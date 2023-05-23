2023/05/23,
印太

東帝汶國會選舉在野黨勝出，首任總統古斯茂有望再掌權當總理

東帝汶國會選舉在野黨勝出，首任總統古斯茂有望再掌權當總理
東帝汶前總統古斯茂投入2023年國會大選，有望成為新任總理。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

東帝汶國會大選在5月21日進行投票，共選出65席國會議員。根據23日官方計票結果，前總統古斯茂率領的「東帝汶重建全國大會黨」（CNRT）贏得國會選舉，以41.6%的得票率勝出，奪下31席。

（中央社）根據東帝汶今天的官方計票結果，被視為獨立英雄的前總統古斯茂（Xanana Gusmao）率領「東帝汶重建全國大會黨」（CNRT）贏得國會選舉，但未達絕對多數。

選民這次選出65席國會議員，希望終結多年政治僵局。

法新社報導，選舉委員會數據顯示，在野的「東帝汶重建全國大會黨」以41.6%的得票率勝出，主導現任執政聯盟的「東帝汶獨立革命陣線」（Fretilin）則獲得25.7%。

這場選舉於本月21日舉行，計票結果意味著76歲的古斯茂若能組成執政聯盟，將可重掌大權。他曾於2002年至2007年擔任東帝汶第一任總統。

依據東帝汶憲法，如果沒有任何政黨獲得絕對多數，則由得票率最高的政黨組成執政聯盟。

「東帝汶重建全國大會黨」去年贏得總統選舉，由古斯茂的盟友、諾貝爾和平獎得主霍塔（Jose Ramos-Horta）出任總統；這次這個政黨在國會選舉中取得31席，將必須與其他16個政黨中的至少一黨合作。

東帝汶曾是葡萄牙殖民地，後來被印尼占領。在占領期間，「東帝汶獨立革命陣線」致力反抗印尼，古斯茂曾是其中一員，但於2007年退出，另外成立「東帝汶重建全國大會黨」；同年，他就任總理，直到2015年卸任為止。

數十年來，古斯茂和「東帝汶獨立革命陣線」秘書長阿卡提里（Mari Alkatiri）宿怨未解。阿卡提里曾任總理，也是獨立運動重要人物。

東帝汶獨立迄今，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和多場天災，始終擺脫不了貧窮，其中2021年一波氣旋災情在約有130萬人口的東帝汶奪走至少40條人命。

東帝汶的預算極度仰賴輸出石油所獲得的收入，但預期現有化石燃料計畫的收益很快就會枯竭。下一任政府必須就「大日出」（Greater Sunrise）天然氣計畫做出決定，看是否要開採數以兆計立方英尺的天然氣。

東帝汶有65%的人口不到30歲，年輕選民占比很高。許多人透過這次選舉傳達期待，希望下一任政府能把注意力放在打擊貧窮、改善基礎設施上。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。