什麼是「政治設計」（上）：柯文哲、蔡英文、韓國瑜如何透過設計與公眾對話？
我們想讓你知道的是
2014年，犬良設計為柯文哲製作了一套完整的競選視覺，以六角形標誌及暗喻改革的波爾多紅打出了政治設計的前哨戰，接著在2016年由聶永真、陳聖智為蔡英文設計的競選視覺「點亮台灣」，真正將設計力與政治力連結，隨之而來，2019年韓國瑜競選主視覺公布後，也迎來了「模仿、致敬、抄襲之間分野」討論的高峰......
還記得去年如火如荼的九合一大選嗎？站在設計師的視角上，期間我們看到了各政黨的競選設計，從實體文宣到網站建置，各競選設計不論在概念表達、視覺風格上，都較往年更大膽多元、更具特色與變化性。
「設計」在台灣政治選舉上，逐漸扮演起具影響力的角色，隨著時間推進融入政壇，也為許多候選人建立起個人的品牌識別，我們可以在近幾年看到越來越多重視設計美感的政治設計，那是從什麼時候開始，及如何演化至今的，將透過系列文章一窺其中的脈絡與趨勢。
從設計意識的覺醒，到政治設計元年
2014年，犬良設計為柯文哲製作了一套完整的競選視覺，以六角形標誌及暗喻改革的波爾多紅打出了政治設計的前哨戰。在此之前，我們鮮少看到設計被完整的運用在競選及政治主題之上，這一動作，悄悄將設計在政治中的影響力帶進大家的視野，然而彼時，多數人更多的關注在柯文哲個人品牌的表現，而並未意識到背後所蘊藏的關鍵議題：「設計」與政治推動之間的關聯性，以及這將在整個政治領域掀起多大的變化。
而真正將設計力與政治力連結的明顯節點是在2016年，由聶永真、陳聖智為蔡英文設計的競選視覺「點亮台灣」，一經發布就引起以往競選中前所未有的討論度，整套 VI（Visual Identity）完全看不到任何黨徽或字眼，藉由Logo和視覺識別作為文宣的主角，弱化了意識形態並抽象轉化了所有希望傳達的概念，化繁為簡統合成一個「圓」，再透過動態闡述這個「圓」的多重代表性。
其設計師陳聖智曾在訪談中表示「一套政治視覺還包含很多宣傳策略在裡面，不光是說視覺的呈現要有多先進或者多漂亮，它必須是綜合之下的中和。」然而觀察繼此之後的歷年輾轉，我們不難發現這一設計核心似乎直到今天都仍在一個發展的階段。
也是社會大眾第一次在政治領域中真正看到「設計」的面貌和其蘊含的力量，正因當時的選舉是歷史性的轉折，「點亮台灣」順勢作為時代共有的記憶被保留在了多數人的印象之中，我們可將其看作是政治設計真正興起的開端。
設計引領視覺訴求，強化政治品牌識別的數位形象
而承著2016年「點亮台灣」的討論與發酵，在2018年中，蘇貞昌、時代力量、柯文哲等競選團隊都帶來了優秀且完整的競選視覺，進一步刺激了政治圈的視覺表現力，而當我們仔細去審視這些競選設計時，不難發現他們有著類似的表現，明確且強烈的色彩，粗而有力的無襯線字體，色塊式圖騰等等，我們彷彿可以從中看到一種設計規律。
創作與抄襲間的分野，政治設計爭議探討
伴隨著設計力在政治領域逐漸展開，除了對設計元素概念的討論，針對創作的定義也被開始重視，「模仿、致敬、抄襲之間的分野」在2019年韓國瑜競選主視覺公布後，迎來了討論的高峰。
其視覺以國旗的三個顏色為主色調，用英文字「UP」象徵台灣向上，字母裡結合了「台灣形狀」和象徵「穿雲箭」的箭頭。這一識別曾被指出與美國全國性非營利組織FCCLA分部（Sully Buttes）官方網站上的LOGO有相似之處，繼而引起了論戰。或許是搭上競選人本身自帶的流量，這一場論戰，徹底打開了公眾對設計創作本質定義的視野。
在這幾年的政治設計作品中，可以看見設計的多元樣貌，不論是從中觀察到些許脈絡與規律，或是觸發爭議的話題浮現，從某層面來看，都代表著競選設計已走入台灣社會的象徵；而我們在 2018 年主動發起製作政治設計網站，期望搜集台灣迄今為止，視覺脈絡清晰、資訊完整的競選設計，讓公眾可藉由平台一覽檢候選人為競選所設計的數位形象，並期待未來台灣能運用設計的力量去釐清思維，並將政見轉化成清晰、觸動人心的視覺訊息。
在「政治設計」的網站建置上，首頁映入眼簾的是鮮明的關鍵字跑馬燈，搭配你我熟知的「凍蒜！」、「望你再牽成」等選舉文案，加上大大的投票倒數時鐘，製造濃厚的選舉氛圍。首頁視覺以3D人像模型呈現，模擬候選人的競選文宣視覺意象，以 WebGL 建構互動式設計，移動滑鼠時改變人像方位。
點選「政治設計」欄位可一目瞭然許多具設計美感的競選設計，再點進候選人的頁面瀏覽政見介紹後，可與自己政治觀相符的候選人進行投票，讓網站的互動與趣味性增加。
在台灣選舉邁入成熟的今天，應該用「好設計」破框讓參選人的價值與魅力被選民看見，透過設計將政見以數位化方式呈現，不僅與傳統宣傳建立起差異化，讓資訊傳遞更為清晰明瞭，也可藉由視覺設計加深影響公眾對候選人的印象。
從以上實際案例觀察到，政治設計逐步走近公眾生活，以視覺作為訴求的首要傳達方式；下一篇我們將分享運用「概念」、「配色」、「型態」等內容與公眾互動，並從設計思維探討政治設計的影響力。
- 什麼是「政治設計」（下）：從國慶主視覺到選舉公報，如何掀起設計思考革命？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。