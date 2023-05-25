俄烏戰爭：BBC分析衛星圖片，披露俄羅斯軍隊的防禦部署

在被俄羅斯佔領的克里米亞半島上，一個海灘度假村現在布滿了軍事防禦工事，另個主要道路兩旁設有反坦克壕溝。

BBC Verify的丹尼爾・帕隆博（Daniele Palumbo）與艾赫旺・雷沃特（​​Erwan Rivault）分析了一些重要的衛星圖片，披露俄羅斯軍隊為了凖備應對烏克蘭可能的大規模反攻所建造的大片防禦工事。

事實上，在歷經數月的僵持後，發動攻擊對於基輔來說將是一個重要的考驗，因為這能證明烏克蘭軍隊能夠在從西方獲得的武器支援下，在戰場上取得重大進展。

通過檢視數百張衛星圖像，BBC已經識別出一些關鍵地點，揭示自2022年10月以來，在烏克蘭南部的俄羅斯軍方控制區域大規模防禦壕溝和其他工事的建設情況。

透過這四個地點，可以看出俄羅斯對烏克蘭反攻的預期凖備工作，以及了解烏克蘭軍隊可能遇到的防禦措施的情形。

1. 克里米亞西岸

克里米亞 （Crimea）於2014年被俄羅斯佔領，以前以其海灘度假勝地而聞名。

如今在這125公里長的海岸線上，取而代之的是俄羅斯軍隊所設置的防禦結構，而不是遮陽躺椅和沙灘傘。

下方的衛星圖像顯示出克里米亞西岸唯一沒有天然防禦結構（如懸崖或山丘）的沙灘。

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首先，沙灘沿岸設有「龍齒」（Dragon teeths）：這些金字塔形狀的混凝土塊設計用於阻擋坦克和其他軍車的通行。

在「龍齒」後方是一排戰壕，為即將到來的攻擊提供掩護。此外，沿著戰壕還能看到幾個碉堡。沿岸的木頭堆、挖掘機器和「龍齒」儲存區顯示，當今年3月衛星圖像拍攝時，這些建設工作仍在進行。

一些軍事專家認為，這些防禦工事可能是俄羅斯軍隊為了預防用，而非抵禦烏克蘭軍隊從海上突襲，因為後者在海軍能力方面較弱。

情報分析師蕾拉・蓋絲特（Layla Guest）告訴BBC：「這些防禦工事可能是為了阻止烏克蘭大膽地從海上攻擊克里米亞的行動，而非陸地攻擊。」

這些建築在沙灘上的防禦工事只是廣泛的戰壕網絡的其中一個例子。如同下方地圖上的黑點所示。

地圖基於是來自「網路資源開放」獨立分析師布萊迪・艾佛列克 （Brady Africk）的分析協助。

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2. 托克馬克

托克馬克 （Tokmak）是位於烏克蘭東南部一條重要路線上的小城。烏克蘭軍隊可能希望利用該路線切斷克里米亞與其他俄羅斯控制的地區的聯繫。

有報導稱烏克蘭平民已經被轉移，以將這座城市變成一座軍事堡壘。這將為士兵提供補給和撤退基地。

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上方的衛星圖片顯示，在托克馬克北部挖掘了一系列兩行的戰壕，這是烏克蘭可能發動攻擊的方向。

在這些戰壕的後方是城市周圍進一步的防禦工事，這在這幅衛星圖的近距離觀察圖中可以清楚地看到，該城市周圍有三層防禦結構。

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衛星圖像頂部還有一個反坦克溝。這些溝通常至少有2.5公尺深，旨在困住嘗試跨越的烏克蘭軍坦克。在這個溝的後方，有幾排「龍齒」和另一個戰壕網絡。然而，烏克蘭軍隊可能會面臨更多陷阱。

根據國際戰略研究中心（CSIS）的馬克・坎西安（Mark Cancian）向BBC分析，很有可能在托克馬克的三道防線之間埋藏了地雷：「地雷場是每一個防禦的標凖部分，俄軍在整個戰爭中廣泛使用它們。」

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「在這裡，地雷場將會更大且更隱蔽，減慢烏克蘭軍隊的進攻速度，使得其他作戰元素，如炮兵和步兵，能夠對進攻部隊進行打擊。」他解釋。

BBC Verify還發現了托克馬克附近的另外三個城鎮也進行了類似的防禦工事。

3. E105公路

現在，一整排反坦克溝和戰壕沿著托克馬克西部的E105主要公路的35公里段落延伸。

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E105公路在戰略上十分重要，因為它將俄羅斯控制的南部城市梅利托波爾（Melitopol）與烏克蘭控制的北部城市哈爾科夫（Kharkiv）相連。掌握這條公路的一方可以輕鬆在該地區調動部隊。

若烏克蘭軍隊試圖使用這條公路，俄羅斯很可能會從防禦工事背後用重型火炮對其攻擊。俄羅斯軍隊的位置還能夠攻擊另一條附近的道路——T401公路。

馬克・坎西安對BBC分析：「俄軍擔心最近建立的烏克蘭裝甲部隊。如果這些部隊能夠進入主要公路，它們便可以非常迅速地行動。」他又說，「俄羅斯的防禦工事旨在將敵方坦克從公路上推開，減緩它們的速度。」

4. 馬里烏波爾北部的利夫諾波爾村莊

馬里烏波爾港（Mariupol）位於俄羅斯東部佔領區與南部的克里米亞之間，具有重要的戰略地位。在城市被莫斯科圍困期間，它也成為烏克蘭抵抗敵人入侵的象徵，一群核心戰士堅持了數月之久。

考慮到莫斯科預計烏克蘭將試圖奪回馬里烏波爾，BBC Verify決定查看該城市周圍的領土，併發現了一系列圓形戰壕。

這些圓形戰壕位於馬里烏波爾北部約355公里的利夫諾波爾（Rivnopil）附近的小村莊，每個圓形戰壕中央有一堆土壤，可能是用來保護火炮或用來穩定槍械。

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與此同時，圓形戰壕讓士兵能夠躲避掩護，並移動火炮，以便能夠瞄凖任何方向。這顯示俄國軍隊正在凖備防守開闊地區（缺乏山丘和河流的自然保護），並與他們更廣泛的戰壕網絡相結合。

但是，一些分析師認為，烏軍能使用類似的衛星圖像和無人機監視來識別和繞過許多防禦工事的部署。