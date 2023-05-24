為什麼異男喜歡講幹話：台大經濟系學生政見涉歧視，背後是台灣當代的陽剛氣概競逐

文：林昱辰

結論直接下，屢見不鮮的無聊當有趣，背後是一種台灣當代的陽剛氣概競逐。

當我們聽到男性追求的陽剛氣概的時候，蠻多人會想像是在追求成為類似於館長那樣強壯的人，然而很早就有研究指出，東亞文化圈的男子氣概不僅僅有強壯堅強的武人形象，更多的時候是一種文人形象，部分研究者以孔子視為其形象代表。以台灣社會而言，學生時期就是會讀書，醫學系，彬彬有禮的讀書形象。往後出社會就是工程師、醫師、律師等高收入、高專業、高學歷、高社經地位的男性。

我認為整體而言這樣的男子氣概想像並沒有太大的變動，大多時候仍是高度與社經地位掛鉤的，但在社會新鮮人與（大學）學生時期，那些還未深入職場結構的男性群體們會有沒那麼與收入掛勾的男子氣概想像，而那個想像，就是一個受歡迎的，「幽默」的男生。

剛好最近在做男性研究的報告，研究主題是異性戀男性的談心行為。在我最近訪談的男性中，不約而同地提到了「玩笑」之於男性的重要性。部分人極力追求這種日常的態度與談吐，部分人則視此為一種「幼稚」認為男性都很幼稚以至於無法談心。他們都認為，大部分的男性是沒有辦法進行嚴肅、高情緒的話題太久的，情緒表達或個人困境的揭露都必須包裝在「幹話」之下。談心必須以幹話起頭，以幹話收尾，中間穿插幹話當作調劑，甚至全程用幹話包裝自己的挫敗經驗。

幹話，有純粹的幹話（包含誇大經驗、編造故事），幹話大多時候跟羞辱、嘲弄、歧視相關（為什麼幹話常是如此我目前沒有答案），卻也有很多是來自某些生命經驗的總結或感嘆，那些能透過幹話與玩笑輕鬆帶過自己痛苦經歷的人，被視為更加值得令人敬佩，更厲害的人，我能夠想到最典型的例子，就是曾博恩。曾博恩數年前有一段是在談自己的性暴力受暴經驗，他用一種很輕鬆的態度在談論這件事，把他當做笑料，這邊暫且不論曾博恩這個笑話本身處理得好不好，但他展現的態度，成為一種被男性群體推崇的樣態：「沈重的事，我走過來了，我可以一笑置之。」

也就是說，男性追求的陽剛氣概呈現一種「Chill的形象」。

在大學初期，成績與會打球不再是男子氣概的官定標準，大部分男性開始迷茫，才真正開始思考自己要成為什麼樣價值的人，也在不同的男性群體中打滾，開始察覺什麼樣的人受歡迎，什麼樣的人更接近群體的核心，這種時候，這種Chill的態度成為了一個大宗，成為了一個許多人追求男子氣概的新想像。

誠如大家提到的，脫口秀，站立喜劇，柯文哲，這些現象都會一而再再而三的傳播，強化這種男子氣概的想像。這件事必定有交互影響的部分，但也絕對不僅僅是原因而已。男性團體對男子氣慨的追求，是千古以來如此的，我們這個時代並沒有比較文明也沒有比較野蠻。嘲諷喜劇或失言政治只是剛好佔據了這個社會位置，所以理所當然的得到推崇與聲量。男子氣概的競逐，千年來並沒有消失過。

這樣的男子氣概，我不認為是全然無益處的，事實上它確實幫助了很多人找到自信與抒發管道，至少曾博恩表面上看起來是真的過得不錯。受訪者也都有表示，在這樣的交流中，他們是能感到接納與前進的。

然而幹話百百種，當它成為溝通的主流，在聆聽者耳裡，不見得每個人都夠分辨，哪些是包含了自我經驗表述的幹話，哪些是全然的幹話，哪些是充滿傷害性的，哪些是團體外部不允許的，只能認識到，講話好笑，幹話很幹，是一個會受歡迎的人。

我完全可以想像，這件事是怎麼發生的：

「誒，我寫了一個超屌的政見！」

「幹，有喔，你敢不敢真的投？」

「敢不敢啦？」

「敢不敢！」

「敢不敢啦！」

「你敢我就當你副會長！」

喔喔喔喔喔投了！

當然實際情形是否如此，我無從得知。剛好最近聽到許多這類「團體內幹話風氣＞起哄＞出事」的事件，因此腦內馬上有了畫面。起哄與起哄背後鼓勵「試膽」行為，也都是男子氣概的競逐。

那麼回到這件事本身，我們還能怎麼辦呢？

我自己認為還是要從男性團體內部的文化改變開始，多年前我在Dcard上有發過一篇文章，呼籲一下男性們就算在團體內部，也要拒絕性羞辱的玩笑，當然Dcard的群眾當時好像不太接受（甚至無法區分性羞辱玩笑跟普通黃色笑話的差異）。這次事件，我認為社會可以努力的方向也差不多是這樣。

尤其是男性，我們可以多多替不一樣的他者感到不舒服。當團體內出現歧視別人的聲音時，就算團體內沒有女性、沒有性少數、沒有新住民、沒有原住民族，你都可以感到不舒服，並且可以出言制止。

我知道，潑幹話冷水的時候，可能會犧牲某些交友的空間與自在感，甚至被團體邊緣化，那是有代價的。當我們在鼓勵男性如此的時候，我認為不能忽視這個代價的存在，因此會更需要外部價值的支持，就又會回到社會面向的討論，也唯有我們多多對這類事件發表各自立場的看法與討論，重申自己相信的平等價值，我們才能跟仇恨文化對抗。

最後，對這件事整個社會的憤怒我覺得是好的。我還是會想起多年前一個過世作家寫的，會憤怒是好的，我們應當保持這種可以憤怒的能力。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

原標題：所以哪裡出了問題？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航