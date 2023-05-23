緯創子公司晶傑達新廠動土，以台灣為全球營運軸心，斥資百億搶攻電動車車載面板市場
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緯創強調，未來發展策略將以台灣為全球營運軸心，並結合地方產官學等專業機構，開發高附加價值之產品與服務，協力推動台灣高科技產業新發展，而下一個目標就是蓬勃發展的電動車面板事業。
緯創資通（Wistron）於昨（22）日舉行旗下子公司晶傑達光電科技（Kaohsiung Opto-Electronics）的開工典禮，斥資百億元，搶攻電動車車載面板，預計於2025年完成擴廠。緯創強調，未來發展策略將以台灣為全球營運軸心。
緯創斥資百億攻車載面板
5月22日，緯創舉行集團旗下高雄晶傑達光電科技B3廠新建工程開工典禮，由總經理林建勳主持，包含經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等蒞臨典禮，該案總投資超過新台幣100億元。
晶傑達光電成立於1967年，1983年導入液晶顯示器（LCD）技術，致力於工控，醫療到車載等應用的LCD 產品研發、生產及銷售。
2012 年在日本官方日本產業革新機構 （INCJ)主導下，將日立（Hitachi）、索尼（Sony）與東芝（Toshiba）等3家高科技產業巨擘旗下的液晶顯示器事業單位。此後，這些公司整併成立日本顯示器（JDI），並將高雄日立電子股份有限 公司，更名為高雄晶傑達光電科技股份有限公司。
緯創強調，秉持台灣製造，響應政府「根留台灣企業加速投資行動方案」政策，以及因應車載、工控、醫療等相關顯示模組等事業需求，於高雄市前鎮區前鎮科技產業園區承租前瞻創新大樓一、二樓層及B3廠辦大樓土地。
緯創指出，未來規劃於前瞻創新大樓新增產線與倉庫，並於B3廠辦大樓土地興建廠辦大樓及設置產線，積極提升產能，預計廠內將設置智慧製造產線，生產車載與工控相關產品、以及顯示模組附加價值（LCM+）產品，預計於2025年完成，可望創造4500個就業機會。
緯創總經理林建勳說：「2025年即成立高雄研發中心，更陸續於2018、2020年成立高雄第二及第三研發辦公室，招募及培育高雄在地優秀研發人才，提升技術質量與能量，同時亦擴大在地投資及布局，積極擴充產能，提升研發量能，以高附加價值產品提升競爭力。」
全球的車載面板市場，出貨量約1.76億片，年增7.8%
值得注意的是，是全球最大的資通訊產品設計及製造廠商之一，目前全球擁有10個研發中心、12個製造基地、14個客服中心及全球維修中心。它們將打造上下游和周邊相關產業聚落合作，擴大產業群聚效益，創造整體最大化效益。
日前，因應全球整體經貿局勢的改變及客戶需求，緯創發布重大訊息指出，近年來逐步調整全球產能布局，緯創的泰州廠因未達經濟規模連年虧損，經公司董事會決議通過結束營業，並與當地主管機關及相關單位積極合作。
面對電子產品環境不佳，緯創轉而搭上電動車市場蓬勃發展，使車用面板成為熱門產業。群智諮詢（Sigmaintell）統計資料，去（2023）年全球整車的銷售規模約8020萬輛，預計去（2022）年全球前裝車載顯示面板出貨量約1.76億片，年增7.8%，單車搭載率約2.2片。
緯創還說明，緯創的發展策略將以台灣為全球營運軸心，並結合地方產官學等專業機構，開發高附加價值之產品與服務，協力推動台灣高科技產業新發展。
最後，緯創於5月11日召開董事會，會中通過2023年度第一季財務報表。緯創第一季合併營收為新台幣2120億元，營業淨利為47.23億元，稅前淨利為26.27億元，稅後淨利為1.74億元，每股盈餘（EPS）為新台幣0.06元。
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核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。