劍橋詞典更新「woman」釋義：盤點各大詞典跨性別友好程度

我們想讓你知道的是
去年10月，英國《劍橋詞典》將「woman」的釋義加入了跨性別人士，保留原有的「成年女性人類（an adult female human being）」，並加上「以女性身分生活的成人，性別認同也是女性，但出生時可能被判斷為另一個性別（an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth）」。
撰文：Jeffrey｜文字編輯：Caily｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth
近年，英語世界越來越性／別小眾友善，一些與性別有關的字詞意思也隨之而改變，而詞典作為人類如何使用語言的紀錄，自然也會記錄這些變化。因此，部份權威英語詞典更新了「男」、「女」等條目的釋義，將跨性別人士包括在內，使他們更容易出現於大眾的視線範圍。一如以往，為性／別小眾而設的措施總會引起爭議，這次也不例外，更有人因此被判入獄。另一方面，筆者又發現各部詞典的更新程度都有所不同，以下羅列幾部權威詞典的做法，以作比較。
《劍橋詞典》更新「woman」釋義 將跨女包括在內
去年10月，英國《劍橋詞典》將「woman」的釋義加入了跨性別人士，保留原有的「成年女性人類（an adult female human being）」，並加上「以女性身分生活的成人，性別認同也是女性，但出生時可能被判斷為另一個性別（an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth）」。
此外，詞典又列出兩句例句：「她是首位獲選入國家部門的跨性別女性（She was the first trans woman elected to a national office）」，以及「瑪莉是女性，出生時被指定為男性（Mary is a woman who was assigned male at birth）」。劍橋大學出版及評核部（Cambridge University Press and Assessment）發言人Sophie White向《華盛頓郵報》解釋道：「（詞典編輯）仔細研究過『woman』的使用模式，結論是這個釋義是學習英語的人必須知道的，有助於理解英語是如何使用的。」除此之外，「man」的釋義亦以同樣方式更新。
「Female」與「male」亦有新釋義 唯更新未盡完善
除此之外，詞典亦更新了「female」和「male」條目，但做法較為低調。在「female」條目中，釋義有分為「GENDER」和「SEX」兩項，從社會學的角度看，「gender」指文化、精神方面的性別，而「SEX」則指生理性別，因此可以將「female」理解為包括內心是女性但生理是其他性別的人，即是跨性別人士。條目還有例句「她是學校首位跨女運動員（She was the school’s first trans female athlete）」，更顯其對性／別小眾友善的取態。
然而，筆者發現更新了詞義的條目只有「woman」、「man」、「female」和「male」等，其他與性別有關的條目，例如「girl」和「boy」都未有為跨性別人士加入新釋義，依然局限於舊有的二元性別框架之內。同時，筆者亦發現上述更新只限於劍橋的英英詞典，英漢詞典則未有更新，包括正體中文和簡體中文。
《韋氏詞典》亦有更新 做法稍為隱晦
除了《劍橋詞典》之外，美國歷史最悠久的詞典《韋氏詞典》（Webster’s Dictionary）近年亦更新了有關性別的條目，例如「female」增加了一項釋義：「性別認同與男性相對的（having a gender identity that is the opposite of male）」，而「girl」則加入了這項釋義：「性別認同是女性的人（a person whose gender identity is female）」。同時，「male」和「boy」也以同樣方式更新了。性別認同屬於心理層面，未必與生理性別掛鈎，因此新釋義也將跨性別人士包括在内。不過，「woman」和「man」條目則未有像劍橋的英英詞典般更新；而在兒童版《韋氏詞典》（Kids Definition）中，則上述所有條目都未有更新。
《韋氏詞典》對跨性別人士友好 曾收死亡恐嚇
《韋氏詞典》這次更新還有一段插曲。2021年10月，洛杉磯羅斯穆爾區一名男子多次恐嚇《韋氏詞典》的出版社梅里安-韋伯斯特公司（Merriam-Webster），在其網站留言並填寫聯絡表格，指出版社「說謊並捏造釋義」來取悅跨性別族群，因此要「亂槍掃射再轟炸」出版社的辦公室。出版社為了保障員工安全，關閉了紐約市和麻省春田市的辦公室5天。這名男子名叫漢臣（Jeremy David Hanson），現年34歲，被捕後於法庭承認兩項「跨境發放暴力訊息」罪，今年4月被判入獄1年零1日，假釋3年。據報，漢臣是因為「girl」和「woman」條目加入了跨性別的釋義而犯案，如今卻不見「woman」條目有該項釋義，未知詞典是否因受恐嚇而刪除釋義。
未更新的詞典仍多 當中不乏權威
儘管上述英語權威詞典為跨性別人士更新條目釋義的進度不一，但至少在輿論壓力下仍願意踏出意義重大的一步，無疑令人鼓舞。不過，如果因此便認為西方詞典普遍對性／別小眾較為友善的話，恐怕亦未必準確。事實上，未有為跨性別人士更新條目的英語詞典仍然不少，以下列舉數部較主流的詞典：
- 美國《哥連斯英語詞典》（Collins English Dictionary）
- 英國《牛津英語辭典》（Oxford Learner’s Dictionaries）
- 美國《dictionary.com》
- 美國《The Free Dictionary》
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。