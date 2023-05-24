侯友宜拜會管中閔引發「侯管配」揣測，管：沒有意願參與任何選舉
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新北市議會議長蔣根煌表示，副手人選傳聞很多，若考量省籍平衡，管中閔是不錯的人選，民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘也都是很好的副手人選，不論侯友宜選誰搭檔，都會有不錯的加分效果。
「侯管配」機率降？管中閔：沒意願參與任何選舉
（中央社）身兼國民黨總統參選人的新北市長侯友宜日前拜訪台大卸任校長管中閔，彼此針對教育與經濟面向暢聊2小時。針對外傳可能在2024年總統大選中擔任侯友宜副手，管中閔今（24）日凌晨在臉書發文，「我沒有意願參與任何選舉」。
外傳管中閔是侯友宜副手熱門人選，日前兩人會面格外受到關注。不過管中閔今天凌晨在臉書發文表示，「我沒有意願參與任何選舉，period.（總以小人之心度君子之腹的妄人們可以休矣）」。
侯友宜會管中閔引關注，蔣根煌：不急於決定副手
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜發文提到日前拜訪台大卸任校長管中閔，引發「侯管配」揣測，新北市議會議長蔣根煌表示，此時不急於決定副手人選，但尊重侯的選擇。
外傳管中閔是侯友宜副手熱門人選，侯友宜23日也在臉書以「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁」為題發文表示，日前就近來國內外的經濟情勢，拜訪管中閔請益專業意見，也對青年面臨的就業、居住與高教等問題交換看法。
侯友宜文中提到，彼此針對教育與經濟兩大面向暢聊2小時，獲益良多，堅信教育與經濟是撐起台灣重要的脊梁。
侯友宜23日晚間出席新北市政府辦理消防暨義消楷模表揚大會，大批媒體堵訪詢問管中閔是否為侯友宜的副手可能人選，侯友宜不發一語，急步搭車離開。
媒體詢及蔣根煌及新北市議員葉元之等侯友宜親近人士，他們對是否可能「侯管配」都表示不知情。
身兼國民黨中常委的蔣根煌向中央社表示，此時不急於決定副手人選，但仍尊重侯友宜的選擇，畢竟搭檔參選的副手人選應由總統參選人決定。
蔣根煌表示，副手人選傳聞很多，若考量省籍平衡，管中閔是不錯的人選，民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘也都是很好的副手人選，不論侯友宜選誰搭檔，都會有不錯的加分效果。
侯友宜拜會管中閔，暢談經濟教育2小時
身兼國民黨總統參選人的新北市長侯友宜23日說，日前拜訪台大卸任校長管中閔，彼此針對教育與經濟兩大面向暢聊2小時，獲益良多，堅信教育與經濟是撐起台灣重要的脊梁。
由於外傳管中閔是侯友宜副手熱門人選，這場會面也格外受到關注。一位不便具名的近侯人士說，目前侯友宜就是四處拜會，尚未聽說「侯管配」等副手事宜。
侯友宜23日是在社群網站臉書以「教育與經濟，是撐起台灣的脊梁！」為題發文表示，日前就近來國內外的經濟情勢，拜訪管中閔請益專業意見，同時也對青年面臨的就業、居住與高教等問題交換看法。
侯友宜表示，面對疫情後經濟新局，包括國際原物料上漲、通貨膨脹與物價飆漲都是已然出現的危機，在在衝擊庶民經濟，「但是，台灣做好準備了嗎？」少子化衝擊衍生高等教育亂象，以及低薪、失業率高與買不起房等現況，也都是青年心中最痛的一塊。
侯友宜說，這些議題大抵不脫教育、經濟兩大面向，彼此都堅信教育跟經濟攸關台灣的世世代代，更是撐起台灣重要的脊梁，2小時的暢聊充滿相談甚歡的喜悅，但也隱含對下一代生活環境的擔憂。
侯友宜表示，管中閔就任台大校長前，曾遭遇種種政治力量干擾，從管中閔的新書《大學的脊梁》得以一窺箇中辛酸，這本書傳遞的信念與他一路走來的理念一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事，好好地做、專心地做！一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會