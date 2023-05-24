世衛大會10國接力籲「讓台灣幫忙」，薛瑞元：中國說法是用政治凌駕科學專業
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這兩年挺台聲浪一波波，卻仍叩不進世界衛生大會（WHA）的大門，薛瑞元昨天在專訪中表示，「大家都清楚，阻撓台灣加入就是中國因素」。他指出，台灣不加入，資訊或專業就無法提供其他國家；另一方面，體系中的缺漏，將來若有疫情就會成為破口。
WHA愛沙尼亞首度發言挺台，10國接力籲讓台灣幫忙
（中央社）世界衛生大會（WHA）挺台發言接力進入第2天，6個友邦與4個非邦交國連番發言呼籲讓台灣參與。其中愛沙尼亞首度加入，馬紹爾群島代表向世衛秘書長譚德塞喊話：停止政治、讓台灣幫忙。
愛沙尼亞健康部長西庫特（Riina Sikkut）表示：「我們應促進包容及所有夥伴有意義的參與，包括台灣，而這將有益全球健康。」
連續第2年為台發聲的盧森堡，由駐日內瓦大使畢希勒（Marc Bichler）出席指出，世衛組織（WHO）應該多加利用所有利益相關者的專業知識，「尤其是透過納入台灣」，並確保他們能以觀察員身分參與組織的技術性會議。
同樣連續2年挺台的立陶宛，衛生部長杜爾基斯（Arunas Dulkys）堅定說，儘管世衛宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）緊急狀態結束，但全球緊急公共衛生挑戰的奮鬥仍在持續，「因此WHO邀請台灣以觀察員身分加入WHA是極度重要的」。
南美洲友邦巴拉圭常駐日內瓦大使史卡皮尼（Marcelo Scappini Ricciardi）表示，為確保未來合作與團結，全體成員國無一例外地參與是個前提，「這也是為何我的國家巴拉圭倡議台灣作為成員參加WHO，我們會持續對全球公衛提出建議」。
加勒比海的4個友邦已有3個在今（24）日聲援。聖文森及格瑞那丁的健康福利環境部長普林斯（St. Clair Prince）說，台灣與該島國邦交超過40年，台灣「分享他們的資源和廣泛知識、健康照顧經驗，及緊急醫療服務」，他的國家強烈相信「台灣能幫忙，如果（世衛）能讓他們幫忙」。
海地常駐日內瓦大使維亞爾（Justin Viard）也說，COVID-19大流行揭示全球健康架構的不足，而歸功於台灣政府在大流行期間的迅速反應和安排，台灣對全球健康安全的貢獻明確且無可置疑。
「海地希望看到台灣參與WHO、成為觀察員，我們住在全球化的世界，經驗需要被分享，我們相信台灣將會帶給大會豐富討論」，他並提醒，排除特定群體將會帶來挫折和衝突，威脅全世界安全與健康。
聖露西亞衛生福利部長熊巴提斯（Moses Jn. Baptis）表示，台灣是該國的珍貴夥伴，對抗COVID-19經驗對國際社會也很珍貴，台灣願與WHO分享大流行期間建立的模範，共同強化WHO的健康架構，「我們呼籲WHO邀請台灣成為WHA的觀察員，並在所有WHO會議、機制和活動納入台灣」。
太平洋島國諾魯和馬紹爾群島兩個邦交國，也於今日發言挺台。
馬紹爾群島健康部長貝將（Joe Bejang）將一半發言時間用來談台灣，他強調台灣對全球公眾健康有重大貢獻，包括對馬紹爾群島，「我們再次呼籲（世衛）在政策上採取勇敢行動，確保沒有人被拋棄在後，台灣被WHA排除成為觀察員，只會對全球健康網絡帶來傷害。」
他向世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）喊話：「我代表我的國家感謝你的強力領導，也呼應你在宣布解除COVID-19為全球健康緊急事件時所說，如果我們又回到COVID之前的行事方式，那將會學不到教訓，也會對不起未來的世代。」因此我們應該停止政治，停止忽視，聚焦於達成最高目標，也就是全民均健，讓台灣幫忙。
