紐約新創研發用太空人呼出的二氧化碳製成食物，可望為太空食品開啟新篇章

文：張瑞邦（Tucker Chang）

太空人飛離地球後，多仰賴預先密封好的冷凍乾燥食物或偶爾在太空站種植的蔬菜為食，但紐約新創公司Air Company研發的「呼吸製成食物」技術，可能將顛覆外界對太空食品的認知。

著重報導新創科技的《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）指出，成立於2017年的Air Company擅長將空氣中的二氧化碳轉化為能供人類使用的酒精，過往甚至曾用二氧化碳製作伏特加酒、香水及清潔用品。

《麻省理工科技評論》表示，Air Company此次研製的「呼吸轉化食物」技術便是採用太空人在外太空所呼出的二氧化碳，結合電解水產生的氫氣來生成酒精，待提取酒精後，團隊會將酒精用於「種植」食物。

Air Company的聯合創辦人兼技術長希恩（Stafford Sheehan）對此表示：「用人類呼出的空氣製作食物，這聽起來實在不可思議，但當你了解這項技術背後運行的原理時，就會發現它一點都不複雜，簡單來說就是利用二氧化碳，將其與水、電相互結合產生蛋白質。」

希恩接著強調，在製作過程中所生成的酒精可餵給酵母菌發酵，從而產生「可供食用」的食物，該類食物與植物肉（Seitan）等替代肉品不同的地方在於，其外觀更像市面上可見的奶昔飲料。「該製程會不斷藉由酵母菌發酵來供應太空人食物，每當太空人想要來一杯美味的太空蛋白奶昔時，便可以用這種方式獲得。」希恩如此說道。

Air Company為什麼要開發此項太空食品？

科技新知網站《Gearrice》解釋，為有效解決太空人執行太空長期任務的食物問題，美國國家航空暨太空總署（以下簡稱NASA）於2021年1月啟動「深空食物挑戰賽」（Deep Space Food Challenge），該競賽號召眾多新創公司共同為往後的太空任務開發永續食品，Air Company便是其中參與的隊伍之一。