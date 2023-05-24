侯友宜拜會管中閔引發「侯管配」揣測，管：沒有意願參與任何選舉

「侯管配」機率降？管中閔：沒意願參與任何選舉

（中央社）身兼國民黨總統參選人的新北市長侯友宜日前拜訪台大卸任校長管中閔，彼此針對教育與經濟面向暢聊2小時。針對外傳可能在2024年總統大選中擔任侯友宜副手，管中閔今（24）日凌晨在臉書發文，「我沒有意願參與任何選舉」。

外傳管中閔是侯友宜副手熱門人選，日前兩人會面格外受到關注。不過管中閔今天凌晨在臉書發文表示，「我沒有意願參與任何選舉，period.（總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣）」。

侯友宜會管中閔引關注，蔣根煌：不急於決定副手

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜發文提到日前拜訪台大卸任校長管中閔，引發「侯管配」揣測，新北市議會議長蔣根煌表示，此時不急於決定副手人選，但尊重侯的選擇。

外傳管中閔是侯友宜副手熱門人選，侯友宜23日也在臉書以「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁」為題發文表示，日前就近來國內外的經濟情勢，拜訪管中閔請益專業意見，也對青年面臨的就業、居住與高教等問題交換看法。

侯友宜文中提到，彼此針對教育與經濟兩大面向暢聊2小時，獲益良多，堅信教育與經濟是撐起台灣重要的脊梁。

侯友宜23日晚間出席新北市政府辦理消防暨義消楷模表揚大會，大批媒體堵訪詢問管中閔是否為侯友宜的副手可能人選，侯友宜不發一語，急步搭車離開。

媒體詢及蔣根煌及新北市議員葉元之等侯友宜親近人士，他們對是否可能「侯管配」都表示不知情。

身兼國民黨中常委的蔣根煌向中央社表示，此時不急於決定副手人選，但仍尊重侯友宜的選擇，畢竟搭檔參選的副手人選應由總統參選人決定。

蔣根煌表示，副手人選傳聞很多，若考量省籍平衡，管中閔是不錯的人選，民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘也都是很好的副手人選，不論侯友宜選誰搭檔，都會有不錯的加分效果。

侯友宜拜會管中閔，暢談經濟教育2小時

身兼國民黨總統參選人的新北市長侯友宜23日說，日前拜訪台大卸任校長管中閔，彼此針對教育與經濟兩大面向暢聊2小時，獲益良多，堅信教育與經濟是撐起台灣重要的脊梁。

由於外傳管中閔是侯友宜副手熱門人選，這場會面也格外受到關注。一位不便具名的近侯人士說，目前侯友宜就是四處拜會，尚未聽說「侯管配」等副手事宜。

侯友宜23日是在社群網站臉書以「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁！」為題發文表示，日前就近來國內外的經濟情勢，拜訪管中閔請益專業意見，同時也對青年面臨的就業、居住與高教等問題交換看法。

侯友宜表示，面對疫情後經濟新局，包括國際原物料上漲、通貨膨脹與物價飆漲都是已然出現的危機，在在衝擊庶民經濟，「但是，台灣做好準備了嗎？」少子化衝擊衍生高等教育亂象，以及低薪、失業率高與買不起房等現況，也都是青年心中最痛的一塊。

侯友宜說，這些議題大抵不脫教育、經濟兩大面向，彼此都堅信教育跟經濟攸關台灣的世世代代，更是撐起台灣重要的脊梁，2小時的暢聊充滿相談甚歡的喜悅，但也隱含對下一代生活環境的擔憂。

侯友宜表示，管中閔就任台大校長前，曾遭遇種種政治力量干擾，從管中閔的新書《大學的脊梁》得以一窺箇中辛酸，這本書傳遞的信念與他一路走來的理念一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事，好好地做、專心地做！一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航