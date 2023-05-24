2023/05/24,
中國

「不會說英文就沒毛毯」，國泰航空空服員被指歧視陸客，中國官媒狂轟

「不會說英文就沒毛毯」，國泰航空空服員被指歧視陸客，中國官媒狂轟
Photo credit:國泰航空公司官網

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這名乘客並上傳錄音，當中一群疑似空中服務員討論有陸客錯把「carpet（地毯）」當成「blanket（毛毯）」，並笑稱if you cannot say blanket in English,you cannot have it（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以及Carpet is on the floor（地毯在地上），背景有其他空服員在笑。

（中央社）香港國泰航空被陸客投訴空中服務員歧視非英語乘客，嘲諷乘客「如果不能以英文說出毛毯就不會獲得」。中國官媒發文批評陸客是香港服務業的「衣食父母」，需重拳整頓；國泰則兩度致歉。

綜合《明報》及《香港01》等港媒報導，有中國乘客22日在其社交媒體「小紅書」以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題發文，指他的機票是國泰航空大灣區贈票，21日乘搭國泰CX987航班由成都飛往香港。

這名乘客說，他的座位靠近空中服務員準備餐飲及休息處，自坐下開始，不斷聽到空中服務員用英文及粵語抱怨。

這名乘客並上傳錄音，當中一群疑似空中服務員討論有陸客錯把「carpet（地毯）」當成「blanket（毛毯）」，並笑稱if you cannot say blanket in English, you cannot have it（如果你不能用英文說出毛毯，你就不能獲得），以及Carpet is on the floor（地毯在地上），背景有其他空服員在笑。

這名乘客估計是前排旅客用自己懂的英語單詞想向空服索取毛毯，結果反被取笑。

另有乘客嘗試用英語詢問如何填寫入境卡，空中服務員卻不耐煩地回應；有老人在安全訊號燈未熄滅便抱小孩上廁所，空中服務員在後面先用粵語廣播「安全訊號燈還未熄滅，請回到座位」，及後用粵語跟她同事說「他們聽不懂人話啦」。

這名乘客稱，自己的母語是普通話，也會說流利英語及粵語，在香港生活11年。他下機前已找座艙長了解情況，並表明會正式投訴。

事件迅速在中國社交平台發酵，包括《環球時報》及《北京日報》等都中國媒體有報導。

《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」23日發文，指事件令人震驚，國泰航空的母公司有英資背景，企業似乎「保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感」，也「暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低」。

文章聲稱，香港發展「離不開國家的支持」，「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」，「國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風」。

文章指出，相信類似事件只是偶發，「香港崇拜英語而看不起普通話的逆流，勢必將湮滅於歷史大潮」。

國泰航空22日晚在官方微博發表聲明致歉，表示會嚴肅調查處理事件。23日國泰再在微博發表聲明，再次就事件致歉，並指已暫停有關空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會在3天內公布處理結果。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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