「性別認同與男性相對的（having a gender identity that is the opposite of male）」，而「girl」則加入了這項釋義：「性別認同是女性的人（a person whose gender identity is female）」。同時，「male」和「boy」也以同樣方式更新了。性別認同屬於心理層面，未必與生理性別掛鈎，因此新釋義也將跨性別人士包括在内。不過，「woman」和「man」條目則未有像劍橋的英英詞典般更新；而在兒童版《韋氏詞典》（Kids Definition）中，則上述所有條目都未有更新。

《韋氏詞典》對跨性別人士友好 曾收死亡恐嚇

《韋氏詞典》這次更新還有一段插曲。2021年10月，洛杉磯羅斯穆爾區一名男子多次恐嚇《韋氏詞典》的出版社梅里安-韋伯斯特公司（Merriam-Webster），在其網站留言並填寫聯絡表格，指出版社「說謊並捏造釋義」來取悅跨性別族群，因此要「亂槍掃射再轟炸」出版社的辦公室。出版社為了保障員工安全，關閉了紐約市和麻省春田市的辦公室5天。這名男子名叫漢臣（Jeremy David Hanson），現年34歲，被捕後於法庭承認兩項「跨境發放暴力訊息」罪，今年4月被判入獄1年零1日，假釋3年。據報，漢臣是因為「girl」和「woman」條目加入了跨性別的釋義而犯案，如今卻不見「woman」條目有該項釋義，未知詞典是否因受恐嚇而刪除釋義。

未更新的詞典仍多 當中不乏權威

儘管上述英語權威詞典為跨性別人士更新條目釋義的進度不一，但至少在輿論壓力下仍願意踏出意義重大的一步，無疑令人鼓舞。不過，如果因此便認為西方詞典普遍對性／別小眾較為友善的話，恐怕亦未必準確。事實上，未有為跨性別人士更新條目的英語詞典仍然不少，以下列舉數部較主流的詞典：