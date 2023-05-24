俄烏戰爭催化北約大幅強化東翼防禦戰力，俄警告：將F-16移交烏克蘭，恐使北約捲入衝突

俄烏戰爭催化，北約大幅改革防禦強化東翼戰力

（中央社）俄烏開戰迄今已15個月，眼看莫斯科當局將冷戰後數十年以來建立的秩序摧毀殆盡，北大西洋公約組織（NATO）正在就防禦及相關規劃進行近30年來最大規模改革。

《法新社》報導，北約將在一個月後於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開領袖峰會，目前正在加緊強化東部的防禦能力。

美國部隊演練空襲、英國海軍陸戰隊進行夜間搶灘登陸、法國傘兵在飛越歐洲後從天而降。在俄羅斯對烏克蘭開戰的陰影下，北約在東翼成員國愛沙尼亞展開訓練。

此舉傳達的訊息相當明確。參與北約「春季風暴」（Spring Storm）聯合軍演的法國駐愛沙尼亞部隊指揮官布羅斯（Edouard Bros）中校表示：「這代表我們能在短時間內非常快速部署。」

北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）本月表示：「這項改變，將使我們從一個為了區域外突發任務進行最佳化的聯盟，轉變為一個適於大規模行動目的以保衛盟國每寸領土的聯盟。」

愛沙尼亞國防部政策規劃處主管邁伊（Kristjan Mae）說：「很明顯地，北約改變了戰略。……集體防禦是最重要的任務，我們有必要讓自己的家園恢復秩序。」

自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，北約已在東翼增派數千名士兵。早在俄國2014年強奪克里米亞（Crimea）後，北約便派兵進駐波蘭和波羅的海國家與俄國的邊境；如今又已在斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞及保加利亞部署4個多國「戰鬥群」。

北約成員國目前正在規劃如何將部署在波羅的海國家和波蘭的兵力擴大到旅級規模，這意味將在「必要的地點和時間」增派數千名士兵。

北約也正在東翼預先部署軍事裝備，以防拖行這些裝備橫跨歐洲大陸費時又費力；同時也加緊進行操練。

英國則為了能增援已派駐在愛沙尼亞的約1000名英國及法國部隊，將讓駐紮在英國境內軍事基地的部隊處於待命狀態，以便隨時能趕往當地。

負責北約相關部署行動的英國指揮官哈里斯（Giles Harris）准將說：「這是一項關鍵轉變，讓已就位的部隊在衝突爆發前及時加入額外一層戰力。」

俄羅斯：將F-16移交烏克蘭，恐使北約捲入衝突

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在22日稍早發表的講話中表示，將F-16戰鬥機送至烏克蘭，將引發北大西洋公約組織（NATO）捲入衝突的問題。

《路透社》報導，俄羅斯駐美大使館的社群媒體平台Telegram發布安托諾夫上述的言論。他表示：「烏克蘭沒有操作F-16所需的基礎設施，飛行員與維修人員也不足。」

「如果由外國『志願者』控制的美方戰鬥機自北約機場起飛，會發生什麼？」

美國總統拜登（Joe Biden）19日批准培訓烏克蘭飛行員使用F-16戰機的計畫，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向拜登保證，不會使用戰機攻擊俄羅斯領土。

安托諾夫表示，烏克蘭對克里米亞的任何攻擊都將視為對俄羅斯的攻擊。

安托諾夫說：「重要的是，美國要充分了解俄羅斯的反應。」

烏克蘭最近加強攻擊俄羅斯控制的目標，特別是在克里米亞半島（Crimean Peninsula）。俄羅斯於2014年自烏克蘭手中吞併了克里米亞半島。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航