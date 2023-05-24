2023/05/24,
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已故印尼圖文畫家用繁體字創作：兒子為父親創「漢字術」品牌，人生格言成文青最愛

已故印尼圖文畫家用繁體字創作：兒子為父親創「漢字術」品牌，人生格言成文青最愛
傅和坡配合穆斯林的開齋節所做的圖文創作。Photo Credit：「漢藝術」Seni Kanji提供，中央社記者李宗憲雅加達傳真。

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2019年身為藝術經理的尤里斯，突然有了與當時64歲的父親合作的想法。他建議父親，除了在教會向台灣老師學習書法外，可以結合文字與繪畫創作一系列作品。尤里斯向中央社說：「2018年，有一名插畫家的朋友非常喜歡我爸爸的作品，並訂購了四幅畫，那是第一次有人欣賞我爸爸的作品並願意花錢購買。」

（中央社）「多點感激之情，少點不自信」、「廢除權力、促進自由」和「不要恨你自己，因為那是別人的任務」等漢字及印尼文加上手繪插圖，皆出自印尼圖文創作家傅和坡之手，他的創作最近在印尼文青界掀起熱潮。

已故的印尼圖文畫家傅和坡（Paulus Supomo）直至晚年才開始他的創作生涯，大約2018年受到他的兒子、藝術經理尤里斯（Yulius Iskandar）的鼓勵，才開始結合繪畫與漢字，繪製出數十幅圖文創作。如今，尤里斯將他父親的遺作製成海報、提袋和襯衫，並與印尼超過百間咖啡廳與餐廳合作展出作品，吸引許多文青收藏。

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Photo Credit：「漢藝術」Seni Kanji提供，中央社記者李宗憲雅加達傳真。
尤里斯向中央社表示，他的父親和他希望透過藝術創作，帶給人們正向的訊息。

尤里斯為他的父親創立名為「漢字術」（Seni Kanji）的品牌，至今在社群媒體上已有超過5萬多人追蹤。他向中央社表示，他的父親一生都在紡織廠從事勞力活，非常辛苦，為了讓他的父親能好好享受晚年生活，他建議有繪畫才能的父親結合漢字創作，並在網上販賣。

尤里斯回憶，他的父親傅和坡在結婚前就熱愛畫畫，但只把它視為興趣。他常看到父親從紡織廠回來後，總是低頭在紙上畫畫，因此很希望能為他完成夢想。他說：「我的爸爸一直想成為一名藝術家，但他總覺得自己不夠格，因為他只讀到國中二年級就輟學了。」

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Photo Credit：「漢藝術」Seni Kanji提供，中央社記者李宗憲雅加達傳真。
尤里斯將他父親的遺作製作成襯衫，希望讓更多人看見他的作品。
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Photo Credit：「漢藝術」Seni Kanji提供，中央社記者李宗憲雅加達傳真。
尤里斯與數間咖啡廳和餐廳合作，展出其父親傅和坡的作品。

2019年已是一名藝術經理的尤里斯，突然有了與當時64歲的父親合作的想法。他建議父親，除了在教會向台灣老師學習書法外，可以結合文字與繪畫創作一系列作品。

尤里斯向中央社說：「2018年，有一名插畫家的朋友非常喜歡我爸爸的作品，並訂購了四幅畫，那是第一次有人欣賞我爸爸的作品並願意花錢購買。」從那之後，傅和坡的作品愈來愈受歡迎。他的黑白復古畫風吸引許多印尼文青，甚至有來自其他國家的買家，讓他的父親很開心，尤里斯也覺得相當欣慰。

尤里斯向中央社解釋稱，他的父親對中文很有興趣，並在萬隆的教會向一名來自台灣的老師學習日常會話，也認識了有關繁體字的知識與書法寫作，課程大約長達六個月的時間。他透露，因為父親學習中文的時間很短，因此有些漢字可能有文法錯誤，希望買家諒解。

傅和坡創作的文字有些是人生格言，如「生活就是旅行，不是競賽」，又如「吃飯、看食品評論、臥倒、重複」等諷刺現代人的生活因科技變得枯燥乏味。還有些文字則強調「自由」的重要，像是「廢除權力、促進自由」等等。

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Photo Credit：「漢藝術」Seni Kanji提供，中央社記者李宗憲雅加達傳真。
傅和坡配合穆斯林的開齋節所做的圖文創作。

尤里斯指出，這些字句通常由他發想，並向中央社解釋，他通常從生活中得到靈感，並以印尼文寫下這些字句後，再由他的父親翻譯成漢字並創作圖畫。他說：「我們希望透過這些漢字藝術創作，帶給人們正向的訊息，鼓勵大家。」

尤里斯說，他的父親2021年病逝，此後，尤里斯便將父親的作品重新排版設計，並設計成襯衫、提袋等商品販售，並與上百家咖啡廳和餐廳合作，展出作品，希望讓父親的遺作讓更多人看到。同時，他也持續和本地藝術家創作並推廣漢字，希望能藉此啟發更多人。

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Photo Credit：中央社
印尼雅加達的一間酒吧，展出傅和坡的圖文創作。
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Photo Credit：「漢藝術」Seni Kanji提供，中央社記者李宗憲雅加達傳真。
傅和坡的創作靈感來自日常生活，此圖文創作描述科技與人們生活的關係。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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