美國債務上限談判「有進展但沒結果」：為何談不攏？共和黨與民主黨的訴求分別是什麼？
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美國總統拜登與麥卡錫於22日，在白宮商討債務上限議題，但在聯邦預算刪減、富人稅、縮減社會福利支出、疫情紓困金後續用途與能源開發許可等議題上，雙方尚未達成共識。不過2人皆表示，債務違約不在考慮範圍之內，且有信心能夠達成協議，調高舉債限制，避免美國面臨債務違約的窘境。
綜合《路透社》、《BBC》的報導，美國總統拜登（Joe Biden）與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於昨（22）日，在白宮商討債務上限議題。麥卡錫會後發表談話表示，與拜登的會談有進展，但是沒有結果。
距離財政部部長葉倫（Janet Yellen）警告的債務違約日期－6月1日，僅剩10日。雙方在昨日的會議後表示，談判是有效果的，但尚未成功達成協議。以麥卡錫為首的共和黨要求白宮刪減預算開支，拜登則要求麥卡錫同意推行新的富人稅，雙方目前都拒絕在自己所堅持的立場上作出妥協，因此無法達成調高債務上限的共識。
債務上限的調整需要參眾兩院的同意，參議院由民主黨佔多數席次，眾議院則由共和黨控制，因此需要兩黨達成協議，才能夠調整債務上限，避免違約。
麥卡錫表示，必須盡快在本週達成協議，參眾兩院才能夠在6月1日債務違約前，擬定並通過法案。否則債務違約後，美國政府將無法舉債還款，國庫將缺乏足夠現金，而這個影響將會是全球性的。麥卡錫表示自己接下來將會每日與拜登討論，期待兩黨能夠在此議題上得到共識。
刪減聯邦預算
作為同意調高債務上限的前提，共和黨要求刪減2024年的聯邦預算，將預算額度下降至2022年的水準，而民主黨則希望2024年的預算支出，維持與2023年相同。《BBC》報導指出，共和黨要求2024年減少1000億美元的年度預算，不過民主黨在預算刪減方面態度較為強硬，主張避免刪減聯邦開支。且拜登欲尋求連任，因此格外不希望減少預算，影響到民主黨明年提出的新計畫與開支。
《BBC》報導也指出，在聯邦預算刪減與否的議題上，兩黨將會很難達成協議。由於對拜登與麥卡錫而言，在預算議題上的退讓，都會影響到自己在黨內的聲望與支持度，且會被視為對政黨立場的背叛。
是否刪減勞工社會福利
共和黨批評民主黨政府對貧困民眾的援助，使這些人不願意進入勞動市場，導致勞動力下降。因此主張領取食品兌換券、財政與醫療補助的民眾，應該要積極地尋找工作，或是參與工作訓練等教育計畫。共和黨要求將獲得補助的年齡從現行的49歲，提高至55歲，並限制各州提供勞工社會福利的權限。
民主黨則強調，針對貧困者的社會福利政策，是拜登政府擴大社會安全網的執行要點之一。並表示在拜登任期的第1年，這項政策已經成功減少46％的兒童貧困。而擴大醫療補助計畫，也一直是民主黨政府的福利政策核心。
尚未使用的COVID-19預算
COVID-19流行期間，聯邦政府設立了專門的資金，用來支持企業與州政府。美國財政部目前尚有數十億美元的疫情紓困資金尚未使用，而拜登政府在5月11日，宣布新冠肺炎造成的公共衛生緊急狀態結束，共和黨希望拜登政府將這筆金費返還給聯邦政府。
由於這筆資金尚未有明確的用途，因此不太會有利益關係人，受到資金挪用的影響。拜登政府過去也曾表示，對於這筆資金的撤資與否，抱持開放的態度。而這也是債務上限談判中，最有可能達成共識的議題。
降低能源開發許可的門檻
債務上限談判中，其中一項討論的議題是能源開發許可證的發放。共和黨期望私營公司在進行石油鑽探，以及建造發電廠等需要聯邦政府同意的開發項目上，獲得許可證的門檻能夠降低。
去（2022）年，此議案曾在參議院被提出，但被民主黨黨內較注重環境保護的參議員給否決。《BBC》報導指出，共和黨在這次的談判中，重新與拜登進行能源開發許可證的討論，而民主黨黨內對此反對聲浪並不大，因此拜登政府有可能在共和黨的這項訴求上進行妥協，以換取債務上限的調整。
在昨日的會談中，拜登與麥卡錫尚未就以上任何議題達成共識，不過2人皆表示，債務違約不在考慮範圍之內，且有信心能夠達成協議，調高舉債限制，避免美國面臨債務違約的窘境。
新聞來源
- Biden, McCarthy meeting ends with no deal on debt ceiling（Reuters）
- US debt ceiling talks described as productive but no deal yet（BBC）
- What is holding up a debt ceiling deal?（BBC）
- Why America has a debt ceiling: 5 questions answered（New Jersey Monitor）
- Debt ceiling crisis looms as talks end with no deal in sight（BBC）
延伸閱讀
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- 中國連續減持美債，美國財政部宣布2000年以來首次「國債回購」計劃
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：丁肇九
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。