經營20年的Neo19熄燈，「最懂信義計畫區的二房東」不退休透露新布局
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疫情期間，王超立旗下的夜店、飯店和商場都面臨虧損，他經營20餘年的Neo19也熄燈。曾創立Barcode、Home Hotel等信義區夜生活地標，這位被稱為「最懂信義計畫區的二房東」，要如何在古稀之年和女兒重啟事業？
文：陳葦庭
晚上10點30分，台北市夜生活才正要揭開序幕，台北信義區知名酒吧Barcode裡，卻有一名頭髮灰白、穿著休閒的長者，笑吟吟穿梭其中，往來的年輕男女都叫他「Uncle Charlie」。
他，是現年74歲的大向開發事業董事長王超立。過去，他最為人知的身分，除了是威秀大股東，更以旗下子公司建鑫開發，向宏泰集團承租位在信義商圈的知名商場「Neo19」，最風光時期，與新光三越百貨A11館、紐約紐約購物中心（現已改為ATT 4 Fun）及威秀影城，並列為「信義商圈四巨頭」，被稱為「最懂信義計畫區的二房東」。
由於租約到期，大房東不願續約，Neo19在今年元旦正式熄燈。同集團的另一事業體「Home Hotel」，也因疫情面臨虧損，最嚴重時每月都要賠1500萬元，加上房東不同意降租，最終大安據點不得不結束營業，只保留信義館。
「（信義計畫區）一開始只有一家新光三越，後來一家家開，加上疫情，我就覺得這個生意（指二房東）已經不好做，也不願過著被房東掐著走的生活……。」王超立在Neo19結束營業後，首度在媒體前告白。
當外界都以為王超立失去經營20年的舞台，即將退休之際，他和女兒、意寬公司執行長王念秋接受《今周刊》獨家專訪，分享下一步規畫。
進駐裕隆城，看好親子市場
「還沒有要退休啦，我還有很多事情要做。」話鋒一轉，王超立揚起笑容，中氣十足地透露新布局，看不出來已74歲。
他口中的第一件事，是即將在今年9月開幕的新店裕隆城六樓、七樓威秀商場。「裕隆城絕對是有未來性的，說實在，新店真的是一個好地方！」他興奮地說。
王超立成立的大向開發，從2005年開始，就是威秀影城的創始股東之一。去年，在Neo19確定不續約之後，他就想，既然大向團隊有多年商場經營經驗，何不直接協助威秀在裕隆城規畫商場和招商？
他解釋，透過這樣的合作模式，不只是避免走上過去二房東的舊路，也可以整合兩大公司資源，將效益發揮最大。
只是，不同於該公司過去經營獨棟複合式商場的模式，王超立深知，裕隆城還有誠品生活及裕隆自營兩個商場，團隊必須做出差異化，才能吸引消費者。
王超立觀察，裕隆城位在新店中興路，對面就是裕隆總部，有別於信義區多是聚會的年輕族群或上班族，該區域的消費族群大多是生活有一定水準的年輕家庭，因此未來裕隆城商場必須提供更多體驗，才能滿足他們求新求變的需求。
儘管尚未公布進駐裕隆城威秀商場的業者名單，不過，王超立透露，除了零售、餐飲等基本標配外，還規畫了攀岩場、兒童遊戲區等娛樂空間，瞄準年輕人和親子市場。
酒吧、夜店，則是王超立在挺過疫情風暴後，持續擴大投資的另一事業。
加碼酒吧，攻信義區夜商機
其實，Neo19成立之初，就以引進24小時健身房、夜店、大型餐廳打響名號。沒想到一場疫情，改變年輕人的夜生活型態，也導致台北不少夜店熄燈。但一心想深耕休閒娛樂事業的王超立卻沒有放棄。
今年初，有18年歷史、由王超立獨資的酒吧Barcode，在改裝後重新營業。甚至，他在疫情期間加碼投資，與友人合夥在信義區開出夜店RUFF TAIPEI，和複合型咖啡酒吧Fake Sober Taipei，目前都是時下頗受年輕人歡迎的據點。
「台北夜店10家做，大概有八家失敗，那我們的成功率都算滿高的。」王超立自信地說。
原來，他在打造Neo19時，就在公司培養了一批十多人的先鋒部隊，負責招商、維護與房客間的關係。由於這些「精兵」過去接觸的業態繁多，不少員工在累積人脈、資源後，萌生創業念頭，並進一步由王超立投資，而這正好符合他想在信義區打造吃、喝、玩、樂一條龍服務的心願。
經營夜店有17年經驗的RUFF主理人于士涵表示，王超立不只敢於投資，過去20年來也培養出不少優秀人才，所以在走過疫情風暴後，旗下事業仍立於不敗。
「董事長很願意接受年輕人的新想法，更懂得怎麼放出資源，讓自己獲得更多。」王念秋觀察自己的父親，而這也正是王超立能在疫情後，仍在信義商圈以不同方式占有一席之地的關鍵。
王超立的新投資中，與過去事業差別最大的，則是位於花蓮縣鳳林鎮，斥資近三億元、去年10月才開幕的度假村「丘丘森旅」。
瞄準國旅，打造療癒系度假村
不同於過去經營規模較小、資本支出低，較易獲利的商旅類型，這次王超立父女在花蓮打造的丘丘森旅，是全台第一個將溫泉、瑜伽、靜心冥想和藝術療癒與旅遊結合的度假村，儘管只有80間客房，園區卻廣達八公頃。
明知度假村的成本回收比商旅來得慢仍然大舉投入，原因是疫情期間，各國交流停擺，少了商務客的Home Hotel，成了海嘯第一排的受災戶。這時，國旅卻迎來空前熱潮，台北以外飯店的平均住房價格屢創新高，眼見自家飯店只能轉為防疫旅館，王念秋不得不想辦法突圍。
她發現，疫情爆發後，全球吹起身心靈療癒風潮。光2020年，美國的心靈產業商機就超過20億美元，到了2026年可望成長至24億（約739億元新台幣）。
她思考，疫情三年高壓籠罩全球，人們更關注自己的內心，渴望紓解壓力，若能瞄準這項需求，就有機會在一片國旅紅海中做出差異。於是，她帶領團隊，投入逾億元，承租花蓮新光兆豐休閒農場的小木屋，打算改造成全新的度假村。
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）