德國代表也在分組委員會討論中提及台灣參與的重要。總計22、23日兩天下來，共有7個邦交國與11個非邦交國發言支持，台灣以觀察員身分參與世衛大會。
面對挺台聲浪，中國也動員，包括2021年與台灣斷交的中美洲國家尼加拉瓜、與台灣曾斷交2次的非洲國家查德，都在發言時提及支持一中原則。
美眾院外委會主席投書：世衛排除台灣是嚴重錯誤
（中央社）美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）昨天投書，指WHO縱容中共把台灣排除在外是嚴重錯誤。他表示，此事凸顯北京在聯合國體系擁有龐大影響力，美國應採取更多作為抵制。
第76屆WHA將進入第3天，台灣已連續7年未獲邀參加。美國《國會山莊報》（The Hill）昨天刊登眾議院外委會主席麥考爾投書，呼籲台灣應在WHA擁有一席之地。
麥考爾表示，北京隱匿COVID-19疫源造成災難性及致命性後果，WHO卻縱容中共威權意圖，把身為全球衛生領袖的台灣排除在外。此舉是個嚴重錯誤，恐波及全世界健康，也令人質疑WHO所宣稱「致力於所有人福祉」的宗旨。
台灣曾於2009至2016年間，連續8年以觀察員身分受邀參與WHA；但因中國打壓，自2017起未曾受邀。麥考爾批評，中共只因為不喜歡總統蔡英文所屬的民進黨，就施壓WHO排除台灣。
麥考爾表示，因為中共隱匿COVID-19疫情，全球大量民眾染疫身亡，經濟崩塌；相較之下，全世界受益於台灣慷慨捐贈個人防護裝備（PPE）及良好防疫措施。「然而，在WHA有發言權的卻是中共，不是台灣。」麥考爾不滿地說。
麥考爾指出，WHA排除台灣，也凸顯中共在整個聯合國體系內擁有龐大影響力。
他表示，美國雖是聯合國目前最大資助國，但中共善於操控聯合國體系、扭曲以規則為基礎的秩序，以讓批評人士噤聲，合理化自身威權意圖，這無疑是靠揚言撤除對貧困國家目前或未來的貸款及援助。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，尤其不少觀光休閒農場的特色讓人「意遊未盡」。以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等地區之南投地區農場、休閒農業區，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於臺灣中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，許多不同觀光性質的農場皆有其特色，以下列舉國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
國姓鄉
南投休閒農業區 - 糯米橋休閒農業區
糯米橋休閒農業區位於國姓鄉北港村，是一處位於山區的客家小農村，區內有許多特色景點，如縣定古蹟糯米橋、「看見台灣」的百年茄苳老樹、音樂水車、 打石文化園區、當地信仰中心「碧雲宮」、松柏崙步道、 眉冷山步道、芙蓉瀑布等，適合全家一同出遊。四季宜人的氣候也孕育許多優質農產，有國姓咖啡、香茅、 檸檬、芭樂、絲瓜、橄欖及冷泉米等，讓人吃的安心、健康。當然，來這裡更要享受悠遊慢活，糯米橋休閒農業區內內有多家休閒農場、渡假民宿、特色餐廳與咖啡館。團體遊客亦可事先預約區內景點導覽解說服務與產業體驗活動，如香茅香皂體驗、咖啡沖泡體驗、咖啡烘豆體驗、葉拓T恤、檸檬醋體驗、冷泉米包裝體驗、爆米香體驗、季節性採果等，寓教於樂、回憶滿滿。非常推薦您來糯米橋休閒農業區旅遊與夜宿，親山樂水之餘， 也能身歷其境感受客家庄多元的產業文化與夜晚的寧靜星空之美。
地址：南投縣國姓鄉北港村北原路50號（糯米橋休閒農業區促進協會）
【鄰近景點】
糯米橋
茄苳神木老樹
芙蓉瀑布
【農業與伴手禮】
冷泉米、香茅精油、國姓咖啡、橄欖
【交通方式】
由國道3號轉國道6號下國姓交流道，轉往國姓方向沿著省道台14線（中潭公路）前行，於柑仔林左轉接往133縣道，經過國姓市區於長流加油站右轉接省道台21線，約十分鐘車程即可到達「糯米橋休閒農業區」。
