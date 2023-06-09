《新疆再教育營》推薦序：禁言、炸號、喝茶，在恐懼中，我們因為新疆走到一起
我們想讓你知道的是
戴倫・拜勒是全球最頂尖的維吾爾族社會與中國監控體系專家，他對新疆地區進行長達十年的研究，透過檢視官方文件及長期深入的訪談，揭露再教育營如何成為新疆的「日常」——超過一百五十萬維吾爾人被迫進入再教育營及其附屬的工廠。
文：《新疆再教育營》簡體中文版翻譯小組
【推薦序】新疆就在我們身邊——禁言、炸號、喝茶，在恐懼中，我們因為新疆走到一起
二○二一年四月，新疆棉事件正在發酵之中，我們所在的一個微信群裡也發生了爭論。那時，有賴於國際媒體的曝光，新疆再教育營的存在已經不是爭論的焦點，但大家仍然不清楚再教育營內的情況，並認為西方的報導誇大其詞。很多人更不相信「強迫勞動」，認為報導背後有強烈的政治動機。同時中國本地媒體鋪天蓋地宣傳新疆棉花的機械化收割、紡織廠的現代化運作，以及工人整潔明亮的工作環境。「哪裡來的強迫勞動？」一個群友質問，「相信強迫勞動的人肯定對中國和新疆帶著深深的偏見。」
當然，我們很容易將他的憤慨和政府的宣傳、封鎖、審查連繫起來，但同時牆外新聞報導的不連貫、不一致、不夠深入，也使人們無法準確全面地理解如此規模龐大和複雜的事件。例如，在缺乏詳盡和深入報導的情況下，就算讀者再有獨立思考能力，仍然很難理解「強迫勞動」的原因、動機、意義和影響，更別提對受害者施予同情、理解和援助了。
正因為如此，《新疆再教育營》（簡中版譯為《營中紀事》）這本書的出版，成為一個重要的節點。在這本書裡，作者仔細分析區域歷史和事件背景，利用深入調查和親身訪談切入問題的肌理，並讓我們體會當事人的切膚之痛。最重要的是，他提供一系列框架供我們理解這一切背後的意義。這本書直接而雄辯地回答了那個群友的質問：新疆「強迫勞動」是再教育勞動制度下的一種非自由狀態。一些人在營內就被迫勞動，一些人被「釋放」之後，鑲入街道政府管理之下，送入和再教育營相連的工廠裡，不能隨便辭職，不能離開街道範圍之外，同時持續被監視、被壓榨。
所以，將這本書翻譯成中文，成為迫在眉睫的事情。
我們是一群身處中國、香港和海外的社會議題關注者、寫作者和行動者。自從再教育營的情況遭到曝光之後，新疆成為我們共同關注的焦點之一。所以我們走到一起，翻譯了戴倫．拜勒這本著作的簡體中文版。
可能對於很多簡體中文世界的普通讀者來說，書中所描寫的手機掃描器、檢查站、拘禁營、毆打、電擊、強迫勞動等離生活很遠。似乎發生在新疆的事情只會在新疆，很難想像它們會發生在自己身上。
但事實上，新疆的事情不只在新疆。很多類似的情況就發生在我們身邊，甚至我們自己身上。在這三年新冠疫情之中，針對突厥穆斯林的手段，被複製到新冠患者、密切接觸者身上。他們被核酸、探熱針以及其他技術分辨出來，被協警（輔警）或者大白 [1] 上門帶走，被關押到方艙和其他臨時隔離點。而更多普通人被封城所困，家庭被打散、無法正常生活、無收入來源、缺乏食物，甚至因無人照顧或者無法就醫而喪命。
所有人都在不同程度上處於一個不自由的狀態。和新疆再教育系統類似，疫情作為一個更廣泛的例外狀態被政府宣傳，人民於是被迫接受，但將這兩者結合來看，可以更清楚地理解這個系統的運作方式和目的。
即使現在疫情大致結束，但我們生活中已經充滿這些例外狀態遺留下來的技術和制度，從面部掃描到大規模攝像頭監控。而書中所描述的「電話災難」，也由健康碼、行程碼、場所碼通過互聯網大廠的支付寶、微信平臺，深入幾乎每一個中國公民的生活中。雖然在新疆使用的「斷網」手段還沒有在新疆以外的地區出現過，但通過手機基站定位，以此查出抗議人士的身分予以逮捕，則在「白紙革命」時期的上海嶄新登場。和書中描寫的一樣，手機名副其實地變成了跟蹤設備。
網絡社群的控制甚至更加嚴格和無孔不入。利用互聯網大廠提供的技術和人力，政府可以對網絡上發布的所有內容，包括文字、圖像、音頻甚至視頻做即時監控。一有違規內容，包括對黨、領導人、國家制度的批評，談論敏感歷史事件（如天安門事件）和人物，特別是傳播突發事件的圖像、視頻資料，都會遭到禁言、炸號 [2]，甚至嚴重到喝茶 [3]、拘留、被控告和監禁。
所以，新疆的大規模監控和再教育營制度並非遠在天邊不能想像，生產它和它所產生的邏輯正在我們身邊日趨惡化。對於簡體中文世界的讀者來說，《新疆再教育營》這本書告訴我們它的嚴重性和緊迫性。
然而，我們也難過地發現，在另一種意義上，新疆發生的事情仍然只留在新疆。無論這些事情有多廣泛、多驚人、多殘酷，它們始終無法成為簡體中文世界的注意力焦點。無庸置疑，國家機器的宣傳和封鎖是這種失焦的主要原因，但這不能用來遮掩我們認識上的缺陷，更不能成為我們不作為的藉口。
例如前面提到，大家總覺得新疆不會發生在自己身上，所以抱著一種僥倖的心態，將它放在一邊。但香港反送中運動、新疆再教育營制度、新冠疫情這一系列事件向我們顯示，這是一個溫水煮青蛙的過程。另外，雖然談論新疆有一定程度的危險性，使我們害怕炸號，害怕喝茶，害怕觸犯法律導致牢獄之災。但事實上在「衝塔」（直接批評政府）以外，很多人仍然在摸索那條紅線，在社區裡找出一定的空間來談論新疆，做到在封鎖之中仍然可以把握現實。
然而造成大多數人與新疆疏離的原因，是將新疆仍然當成「邊疆」。在我們根深蒂固的沙文主義意識裡，新疆仍然是「落後地區」，是需要用「先進文化和先進技術」去幫助的地區。這種角度一方面將民族放到「不同發展階段」的階梯上，直接導致了歧視和傷害，另一方面也造成「我們自身難保，哪裡有功夫去管新疆」的態度。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。