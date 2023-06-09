《新疆再教育營》推薦序：禁言、炸號、喝茶，在恐懼中，我們因為新疆走到一起

文：《新疆再教育營》簡體中文版翻譯小組

【推薦序】新疆就在我們身邊——禁言、炸號、喝茶，在恐懼中，我們因為新疆走到一起

二○二一年四月，新疆棉事件正在發酵之中，我們所在的一個微信群裡也發生了爭論。那時，有賴於國際媒體的曝光，新疆再教育營的存在已經不是爭論的焦點，但大家仍然不清楚再教育營內的情況，並認為西方的報導誇大其詞。很多人更不相信「強迫勞動」，認為報導背後有強烈的政治動機。同時中國本地媒體鋪天蓋地宣傳新疆棉花的機械化收割、紡織廠的現代化運作，以及工人整潔明亮的工作環境。「哪裡來的強迫勞動？」一個群友質問，「相信強迫勞動的人肯定對中國和新疆帶著深深的偏見。」

當然，我們很容易將他的憤慨和政府的宣傳、封鎖、審查連繫起來，但同時牆外新聞報導的不連貫、不一致、不夠深入，也使人們無法準確全面地理解如此規模龐大和複雜的事件。例如，在缺乏詳盡和深入報導的情況下，就算讀者再有獨立思考能力，仍然很難理解「強迫勞動」的原因、動機、意義和影響，更別提對受害者施予同情、理解和援助了。

正因為如此，《新疆再教育營》（簡中版譯為《營中紀事》）這本書的出版，成為一個重要的節點。在這本書裡，作者仔細分析區域歷史和事件背景，利用深入調查和親身訪談切入問題的肌理，並讓我們體會當事人的切膚之痛。最重要的是，他提供一系列框架供我們理解這一切背後的意義。這本書直接而雄辯地回答了那個群友的質問：新疆「強迫勞動」是再教育勞動制度下的一種非自由狀態。一些人在營內就被迫勞動，一些人被「釋放」之後，鑲入街道政府管理之下，送入和再教育營相連的工廠裡，不能隨便辭職，不能離開街道範圍之外，同時持續被監視、被壓榨。

所以，將這本書翻譯成中文，成為迫在眉睫的事情。

我們是一群身處中國、香港和海外的社會議題關注者、寫作者和行動者。自從再教育營的情況遭到曝光之後，新疆成為我們共同關注的焦點之一。所以我們走到一起，翻譯了戴倫．拜勒這本著作的簡體中文版。

可能對於很多簡體中文世界的普通讀者來說，書中所描寫的手機掃描器、檢查站、拘禁營、毆打、電擊、強迫勞動等離生活很遠。似乎發生在新疆的事情只會在新疆，很難想像它們會發生在自己身上。

但事實上，新疆的事情不只在新疆。很多類似的情況就發生在我們身邊，甚至我們自己身上。在這三年新冠疫情之中，針對突厥穆斯林的手段，被複製到新冠患者、密切接觸者身上。他們被核酸、探熱針以及其他技術分辨出來，被協警（輔警）或者大白 [1] 上門帶走，被關押到方艙和其他臨時隔離點。而更多普通人被封城所困，家庭被打散、無法正常生活、無收入來源、缺乏食物，甚至因無人照顧或者無法就醫而喪命。

所有人都在不同程度上處於一個不自由的狀態。和新疆再教育系統類似，疫情作為一個更廣泛的例外狀態被政府宣傳，人民於是被迫接受，但將這兩者結合來看，可以更清楚地理解這個系統的運作方式和目的。

即使現在疫情大致結束，但我們生活中已經充滿這些例外狀態遺留下來的技術和制度，從面部掃描到大規模攝像頭監控。而書中所描述的「電話災難」，也由健康碼、行程碼、場所碼通過互聯網大廠的支付寶、微信平臺，深入幾乎每一個中國公民的生活中。雖然在新疆使用的「斷網」手段還沒有在新疆以外的地區出現過，但通過手機基站定位，以此查出抗議人士的身分予以逮捕，則在「白紙革命」時期的上海嶄新登場。和書中描寫的一樣，手機名副其實地變成了跟蹤設備。

網絡社群的控制甚至更加嚴格和無孔不入。利用互聯網大廠提供的技術和人力，政府可以對網絡上發布的所有內容，包括文字、圖像、音頻甚至視頻做即時監控。一有違規內容，包括對黨、領導人、國家制度的批評，談論敏感歷史事件（如天安門事件）和人物，特別是傳播突發事件的圖像、視頻資料，都會遭到禁言、炸號 [2]，甚至嚴重到喝茶 [3]、拘留、被控告和監禁。

所以，新疆的大規模監控和再教育營制度並非遠在天邊不能想像，生產它和它所產生的邏輯正在我們身邊日趨惡化。對於簡體中文世界的讀者來說，《新疆再教育營》這本書告訴我們它的嚴重性和緊迫性。

然而，我們也難過地發現，在另一種意義上，新疆發生的事情仍然只留在新疆。無論這些事情有多廣泛、多驚人、多殘酷，它們始終無法成為簡體中文世界的注意力焦點。無庸置疑，國家機器的宣傳和封鎖是這種失焦的主要原因，但這不能用來遮掩我們認識上的缺陷，更不能成為我們不作為的藉口。

例如前面提到，大家總覺得新疆不會發生在自己身上，所以抱著一種僥倖的心態，將它放在一邊。但香港反送中運動、新疆再教育營制度、新冠疫情這一系列事件向我們顯示，這是一個溫水煮青蛙的過程。另外，雖然談論新疆有一定程度的危險性，使我們害怕炸號，害怕喝茶，害怕觸犯法律導致牢獄之災。但事實上在「衝塔」（直接批評政府）以外，很多人仍然在摸索那條紅線，在社區裡找出一定的空間來談論新疆，做到在封鎖之中仍然可以把握現實。

然而造成大多數人與新疆疏離的原因，是將新疆仍然當成「邊疆」。在我們根深蒂固的沙文主義意識裡，新疆仍然是「落後地區」，是需要用「先進文化和先進技術」去幫助的地區。這種角度一方面將民族放到「不同發展階段」的階梯上，直接導致了歧視和傷害，另一方面也造成「我們自身難保，哪裡有功夫去管新疆」的態度。