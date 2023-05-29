什麼是「政治設計」（上）：柯文哲、蔡英文、韓國瑜如何透過設計與公眾對話？

文：版塊設計 Block Studio

還記得去年如火如荼的九合一大選嗎？站在設計師的視角上，期間我們看到了各政黨的競選設計，從實體文宣到網站建置，各競選設計不論在概念表達、視覺風格上，都較往年更大膽多元、更具特色與變化性。

「設計」在台灣政治選舉上，逐漸扮演起具影響力的角色，隨著時間推進融入政壇，也為許多候選人建立起個人的品牌識別，我們可以在近幾年看到越來越多重視設計美感的政治設計，那是從什麼時候開始，及如何演化至今的，將透過系列文章一窺其中的脈絡與趨勢。

從設計意識的覺醒，到政治設計元年

2014年，犬良設計為柯文哲製作了一套完整的競選視覺，以六角形標誌及暗喻改革的波爾多紅打出了政治設計的前哨戰。在此之前，我們鮮少看到設計被完整的運用在競選及政治主題之上，這一動作，悄悄將設計在政治中的影響力帶進大家的視野，然而彼時，多數人更多的關注在柯文哲個人品牌的表現，而並未意識到背後所蘊藏的關鍵議題：「設計」與政治推動之間的關聯性，以及這將在整個政治領域掀起多大的變化。

而真正將設計力與政治力連結的明顯節點是在2016年，由聶永真、陳聖智為蔡英文設計的競選視覺「點亮台灣」，一經發布就引起以往競選中前所未有的討論度，整套 VI（Visual Identity）完全看不到任何黨徽或字眼，藉由Logo和視覺識別作為文宣的主角，弱化了意識形態並抽象轉化了所有希望傳達的概念，化繁為簡統合成一個「圓」，再透過動態闡述這個「圓」的多重代表性。

其設計師陳聖智曾在訪談中表示「一套政治視覺還包含很多宣傳策略在裡面，不光是說視覺的呈現要有多先進或者多漂亮，它必須是綜合之下的中和。」然而觀察繼此之後的歷年輾轉，我們不難發現這一設計核心似乎直到今天都仍在一個發展的階段。

也是社會大眾第一次在政治領域中真正看到「設計」的面貌和其蘊含的力量，正因當時的選舉是歷史性的轉折，「點亮台灣」順勢作為時代共有的記憶被保留在了多數人的印象之中，我們可將其看作是政治設計真正興起的開端。

設計引領視覺訴求，強化政治品牌識別的數位形象

而承著2016年「點亮台灣」的討論與發酵，在2018年中，蘇貞昌、時代力量、柯文哲等競選團隊都帶來了優秀且完整的競選視覺，進一步刺激了政治圈的視覺表現力，而當我們仔細去審視這些競選設計時，不難發現他們有著類似的表現，明確且強烈的色彩，粗而有力的無襯線字體，色塊式圖騰等等，我們彷彿可以從中看到一種設計規律。

創作與抄襲間的分野，政治設計爭議探討

伴隨著設計力在政治領域逐漸展開，除了對設計元素概念的討論，針對創作的定義也被開始重視，「模仿、致敬、抄襲之間的分野」在2019年韓國瑜競選主視覺公布後，迎來了討論的高峰。

其視覺以國旗的三個顏色為主色調，用英文字「UP」象徵台灣向上，字母裡結合了「台灣形狀」和象徵「穿雲箭」的箭頭。這一識別曾被指出與美國全國性非營利組織FCCLA分部（Sully Buttes）官方網站上的LOGO有相似之處，繼而引起了論戰。或許是搭上競選人本身自帶的流量，這一場論戰，徹底打開了公眾對設計創作本質定義的視野。

在這幾年的政治設計作品中，可以看見設計的多元樣貌，不論是從中觀察到些許脈絡與規律，或是觸發爭議的話題浮現，從某層面來看，都代表著競選設計已走入台灣社會的象徵；而我們在 2018 年主動發起製作政治設計網站，期望搜集台灣迄今為止，視覺脈絡清晰、資訊完整的競選設計，讓公眾可藉由平台一覽檢候選人為競選所設計的數位形象，並期待未來台灣能運用設計的力量去釐清思維，並將政見轉化成清晰、觸動人心的視覺訊息。

截圖自 政治設計 官網

在「政治設計」的網站建置上，首頁映入眼簾的是鮮明的關鍵字跑馬燈，搭配你我熟知的「凍蒜！」、「望你再牽成」等選舉文案，加上大大的投票倒數時鐘，製造濃厚的選舉氛圍。首頁視覺以3D人像模型呈現，模擬候選人的競選文宣視覺意象，以 WebGL 建構互動式設計，移動滑鼠時改變人像方位。

點選「政治設計」欄位可一目瞭然許多具設計美感的競選設計，再點進候選人的頁面瀏覽政見介紹後，可與自己政治觀相符的候選人進行投票，讓網站的互動與趣味性增加。

截圖自政治設計官網

截圖自政治設計官網

在台灣選舉邁入成熟的今天，應該用「好設計」破框讓參選人的價值與魅力被選民看見，透過設計將政見以數位化方式呈現，不僅與傳統宣傳建立起差異化，讓資訊傳遞更為清晰明瞭，也可藉由視覺設計加深影響公眾對候選人的印象。

從以上實際案例觀察到，政治設計逐步走近公眾生活，以視覺作為訴求的首要傳達方式；下一篇我們將分享運用「概念」、「配色」、「型態」等內容與公眾互動，並從設計思維探討政治設計的影響力。

什麼是「政治設計」（下）：從國慶主視覺到選舉公報，如何掀起設計思考革命？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航