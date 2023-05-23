東帝汶國會選舉在野黨勝出，首任總統古斯茂有望再掌權當總理

（中央社）根據東帝汶今天的官方計票結果，被視為獨立英雄的前總統古斯茂（Xanana Gusmao）率領「東帝汶重建全國大會黨」（CNRT）贏得國會選舉，但未達絕對多數。

選民這次選出65席國會議員，希望終結多年政治僵局。

法新社報導，選舉委員會數據顯示，在野的「東帝汶重建全國大會黨」以41.6%的得票率勝出，主導現任執政聯盟的「東帝汶獨立革命陣線」（Fretilin）則獲得25.7%。

這場選舉於本月21日舉行，計票結果意味著76歲的古斯茂若能組成執政聯盟，將可重掌大權。他曾於2002年至2007年擔任東帝汶第一任總統。

依據東帝汶憲法，如果沒有任何政黨獲得絕對多數，則由得票率最高的政黨組成執政聯盟。

#TimorLeste 🇹🇱 election update: w/ ~85% of votes countes, Xanana Gusmão's CNRT is tipped to win a plurality & will be close to a majority of seats.



Let's see how the rest of the count impacts seat allocation & coalition formation.



h/t @Lusa_noticias @antsampaio for the graphic pic.twitter.com/5ohwXnJRtO — Parker Novak (@parkernovak) May 22, 2023

「東帝汶重建全國大會黨」去年贏得總統選舉，由古斯茂的盟友、諾貝爾和平獎得主霍塔（Jose Ramos-Horta）出任總統；這次這個政黨在國會選舉中取得31席，將必須與其他16個政黨中的至少一黨合作。

東帝汶曾是葡萄牙殖民地，後來被印尼占領。在占領期間，「東帝汶獨立革命陣線」致力反抗印尼，古斯茂曾是其中一員，但於2007年退出，另外成立「東帝汶重建全國大會黨」；同年，他就任總理，直到2015年卸任為止。

數十年來，古斯茂和「東帝汶獨立革命陣線」秘書長阿卡提里（Mari Alkatiri）宿怨未解。阿卡提里曾任總理，也是獨立運動重要人物。

東帝汶獨立迄今，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和多場天災，始終擺脫不了貧窮，其中2021年一波氣旋災情在約有130萬人口的東帝汶奪走至少40條人命。

東帝汶的預算極度仰賴輸出石油所獲得的收入，但預期現有化石燃料計畫的收益很快就會枯竭。下一任政府必須就「大日出」（Greater Sunrise）天然氣計畫做出決定，看是否要開採數以兆計立方英尺的天然氣。

東帝汶有65%的人口不到30歲，年輕選民占比很高。許多人透過這次選舉傳達期待，希望下一任政府能把注意力放在打擊貧窮、改善基礎設施上。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航