俄烏戰爭催化北約大幅強化東翼防禦戰力，俄警告：將F-16移交烏克蘭，恐使北約捲入衝突
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自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，北約已在東翼增派數千名士兵。早在俄國2014年強奪克里米亞（Crimea）後，北約便派兵進駐波蘭和波羅的海國家與俄國的邊境；如今又已在斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及保加利亞部署4個多國「戰鬥群」。
俄烏戰爭催化，北約大幅改革防禦強化東翼戰力
（中央社）俄烏開戰迄今已15個月，眼看莫斯科當局將冷戰後數十年以來建立的秩序摧毀殆盡，北大西洋公約組織（NATO）正在就防禦及相關規劃進行近30年來最大規模改革。
《法新社》報導，北約將在一個月後於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開領袖峰會，目前正在加緊強化東部的防禦能力。
美國部隊演練空襲、英國海軍陸戰隊進行夜間搶灘登陸、法國傘兵在飛越歐洲後從天而降。在俄羅斯對烏克蘭開戰的陰影下，北約在東翼成員國愛沙尼亞展開訓練。
此舉傳達的訊息相當明確。參與北約「春季風暴」（Spring Storm）聯合軍演的法國駐愛沙尼亞部隊指揮官布羅斯（Edouard Bros）中校表示：「這代表我們能在短時間內非常快速部署。」
北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）本月表示：「這項改變，將使我們從一個為了區域外突發任務進行最佳化的聯盟，轉變為一個適於大規模行動目的以保衛盟國每寸領土的聯盟。」
愛沙尼亞國防部政策規劃處主管邁伊（Kristjan Mae）說：「很明顯地，北約改變了戰略。……集體防禦是最重要的任務，我們有必要讓自己的家園恢復秩序。」
自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，北約已在東翼增派數千名士兵。早在俄國2014年強奪克里米亞（Crimea）後，北約便派兵進駐波蘭和波羅的海國家與俄國的邊境；如今又已在斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及保加利亞部署4個多國「戰鬥群」。
北約成員國目前正在規劃如何將部署在波羅的海國家和波蘭的兵力擴大到旅級規模，這意味將在「必要的地點和時間」增派數千名士兵。
北約也正在東翼預先部署軍事裝備，以防拖行這些裝備橫跨歐洲大陸費時又費力；同時也加緊進行操練。
英國則為了能增援已派駐在愛沙尼亞的約1000名英國及法國部隊，將讓駐紮在英國境內軍事基地的部隊處於待命狀態，以便隨時能趕往當地。
負責北約相關部署行動的英國指揮官哈里斯（Giles Harris）准將說：「這是一項關鍵轉變，讓已就位的部隊在衝突爆發前及時加入額外一層戰力。」
俄羅斯：將F-16移交烏克蘭，恐使北約捲入衝突
俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在22日稍早發表的講話中表示，將F-16戰鬥機送至烏克蘭，將引發北大西洋公約組織（NATO）捲入衝突的問題。
《路透社》報導，俄羅斯駐美大使館的社群媒體平台Telegram發布安托諾夫上述的言論。他表示：「烏克蘭沒有操作F-16所需的基礎設施，飛行員與維修人員也不足。」
「如果由外國『志願者』控制的美方戰鬥機自北約機場起飛，會發生什麼？」
美國總統拜登（Joe Biden）19日批准培訓烏克蘭飛行員使用F-16戰機的計畫，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向拜登保證，不會使用戰機攻擊俄羅斯領土。
安托諾夫表示，烏克蘭對克里米亞的任何攻擊都將視為對俄羅斯的攻擊。
安托諾夫說：「重要的是，美國要充分了解俄羅斯的反應。」
烏克蘭最近加強攻擊俄羅斯控制的目標，特別是在克里米亞半島（Crimean Peninsula）。俄羅斯於2014年自烏克蘭手中吞併了克里米亞半島。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。