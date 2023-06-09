簡余晏《入侵編輯台》：以台灣的現況，究竟有多少中共言論的「代理人」？
我們想讓你知道的是
本書以台灣為主體場域，以綜合戰的媒介領域及新科技社群網路為觀察變項， 探討台灣遭受威權國家（中國）的侵蝕滲透情況。具體來說，係結合認知作戰的理論觀點，以及媒體如何被外來力量影響的幾種有效途徑，探究台灣的媒體自由情況，以理解威權滲透到台灣新聞界程度為何，並提出防衛手段。
文：簡余晏
媒體成為傳聲筒？
何謂「代理人」？以本書會運用到的脈絡，及從字面上來看，代理人一詞的「人」，若以規模來分由小至大包括個人、數人合夥、共組協會、成立公司，即單一個人或任何其他由個人所形成的組織組合。至於若談到「外國委託人」，則是指外國政府和外國政黨，這些代理人受外國委託來行動，內容包括了在國境內做公共關係顧問、宣傳代理人、訊息服務僱員等，其他還有像是收集、索取、支付或分發捐款、貸款、金錢或其他有價物品。任何人不管有沒有合約關係，只要在國境內為外國委託人的利益活動，都是「代理人」，包括公關人員、宣傳人員或網路訊息受僱人員等【註1】。
台灣現況究竟有多少中共言論的「代理人」？有學者認為，中國對台灣混合戰操作中，特別是以假訊息發動輿論戰，經由恫嚇與欺瞞誘導台灣民眾，破壞對制度的信任，布魯金斯研究院(Brookings Institution) 院長約翰艾倫(John Allen) 將軍說，中俄數位獨裁體制是利用民主的開放特性發動假新聞訊息戰，目的是毀壞民主的基礎建設，這種作為與攻擊實體基建導致生命財產損失都被視為是「act of war」戰爭行為，顯見這個以「銳實力」為名的「代理人」對民主的危害【註2】。
美國方面已經留意到這個警訊，例如美國國務院2020年2月18日宣布把五家中國官方媒體機構：新華通訊社、中國國際廣播電台（CRI）、中國環球電視網（CGTN）、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》發行商美國海天發展公司等認定為「外國使團」，也就是中國政府在美國的代理人，美國官方指控這些媒體直接聽命於中國高層，受官方控制的力量愈來愈強，攻擊性過大【註3】。
我們要釐清在台灣的媒體人或公關公司成為他國的「代理人」能否有明確定義？其數量及效果如何？英國《金融時報》一篇報導曾引發了「代理人」議題兩岸論戰。《金融時報》2019年7月16日的報導中，曾引述匿名記者指證台灣的旺旺中時媒體集團（下稱旺中集團）旗下的《中國時報》及《中天新聞台》接受中國國台辦指示做新聞。旺中事後反稱是惡意中傷向《金融時報》駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提告誹謗，國台辦受訪時回以「無中生有，別有用心」，國台辦也一貫批評民進黨政府「通過外國媒體炮製謠言，是拙劣的政治和選舉伎倆」。
不過，無國界記者組織反指旺中集團濫用法律騷擾專業記者，而且，旺中集團早就一再公開表達親中立場，無國界記者組織反認為《金融時報》的報導合理。台灣政府當時官方回應指中共代理人的樣態非常多，媒體只是其中一種形式【註4】。
2019年5月10日台灣媒體200多位媒體人出席在北京舉行的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」。該峰會是由中國北京日報報業集團與台灣旺旺中時媒體集團共同舉辦，目的是「促進京台兩地媒體交流和文化互動，宣導兩岸媒體人攜手合作，共同為實現中華民族偉大復興創造良好輿論氛圍」。中國國家政協主席汪洋坦言，實現「和平統一，一國兩制」一定要靠媒體共同努力，他並勉勵台灣媒體業的朋友認清時勢，努力鼓吹國家統一與中華民族復興之間的關聯性，汪洋說的話正可證明金融時報的論點：「歷史會記住你們，你們也將不負歷史」、「雖然在台灣當前的環境，主張『和平統一』的媒體很不好過，但『艱難困苦，玉汝于成』，正是因為你不好過，將來有一天，如果實現了統一，你的堅持才變得很有價值。」【註5】
從前述，涉及中國對台影響者基於各種因素而人數極多，媒體報導，中國在2009年即投入高達450億人民幣的經費用於大外宣，金額龐大不輸給實體戰爭的轟炸影響。強大的金錢攻勢得到不錯效果，也有部分媒體證實買方的錢是中國方面的資金或其代理人。學術界中，尤以「孔子學院」出面捐輸大筆經費給智庫等研究單位，甚至影響限制學者教授的言論範圍。
有人說，現在海外的中文媒體版圖是紅色或粉紅色狀態，因為中國強力操控媒體，意圖消除批判中國的負面訊息，重塑正面形象，而且，多數時候還攻擊民主與普世價值，透過政治獻金或經費補助拉攏政治人物與學術圈，嚴重威脅民主體制，介入新聞的運作【註6】。
我訪談多位媒體人，指出中國對台政治發動者，有國安部、統戰部、國台辦、中宣部等。但也紛紛指這些政治運作中間要透過「代理人」，例如向電台以高價買時段，錢一定不是直接從中宣部等單位撥出的。或者付給網紅或政論人士的高額出席費，也都是透過中間的公關公司或企業界，「代理人」或「中間人」變成媒體人口中威權滲透新聞自由社會的必經節點。
像是受訪者001號媒體人所說的國安部對台灣的滲透途徑，現在由第三者台商成立傳播科技公司，該傳播科技公司再統籌成立十餘個網路媒體，用來散布傾中訊息，這些台灣的網路媒體或是舊的重包裝、或新創。筆者將這樣的網路媒體X傳媒的網站負責人，就歸納為「在台代理人」。
受訪者007號媒體人則舉《中評社》網路媒體為例，一位台灣媒體人於2008年出資一百萬元成立台灣的「中評社股份有限公司」，以網路公司登記，另外，由屬汪道涵系統的香港郭偉峰社長負責出資採買中評社的台灣新聞。預算原本由香港中國國營事業「首都鋼鐵」等外圍組織負責，一名資深記者月薪大約台幣八到十二萬元，媒體幹部薪資更高。出資者的資金並非直接從國家預算撥出，但一兩年之後，又變由中國燃氣公司出資，出手大方，甚至招待出遊香港，公司招待食宿。《中評社》薪水雖然很不錯，但西藏議題、達賴喇嘛、法輪功是絕對禁忌。有一次寫「法輪功」竟還被改成：「邪教組織」。
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
- 了解更多：李長榮教育基金會第十二屆獎學金徵選