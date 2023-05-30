什麼是「政治設計」（下）：從國慶主視覺到選舉公報，如何掀起設計思考革命？
我們想讓你知道的是
從符號化、去肖像化，到加強中性色彩、獨立字體運用和動態化等趨勢，在多元視覺表達的發展下，台灣政治設計正在改變。
從2014年柯文哲的競選視覺起首，到了2022年除了市長級參選人外，下至區、鄉、里長等競選者也都帶來了相當程度的競選設計。
繼上篇文章跟大家分享台灣近年在政治設計的演化後，本篇版塊設計將歸納與梳理在多元視覺表達的發展下，從中摸索到一些台灣政治設計的規律及發展脈絡。
- 符號化
不少競選者會透過一個強有力的符號來宣傳及表達自己的理念，其中又以能夠代表「前進」、「升級」的「箭頭」符號最為常見。這一動作基於品牌的概念，有些設計還停留在視覺元素的應用，但其中也不乏透過轉化作為logo視覺應用的優秀範例。
- 去肖像化
雖然大部分的戶外看板上仍然會放置競選者本人的照片來加強選民的記憶，但我們也觀察到部分看板拋棄了肖像轉而使用更具視覺表現力的圖像、標語來進行傳達，甚至有完整的競選識別幾乎不出現競選者肖像的案例。
這一做法與美國的政治設計發展相當類似，2008年奧巴馬的競選設計避免了個人照片的作法，轉而透過logo設計強調整個競選團隊而非個人，在淡化個人形象的同時，強化候選人的政策核心及選區特性與視覺識別緊密連結。
- 加強中性色彩
不同於以往將政黨色彩作為主要應用，去年多了許多的中性色彩，這可能與更多無黨籍的競選者加入有關，但也因應了許多候選人企圖消弭政黨偏見的作法。中性色彩的運用中又以女性競選者居多，他們許多人以「教育者」、「母親」等更廣泛性的身份強調獨特性的同時也強化了自己的參選觀點，故我們看到了許多的「粉紅色」及周邊色彩，除此之外，也有許多「黃綠色」、「紫色」等區別於政黨色的運用。
- 獨立字體設計運用
除了色彩、人物圖像之外，去年最讓人驚喜的是許多競選者都擁有自己獨立的設計字體，我們看到許多競選者的視覺不再滿足於套用打字字群，他們找來了設計師，期望將自己的個性、特點乃至政治觀點融入到獨立字體的設計之中，以陳時中、沈慧虹為例，我們能看到獨立字體在整體品牌的表現力上有著更顯著的表達力。
- 動態化
跟著時代的變化，在色彩、字體等視覺有了別於過往的明顯改變，除了平面視覺外，懂得將平面躍升以動態呈現，便能為候選人的宣傳曝光開拓新渠道。
以2022年參選桃園市長的候選人林智堅為例，本次主視覺由永真急制所操刀設計，整體視覺融入以上特點，運用符號化、中性色彩與獨立字體並將平面視覺動態化，傳遞「年輕桃園」的競選精神。
徹底顛覆傳統，掀起設計思考革命——2017國慶主視覺
在2017國慶主視覺中，鄭司維設計師以在地化「茄芷袋」的核心概念結合「編織」的視覺表現，在短時間內引發了兩極的評價。以茄芷袋象徵交織、凝聚的意象，傳達期許與公眾為了明天一起努力、共好的意念；而視覺使用茄芷袋的配色也有別於以往的國旗藍與紅或大氣金色，反倒增加了在地與親民的氛圍。
而此視覺也被認為是一種「徹底顛覆」的表現，在設計圈普遍叫好之外，我們也從媒體上接收到更多民眾的討論，不同的觀點碰撞，讓「設計意識」被傳輸開來，民眾在看待視覺的整體觀感之外，也開始針對「概念」、「配色」、「型態」等內容進行區分討論，這可以被視作一種認知學習。
突破平面限制，探索視覺新境界——2018國慶主視覺
如果2017年的國慶視覺是抽象概念的具象化表現，那麼2018年由設計師葉忠宜設計的國慶主視覺就是抽象化的代表，跨足動態的抽象表現放在歷年的國慶視覺中尤其顯眼，相較於以往僅限平面的表現，可謂是一次嶄新的嘗試與突破。
主視覺以「點」的匯合象徵不同族群融合，一起突破當下、持續前進的想法，而有趣的是，主視覺釋出的過程也如同解謎一般，從平面到動態一點一點匯聚完整。在這個釋出的過程中，我們都明確的感受到輿論的變化，起初平面版公布時的一片撻伐聲，在動態視覺釋出後紛紛倒戈；「動態」的觀點被正式帶進民眾的認知，並對社會大眾進行了一場實驗性的教育，讓「設計意識」又更趨完整。
在候選人的政治設計上我們看見別於過往的視覺設計，而在選務的資訊優化也是設計力的一種展現。
台灣選務體驗嶄新嘗試，優化視覺、提升易讀性——2021公投公報
設計意識悄然使公眾開始探討政治設計中的「型態」、「配色」，甚至思考「概念」抽象表達背後的「可能性」，透過「動態」的加入與呈現，讓抽象視覺更為人所接受；最為直接的選務體驗優化也是設計的重要一環，這也將為台灣政壇創造一股新潮流，並思考著設計所能帶給社會的影響力。
2021年中央選舉委員會與台灣設計研究院合作，透過三階段規劃逐步優化台灣選務體驗；而在第一階段以改善選務資訊過多、不易閱讀為出發點，為選民設計出更方便閱讀及具美感的公投公報，並運用顏色與排版技巧提高易讀性、以透視投票流程圖取代舊式投開票所布置圖例，以及考量瀏覽裝置多元，優化電子版公報上的內容編排、文字閱讀量及新增翻頁、跳頁和超連結等功能。
這個設計，也因為別具意義的嶄新嘗試，於2022年榮獲金點設計獎：年度最佳設計獎及年度特別獎—社會設計。
接下來隨著時序即將迎來2023國慶日及2024總統大選，各個候選人也開始卯足全力、緊鑼密鼓的籌備競選策略，值得期待在大選前的時日裡，又有更多亮眼且富能量的政治設計登場，而我們也將持續追蹤期間的趨勢發展，並帶來更多政治設計在網站上的互動體驗。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。