（南下）
走國道一號至南屯交流道下，接中彰快速道路，再接國道三號往南投、草屯方向，至草屯交流道下經台 14 線道往國姓鄉再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
（北上）
走國道三號至草屯交流道下，經台 14 線道往國姓鄉，再接台 21 線至北港村糯米橋休閒農業區。
南投休閒農業區 - 福龜休閒農業區
福龜村名源自於境內最大聚落「龜仔頭」之首字，加上吉言佳字「福」而成。福龜村為草屯鎮進入國姓鄉的首經之地，居民以客家人居多。土地利用早年以旱田為主，但在福龜圳開鑿之後，紛紛轉作高經濟價值作物。「福龜休閒農業區」地點在南投縣國姓鄉福龜村，位於台14線通往埔里、日月潭中點，處烏溪南岸緊鄰烏溪畔，景色優美宜人，內有水圳生態步道、環村自行車 道，不管是騎車、散步都能欣賞區內的山林綠野風光，還可眺望遠處的九九峰，自然天成的景觀令人身心舒暢。除外，更透過休閒農業的深度，將本區塑造為生態、產業、生活之田園樂活區。
地址：南投縣國姓鄉中正路一段206-5號（福龜休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
阿嬤洗衣墩
橋聳雲天
北玄宮
【農業與伴手禮】
檸檬、草莓、木瓜、砂糖橘、枇杷、蜜棗、咖啡
【交通方式】
1. 國道3號轉國道6號，國姓交流道下台 14 線，即抵達福龜休閒農業區。
2. 高鐵台中站搭乘南投客運往埔里，轉日月潭線(不經國道6號) ，於福龜站下車
3. 台中火車站搭乘南投客運、全航客運往埔里 (不經國道6號) ，於福龜站下車。
埔里鎮
南投休閒農業區 - 桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，台21線往日月潭方向途中。921地震後，當地居民攜手重建，結合在地豐富的農業和生態，加強社區營造，創造出多元的自然觀光旅程，深受遊客喜愛。透過在地導覽，可觀賞社區內蝴蝶、青蛙、蜻蜓、豆娘、鳥類、螢火蟲、野生植物…等。「桃米休閒農業區」除串聯當地商家、景點，並與暨南大學合作，加強觀光資源開發與行銷，多次榮獲政府機關表揚，成為農村再造典範。
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號（桃米休閒農業區推展協會）
【鄰近景點】
桃米親水公園
暨南大學
紙教堂
妮娜巧克力城堡
【農業與伴手禮】
茭白筍、桃米筍干、醬筍、百香果
【交通方式】
國道3號214k接國道6號，國道6號29k下愛蘭交流道，往日月潭方向行駛，於台21線51k右轉（全家便利商店），即可抵達。
南投農場 - 台一生態休閒農場
「台一生態休閒農場」位於南投縣埔里鎮，園區廣大。園區以自然教育生態為主軸，近年來增加多設施，如蝴蝶園、昆蟲生態館、水上花園餐廳、花屋、光合廣場、仙人掌生態區、押花生活館……等主題場域；較特別的是，園區還設置全台唯一的「花神廟」，一旁還有「花神許願池」供遊客許願，許願成功花仙子還會贈送你一個小驚喜。園區門票分為純欣賞風景與折抵消費（飲食或採果），是情侶、親子旅遊的好去處。
【鄰近景點】
埔里觀光酒廠
台灣地理中心碑
台光香草園
埔里鯉魚潭
【農業與伴手禮】
百香果、果醋、香蕉果乾、柿子果乾、草莓果乾
【交通方式】
從南部或北部前往：國道三號於霧峰系統214K接國道六號，至埔里終點端處出口下，左轉台14線往霧社方向，下出口約3分鐘即可抵達。
從東部前往：花蓮太魯閣入山往合歡山方向行駛，經清境農場、霧社、奧萬大國家森林遊樂區，接台14線西行下山沿著指標即可到達。
魚池鄉
南投休閒農業區 - 大雁休閒農業區
「大雁休閒農業區」位於魚池鄉大雁村，為知名日月潭紅茶產地。921地震後，當地居民投入重建與社區營造工作，推廣紅茶種植，經多年的改良和推廣，魚池鄉的紅玉紅茶、紅韻紅茶、阿薩姆紅茶、蜜香紅茶已遠近馳名，深獲國內外消費者認可。到大雁休閒農業區，除了可以品嘗紅茶料理、體驗捏陶外，亦可登上金龍山頂欣賞壯闊雲海美景，當地也有許多民宿供住宿，可以趁此遠離塵囂，好好放鬆沉澱再出發。
