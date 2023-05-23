美國債務上限談判「有進展但沒結果」：為何談不攏？共和黨與民主黨的訴求分別是什麼？

綜合《路透社》、《BBC》的報導，美國總統拜登（Joe Biden）與共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於昨（22）日，在白宮商討債務上限議題。麥卡錫會後發表談話表示，與拜登的會談有進展，但是沒有結果。

距離財政部部長葉倫（Janet Yellen）警告的債務違約日期－6月1日，僅剩10日。雙方在昨日的會議後表示，談判是有效果的，但尚未成功達成協議。以麥卡錫為首的共和黨要求白宮刪減預算開支，拜登則要求麥卡錫同意推行新的富人稅，雙方目前都拒絕在自己所堅持的立場上作出妥協，因此無法達成調高債務上限的共識。

債務上限的調整需要參眾兩院的同意，參議院由民主黨佔多數席次，眾議院則由共和黨控制，因此需要兩黨達成協議，才能夠調整債務上限，避免違約。

麥卡錫表示，必須盡快在本週達成協議，參眾兩院才能夠在6月1日債務違約前，擬定並通過法案。否則債務違約後，美國政府將無法舉債還款，國庫將缺乏足夠現金，而這個影響將會是全球性的。麥卡錫表示自己接下來將會每日與拜登討論，期待兩黨能夠在此議題上得到共識。

刪減聯邦預算

作為同意調高債務上限的前提，共和黨要求刪減2024年的聯邦預算，將預算額度下降至2022年的水準，而民主黨則希望2024年的預算支出，維持與2023年相同。《BBC》報導指出，共和黨要求2024年減少1000億美元的年度預算，不過民主黨在預算刪減方面態度較為強硬，主張避免刪減聯邦開支。且拜登欲尋求連任，因此格外不希望減少預算，影響到民主黨明年提出的新計畫與開支。

《BBC》報導也指出，在聯邦預算刪減與否的議題上，兩黨將會很難達成協議。由於對拜登與麥卡錫而言，在預算議題上的退讓，都會影響到自己在黨內的聲望與支持度，且會被視為對政黨立場的背叛。

是否刪減勞工社會福利

共和黨批評民主黨政府對貧困民眾的援助，使這些人不願意進入勞動市場，導致勞動力下降。因此主張領取食品兌換券、財政與醫療補助的民眾，應該要積極地尋找工作，或是參與工作訓練等教育計畫。共和黨要求將獲得補助的年齡從現行的49歲，提高至55歲，並限制各州提供勞工社會福利的權限。

民主黨則強調，針對貧困者的社會福利政策，是拜登政府擴大社會安全網的執行要點之一。並表示在拜登任期的第1年，這項政策已經成功減少46％的兒童貧困。而擴大醫療補助計畫，也一直是民主黨政府的福利政策核心。

尚未使用的COVID-19預算

COVID-19流行期間，聯邦政府設立了專門的資金，用來支持企業與州政府。美國財政部目前尚有數十億美元的疫情紓困資金尚未使用，而拜登政府在5月11日，宣布新冠肺炎造成的公共衛生緊急狀態結束，共和黨希望拜登政府將這筆金費返還給聯邦政府。

由於這筆資金尚未有明確的用途，因此不太會有利益關係人，受到資金挪用的影響。拜登政府過去也曾表示，對於這筆資金的撤資與否，抱持開放的態度。而這也是債務上限談判中，最有可能達成共識的議題。

降低能源開發許可的門檻

債務上限談判中，其中一項討論的議題是能源開發許可證的發放。共和黨期望私營公司在進行石油鑽探，以及建造發電廠等需要聯邦政府同意的開發項目上，獲得許可證的門檻能夠降低。

去（2022）年，此議案曾在參議院被提出，但被民主黨黨內較注重環境保護的參議員給否決。《BBC》報導指出，共和黨在這次的談判中，重新與拜登進行能源開發許可證的討論，而民主黨黨內對此反對聲浪並不大，因此拜登政府有可能在共和黨的這項訴求上進行妥協，以換取債務上限的調整。

在昨日的會談中，拜登與麥卡錫尚未就以上任何議題達成共識，不過2人皆表示，債務違約不在考慮範圍之內，且有信心能夠達成協議，調高舉債限制，避免美國面臨債務違約的窘境。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：丁肇九