【專訪】《九槍》導演蔡崇隆：「我沒有要拍片去控訴開槍的陳警員」，這是各種制度剝削下造成的悲劇

「我想透過這個個案，凸顯出台灣整個體制，對移工系統性的剝削，看看能不能喚起大家的注意，開始去施壓政府作出改變......」

這是台灣紀錄片導演蔡崇隆接受《BBC中文》採訪時表露的心聲。拍攝弱勢群體的喜怒哀樂多年，蔡崇隆最新的作品《九槍》聚焦2017年一名越南移工為何慘死在警察槍下，籍此揭露台灣的移工制度下， 外勞團體如何被層層盤剝。

這部紀錄長片去（2022）年拿下了台灣金馬獎。近期， 蔡崇隆及團隊帶著影片奔走台灣各地及海外包括五所英國大學進行放映活動，以此引起公眾對台灣數十萬外來勞工命運的關注。 他稱， 希望與台灣非政府機構（NGO）「台灣放伴教育協會」合作，將《九槍》與相關外籍移工課題做成教材，送到台灣各地的校園。目前，這個提案已經在網上眾籌，有近600人響應。

阮國非事件

時年24歲的越南移工阮國非（Nguyen Quoc Phi）2013來到台灣打工。因遭多層盤剝，兩年後脫離原僱主成為「黑工」。 2017年8月31日，在台灣新竹竹北溪旁遭警察追捕，與陳姓警員對峙，遭擊九槍受傷倒地，送醫後因為失血過多死亡。慘案引台灣移工及人權團體抗議，當時社會輿論激烈討論。

人權團體認為，當時追捕中， 阮國非全身赤裸從河川上來，手無寸鐵，為何員警需要槍擊他致死。在協助阮國非家人在台灣提告過程中， 取得的警車監控器拍攝片段顯示，他受槍傷後，救護人員沒有為他進行急救，引發輿論嘩然。

經過多次審理，台灣高等法院2019年判陳姓警員「過失致死」罪成判囚6個月，最終得易科罰金，緩刑3年。

用警員身上的攝影機（Body Cam）拍下到的影像素材，蔡崇隆的影片真實地還原了當時的情形， 包括有警員警示到場的救護人員，稱阮國非未被制服，「還有攻擊傾向」，先不要靠近； 站在阮國非幾公尺外的眾人，沒有及時對他施救； 他被抬上擔架前，另一名警員在他肩膀上重重踩上一腳。

蔡導演告訴《BBC》說，當時在電視上看到新聞，「就覺得這個案件不尋常」，因為根據他多年接觸並拍攝外籍移工的經驗，通常緝查逃逸外勞很少要鬧出人命。 這次死者全身赤裸，根本沒有武器在身，而警員卻動用槍支，還連開那麼多槍。

「但當時新聞畫面都只是報導阮國非躺在地上，救護車過來的的畫面，幾秒鐘而已。阮癱坐地上爬行，好像被當作野獸一樣......那種感覺讓我覺得......我就是想要看到事情的全貌，到底發生了什麼。」

台灣新竹法院一審判決書說，那時候驗屍證實死者有使用藥物，彼時神智恍惚的阮國非先是敲破了一位民眾的私家車窗，與民眾有拉扯。之後，民眾報警，正在執勤的陳姓警員與一位民防人士（非正式軍警，屬與前者合作的民間防衛團體）到場後與他發生衝突，阮國非想要進入警車時，警員嚇阻不成，從背後連開數槍，阮國非不支倒地。

蔡導演說：「我就知道我當時的猜測是對的，是有道理的。也就是說，這個悲劇是可以不用發生，不用走到這個地步的。雖然警察後來被判罪成了，可是後面趕過來的救護車，其他警員及相關人士，他們的處置其實導致阮國非最後會丟了性命......而其實他當時是還有救的。」

移工在台灣

根據台灣非政府組織「台灣外籍工作者發展協會」的調查，多數越南移工來台灣前，需付給越南當地的仲介數千美金仲介費（包含押金、簽證費、首航機票、健康檢查或語言訓練等等）。許多來台的移工第一年的薪資多是在償付這筆仲介費。

到台灣後， 他們的薪資會被台灣的仲介抽成，大概是每月月薪的10%。以阮國非為例，2003年他家貸款了5800美元（根據越南官方2020年公布的資料，越南平均月收入是183美元）。據當時台灣媒體報導， 阮國非的父親是抵押家裡土地向兩家銀行借貸，方能湊齊仲介費。阮父說，兒子先在台南工廠2年，但因為跟銀行貸款需要還本金加上利息，阮國非天天加班但到手的薪水寥寥無幾，感到壓力十分大。

阮父又說，工廠後來沒什麼班可加，阮國非的月薪2萬元台幣（653美元），扣掉仲介費、食宿費，月薪只剩1萬元。 2015年阮國非為了多賺點錢，鋌而走險，成為逃逸外勞。

當年在阮國非的葬禮上，一位同樣是逃逸外勞的同鄉好友對台灣媒體說，自己本來在機械工廠打工， 月薪1.7萬元，但每月要扣掉仲介費1800元、吃飯2500元、住宿3000元，再扣掉台灣勞健保險和稅金，只剩下7千元。他說，自己因此要一直加班才有賺錢。

「公司煮的飯像給豬吃的，沒辦法吃，不得不要自己煮。做了2年，受不了，想了半年後， 決定跑掉。」

阮國非據報有天告訴這位友人說，他擔心在台灣合法打工永遠存不到錢，於是選擇逃離，成了黑工。之後，因為吃苦耐勞，又講信用，他身邊就聚集了一個同樣是逃逸外勞組成的小工班，眾人在半導體園區重鎮的台灣新竹廠房工地附近接活。

此外，由於害怕被逮捕，他們睡眠通常都不安穩，在壓力及一些當地藥頭推銷下，包括他本人開始吸食安非他命。但這位友人表示，阮國非曾告誡他們，千萬不能用藥成癮或酗酒過度，並曾幫忙已經精神出問題的弟兄安置回越南。

阮國非姐姐對台灣媒體說，她弟弟發生意外當天一早還同她通過電話，傾吐心中鬱悶，3小時後就客死異鄉。