地址：南投縣魚池鄉大雁村大雁巷42-2號（大雁休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
金龍山
大雁茶園風光
靈龍護庄
澀水森林步道水上瀑布
【農業與伴手禮】
香菇、蘭花與紅茶、陶藝品
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，至愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池方向，經過大雁隧道後，於54.5公里處依指標轉進投66-1鄉道，即可進入大雁澀水社區。
（北上）
國道3號至竹山交流道下左轉往社寮轉往集集方向，接新台16線經集集、水里再接台131線（或台21線經日月潭）至魚池鄉，即可進入大雁澀水區。
南投休閒農業區 - 大林休閒農業區
「大林休閒農業區」位於魚池鄉大林村，原是典型的農業聚落。在近幾年休閒旅遊興盛的帶動下，開始轉型朝向觀光產業發展，包括民宿、餐飲、農場、 農特產開發販售等，提供給遊客更豐富的賞玩服務。 本區屬於日月潭國家風景區轄內，不難想見此處山水的迷人之處，而知名的遊樂園九族文化村就位於本區的中心位置，更具備吸引遊客到訪的優勢資源。除了美麗風光與設備完善的園區外，純樸農村的風貌，更讓遊客有機會體驗貼近自然的休閒樂趣。 多元的農村景觀與自然生態，植物原始林相完整，還有台港特有種「桃實百日青」的國寶級樹種，蝶類、鳥類、蟬類、甲蟲等種類繁多。這裡不僅可以觀賞蘭花及參觀菇園，更有世界虹吸式咖啡大賽得到亞軍的優質咖啡，歡迎您來細細品嘗！
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷8號（大林休閒農業區發展協會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、紅茶梅、懷古茶簍、香菇、咖啡、蘭花
【交通方式】
（南下）
國道3號接國道6號，在愛蘭交流道下（接台14往埔里），埔里（接台21線）往魚池、九族方向。
（北上）
走國道三號至竹山交流道下左轉往社寮、集集方向接台16線經集集、水里，接投131線至魚池（或台21線經日月潭）、九族。
南投休閒農業區 -日月潭頭社活盆地休閒農業區
頭社活盆地休閒農業區位於南投縣魚池鄉台21線上、水里與日月潭之間，為日月潭環潭公路的入口，亦屬國家風景區轄內。在行政區上包括武登村與頭社村， 共同組成的一個近橢圓形的盆地，是個小而美、小而豐富的精緻休閒農業區。本區原本為邵族部落的居住地，「頭社」即來自於原住民，後來居民以漢人為主， 在本區仍可看到原住民及漢族拓墾的文化遺跡。至於「活盆地」則是因為本區由較淺的湖泊區域淤積而成，加上特有的泥炭土層豐富的含水量，讓整個盆地底似乎有點晃動，猶如活著一般。豐富多樣的自然美景，加上人文歷史的資產，以及傳統農業與村莊的純樸美感，頭社活盆地是個適合盤桓數日的休閒旅遊區域，尤其便利的交通與鄰近日月潭風景區的特點，更推薦您把這兒當成深度體驗南投風情的核心據點！
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷46號（日月潭頭社活盆地休閒農業區促進會）
【鄰近景點】
日月潭
九族文化村
向山遊客中心
文武廟
【農業與伴手禮】
紅茶、香菇
【交通方式】
（南下）
國道 3 號→國道 6 號→愛蘭交流道下→台 14 線往埔里→台 21 線往 日月潭→經商店區、水社壩及水社隧道→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
（北上）
國道 3 號→名間交流道下→左轉台 3 線往集集、水里→台 16 線至 水里後右轉往蛇窯→台 21 線往日月潭→日月潭頭社活盆地休閒農業區。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。