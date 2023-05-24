為什麼異男喜歡講幹話：台大經濟系學生政見涉歧視，背後是台灣當代的陽剛氣概競逐
我們想讓你知道的是
男性團體對男子氣慨的追求，是千古以來如此的，我們這個時代並沒有比較文明也沒有比較野蠻。嘲諷喜劇或失言政治只是剛好佔據了這個社會位置，所以理所當然的得到推崇與聲量。男子氣概的競逐，千年來並沒有消失過。
文：林昱辰
結論直接下，屢見不鮮的無聊當有趣，背後是一種台灣當代的陽剛氣概競逐。
當我們聽到男性追求的陽剛氣概的時候，蠻多人會想像是在追求成為類似於館長那樣強壯的人，然而很早就有研究指出，東亞文化圈的男子氣概不僅僅有強壯堅強的武人形象，更多的時候是一種文人形象，部分研究者以孔子視為其形象代表。以台灣社會而言，學生時期就是會讀書，醫學系，彬彬有禮的讀書形象。往後出社會就是工程師、醫師、律師等高收入、高專業、高學歷、高社經地位的男性。
我認為整體而言這樣的男子氣概想像並沒有太大的變動，大多時候仍是高度與社經地位掛鉤的，但在社會新鮮人與（大學）學生時期，那些還未深入職場結構的男性群體們會有沒那麼與收入掛勾的男子氣概想像，而那個想像，就是一個受歡迎的，「幽默」的男生。
剛好最近在做男性研究的報告，研究主題是異性戀男性的談心行為。在我最近訪談的男性中，不約而同地提到了「玩笑」之於男性的重要性。部分人極力追求這種日常的態度與談吐，部分人則視此為一種「幼稚」認為男性都很幼稚以至於無法談心。他們都認為，大部分的男性是沒有辦法進行嚴肅、高情緒的話題太久的，情緒表達或個人困境的揭露都必須包裝在「幹話」之下。談心必須以幹話起頭，以幹話收尾，中間穿插幹話當作調劑，甚至全程用幹話包裝自己的挫敗經驗。
幹話，有純粹的幹話（包含誇大經驗、編造故事），幹話大多時候跟羞辱、嘲弄、歧視相關（為什麼幹話常是如此我目前沒有答案），卻也有很多是來自某些生命經驗的總結或感嘆，那些能透過幹話與玩笑輕鬆帶過自己痛苦經歷的人，被視為更加值得令人敬佩，更厲害的人，我能夠想到最典型的例子，就是曾博恩。曾博恩數年前有一段是在談自己的性暴力受暴經驗，他用一種很輕鬆的態度在談論這件事，把他當做笑料，這邊暫且不論曾博恩這個笑話本身處理得好不好，但他展現的態度，成為一種被男性群體推崇的樣態：「沈重的事，我走過來了，我可以一笑置之。」
也就是說，男性追求的陽剛氣概呈現一種「Chill的形象」。
在大學初期，成績與會打球不再是男子氣概的官定標準，大部分男性開始迷茫，才真正開始思考自己要成為什麼樣價值的人，也在不同的男性群體中打滾，開始察覺什麼樣的人受歡迎，什麼樣的人更接近群體的核心，這種時候，這種Chill的態度成為了一個大宗，成為了一個許多人追求男子氣概的新想像。
誠如大家提到的，脫口秀，站立喜劇，柯文哲，這些現象都會一而再再而三的傳播，強化這種男子氣概的想像。這件事必定有交互影響的部分，但也絕對不僅僅是原因而已。男性團體對男子氣慨的追求，是千古以來如此的，我們這個時代並沒有比較文明也沒有比較野蠻。嘲諷喜劇或失言政治只是剛好佔據了這個社會位置，所以理所當然的得到推崇與聲量。男子氣概的競逐，千年來並沒有消失過。
這樣的男子氣概，我不認為是全然無益處的，事實上它確實幫助了很多人找到自信與抒發管道，至少曾博恩表面上看起來是真的過得不錯。受訪者也都有表示，在這樣的交流中，他們是能感到接納與前進的。
然而幹話百百種，當它成為溝通的主流，在聆聽者耳裡，不見得每個人都夠分辨，哪些是包含了自我經驗表述的幹話，哪些是全然的幹話，哪些是充滿傷害性的，哪些是團體外部不允許的，只能認識到，講話好笑，幹話很幹，是一個會受歡迎的人。
我完全可以想像，這件事是怎麼發生的：
「誒，我寫了一個超屌的政見！」
「幹，有喔，你敢不敢真的投？」
「敢不敢啦？」
「敢不敢！」
「敢不敢啦！」
「你敢我就當你副會長！」
喔喔喔喔喔投了！
當然實際情形是否如此，我無從得知。剛好最近聽到許多這類「團體內幹話風氣＞起哄＞出事」的事件，因此腦內馬上有了畫面。起哄與起哄背後鼓勵「試膽」行為，也都是男子氣概的競逐。
那麼回到這件事本身，我們還能怎麼辦呢？
我自己認為還是要從男性團體內部的文化改變開始，多年前我在Dcard上有發過一篇文章，呼籲一下男性們就算在團體內部，也要拒絕性羞辱的玩笑，當然Dcard的群眾當時好像不太接受（甚至無法區分性羞辱玩笑跟普通黃色笑話的差異）。這次事件，我認為社會可以努力的方向也差不多是這樣。
尤其是男性，我們可以多多替不一樣的他者感到不舒服。當團體內出現歧視別人的聲音時，就算團體內沒有女性、沒有性少數、沒有新住民、沒有原住民族，你都可以感到不舒服，並且可以出言制止。
我知道，潑幹話冷水的時候，可能會犧牲某些交友的空間與自在感，甚至被團體邊緣化，那是有代價的。當我們在鼓勵男性如此的時候，我認為不能忽視這個代價的存在，因此會更需要外部價值的支持，就又會回到社會面向的討論，也唯有我們多多對這類事件發表各自立場的看法與討論，重申自己相信的平等價值，我們才能跟仇恨文化對抗。
最後，對這件事整個社會的憤怒我覺得是好的。我還是會想起多年前一個過世作家寫的，會憤怒是好的，我們應當保持這種可以憤怒的能力。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
原標題：所以哪裡出了問題？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。