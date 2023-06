《放不下，就握手言和吧》：「接納」可以鬆開纏繞在那些沉重思想上的藤蔓

文:丹尼爾.高曼(Daniel Goleman)

丹尼爾.高曼:原理

艾倫.貝克博士(Dr. Aaron Beck)在創立認知療法的同時,也將心理治療重新聚焦在人詮釋自身生活的扭曲方式上。身為心理治療師的內人塔拉.班奈特-高曼在正念與認知治療的整合上發揮了重大的影響力,並將相關的見解分享給了措尼仁波切,讓他得以把這種接觸心靈之道應用在他對美麗怪物的論述上。

塔拉參加過一系列密集的內觀冥想集訓,當時她也正同時與傑佛瑞.楊恩(Jeffrey Young)進行學士後層級的訓練,而傑佛瑞.楊恩正是貝克博士所提攜的後進。相對於貝克博士當時的認知療法聚焦在幫助人處理憂鬱與焦慮等問題,楊恩發展出他所謂的基模治療,一種更趨向心理動力方面的認知治療,聚焦在常見但令人困擾的情緒模式,比方情緒剝奪感或對於被拋棄的恐懼,乃至於這些情緒模式會導致的扭曲思維與情緒上的過度反應。

在塔拉追隨他學習的時候,楊恩正在開發他的基模模型,而基模就是我們於人生早年習得,並在日後破壞我們的人際關係、讓我們反覆吃同樣苦頭的情緒模式。楊恩將他從認知療法以及完形療法、依附理論中蒐集到的見解集合起來,成為一種他命名為基模療法的方法。基模會衍生出一整組自我認知與世界觀,乃至於各種相互連結的情緒。

一旦這組思想與感受遭到觸發,我們就會開始採取各種自我挫敗的行為。譬如每當人覺得某個對自己很重要的人不重視自己、將拋棄自己的時候,「害怕被拋棄」的基模就會被觸發,進而讓人陷入悲傷與驚慌。而為了保護自己不受此驚慌侵擾,就會緊黏著伴侶不放,或者先下手為強地斬斷與伴侶的關係。

措尼仁波切多年來經常造訪我們。他格外感興趣的是一種臨床上對情緒的觀點,並與塔拉進行了深刻的對談;在貝克的口中,塔拉是透過其著作《煉心術》將正念與認知療法整合起來的「先驅」(事實上正是塔拉把正念教給了貝克博士與他的法官妻子,當時貝克博士尚不曾聽聞過正念)。

整體來說,塔拉的治療工作牽涉到負面情緒(外加與個案相關的特定情緒基模)。在她整合了東西方心理學視角的看法中,這兩種視角都是讓我們更加清晰與悲憫地去看待自己與彼此的路徑,且帶有一種可以徹底改變人、富洞察力的意識,可以帶人通往更睿智的選擇。塔拉和仁波切一起檢視了這種面對情緒習慣的新方法,而這些對話也充實了仁波切的美麗怪物觀點和握手練習。塔拉對於她與仁波切的會面,有著如下的回憶:

在一次關於心理學、佛法與科學的對談中,我向措尼仁波切提及了我在自己病人身上看到的情緒模式。或許是因為他的思想根植於傳統佛教的教誨,所以雖然虛心受教,他仍擔心承認這些情緒模式會導致這些模式更加具體。我向他保證事情正好相反——承認自身或他人的情緒模式,只會幫助我們不把情緒看得那麼個人。你會更加把情緒看成是一種模式,而模式不等於人本身。承認情緒模式的存在會強化人的自信而非自我,會讓人更體貼、更慈悲。

我不敢說這種看法能代表西方心理治療界看待心理模式的觀點。但至少這是我的看法,而我在西方心理學與佛教心理學這兩個世界裡都插上了一腳。我跟他說我用了《綠野仙蹤》裡的一幕當作隱喻,藉此來說明這種觀點。在那一幕當中,桃樂絲跟她的同伴們到達了奧茲國王的城堡,而就在步行前往奧茲房間的途中,他們突然看見一張會動的巨臉出現在銀幕上,並以隆隆作響的聲音宣告,「吾乃奧茲!」

他們驚嚇之餘退後了幾步。但就在此時,桃樂絲的小狗托托跑向了一座亭子並扯下簾幕。亭子裡,赫然是一名身形嬌小的男人俯身在控制台前,正在用特效配合擴音器,製造出震耳欲聾的嗓音效果。奧茲說:「別再管簾幕後面的男人了!」

隨著桃樂絲一行人前去質問他,他於是從亭子裡走了出來,以真面目示人。不再嚇人的他向一行人道了歉,然後開始幫助他們——包括協助桃樂絲回到她在堪薩斯州的老家。

這便是這些情緒模式運作的方式。它們會放聲大叫,偶爾會發出駭人的訊息,讓我們以為它們是真有其事。但誠實的內省就像我們心中的小狗托托,牠會把簾幕掀起,讓我們看見情緒模式的真面目。由此,情緒模式會變得透明,最終失去它們的威力。

認知療法的目標是要將扭曲的情緒模式改變為更適應良好的模式,而塔拉在這過程中加入了正念。在塔拉的研究中,透過正念去釐清情緒扭曲的做法,可以讓我們把情緒模式看得更清楚,使其真面目顯露在我們眼前。在這每種情緒習慣的核心,都存在著一種不安定的感受,而一種基模的扭曲處理機制,將會把更充實的生活與修復更完全的關係從我們的身邊奪走。

在《煉心術》書中,塔拉描述了十種此類情緒模式(且後來又在她的《心靈低語:擺脫焦躁、厭惡與挫敗的心靈地圖》[Mind Whispering: A New Map to Freedom from Self-Defeating Emotional Habits〕一書中擴充說明),並把這些模式解釋給仁波切聽,因為仁波切表示這或將有助於他更深刻理解他的西方學生。仁波切(或許歸功於其佛教學者訓練)的過人強記能力讓他很快就掌握住情緒煉心術的系統,畢竟他也正在開發屬於他自身的體系。