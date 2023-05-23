緯創子公司晶傑達新廠動土，以台灣為全球營運軸心，斥資百億搶攻電動車車載面板市場

緯創資通（Wistron）於昨（22）日舉行旗下子公司晶傑達光電科技（Kaohsiung Opto-Electronics）的開工典禮，斥資百億元，搶攻電動車車載面板，預計於2025年完成擴廠。緯創強調，未來發展策略將以台灣為全球營運軸心。

緯創斥資百億攻車載面板

5月22日，緯創舉行集團旗下高雄晶傑達光電科技B3廠新建工程開工典禮，由總經理林建勳主持，包含經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等蒞臨典禮，該案總投資超過新台幣100億元。

晶傑達光電成立於1967年，1983年導入液晶顯示器（LCD）技術，致力於工控，醫療到車載等應用的LCD 產品研發、生產及銷售。

2012 年在日本官方日本產業革新機構 （INCJ)主導下，將日立（Hitachi）、索尼（Sony）與東芝（Toshiba）等3家高科技產業巨擘旗下的液晶顯示器事業單位。此後，這些公司整併成立日本顯示器（JDI），並將高雄日立電子股份有限 公司，更名為高雄晶傑達光電科技股份有限公司。

緯創強調，秉持台灣製造，響應政府「根留台灣企業加速投資行動方案」政策，以及因應車載、工控、醫療等相關顯示模組等事業需求，於高雄市前鎮區前鎮科技產業園區承租前瞻創新大樓一、二樓層及B3廠辦大樓土地。

緯創指出，未來規劃於前瞻創新大樓新增產線與倉庫，並於B3廠辦大樓土地興建廠辦大樓及設置產線，積極提升產能，預計廠內將設置智慧製造產線，生產車載與工控相關產品、以及顯示模組附加價值（LCM+）產品，預計於2025年完成，可望創造4500個就業機會。

緯創總經理林建勳說：「2025年即成立高雄研發中心，更陸續於2018、2020年成立高雄第二及第三研發辦公室，招募及培育高雄在地優秀研發人才，提升技術質量與能量，同時亦擴大在地投資及布局，積極擴充產能，提升研發量能，以高附加價值產品提升競爭力。」

全球的車載面板市場，出貨量約1.76億片，年增7.8%

值得注意的是，是全球最大的資通訊產品設計及製造廠商之一，目前全球擁有10個研發中心、12個製造基地、14個客服中心及全球維修中心。它們將打造上下游和周邊相關產業聚落合作，擴大產業群聚效益，創造整體最大化效益。

日前，因應全球整體經貿局勢的改變及客戶需求，緯創發布重大訊息指出，近年來逐步調整全球產能布局，緯創的泰州廠因未達經濟規模連年虧損，經公司董事會決議通過結束營業，並與當地主管機關及相關單位積極合作。

面對電子產品環境不佳，緯創轉而搭上電動車市場蓬勃發展，使車用面板成為熱門產業。群智諮詢（Sigmaintell）統計資料，去（2023）年全球整車的銷售規模約8020萬輛，預計去（2022）年全球前裝車載顯示面板出貨量約1.76億片，年增7.8%，單車搭載率約2.2片。

緯創還說明，緯創的發展策略將以台灣為全球營運軸心，並結合地方產官學等專業機構，開發高附加價值之產品與服務，協力推動台灣高科技產業新發展。

最後，緯創於5月11日召開董事會，會中通過2023年度第一季財務報表。緯創第一季合併營收為新台幣2120億元，營業淨利為47.23億元，稅前淨利為26.27億元，稅後淨利為1.74億元，每股盈餘（EPS）為新台幣0.06元。

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核稿編輯：翁世航