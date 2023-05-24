華府智庫：俄烏戰爭是否盡早結束對中國不重要，戰爭拖延對中國也有好處
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到了2023年，國際情勢出現變化，中國面對的國際壓力減少，如歐洲從反對中國在俄烏戰爭的立場，轉向爭取中國支持，向俄羅斯施壓及為戰爭結束發揮建設性作用，這都增加了中國對歐的外交籌碼，以爭取歐洲在美中競爭中保持中立。
（中央社）《美國之音》23日刊登華府智庫學者孫韻有關中國斡旋俄烏戰爭的文章指出，因應國際情勢變化，目前中國的重中之重並非盡早結束戰爭，戰爭拖延對中國也有好處，包括讓俄羅斯增加依賴，並對美國掣肘。
現任華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國項目主任的孫韻在文章指出，今（2023）年以來中國就俄烏戰爭展開一連串外交斡旋。先是在今年2月24日俄烏戰爭一週年公布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，接著中國國家主席習近平3月下旬訪問俄羅斯。
4月26日，習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，3週後中國歐亞事務特別代表、曾任中國駐俄羅斯大使長達10年的特使李輝訪問烏克蘭、波蘭、俄羅斯等5國。
不過，在這些外交行動背後，中國對戰爭會在近期——像是今年內結束，並不抱太大期望。
文章指出，按中國的分析至少有3個原因，一是目前對俄羅斯或烏克蘭來說，戰爭還未到耗盡彼此元氣，所以雙方都不願回到談判桌；二是目前雙方都沒有結束戰爭的意願，澤倫斯基已多次表明絕不會以交出領土來換取結束戰爭。但很多中方分析人士認為，要結束戰爭便需烏克蘭放棄部分領土。
三是中國認為包括美國在內的北約源源不斷地向烏克蘭提供武器和援助，使戰爭不能結束；同時更讓中方耿耿於懷的是，中方並沒有軍援俄羅斯，卻被扣上「支持俄羅斯」的帽子。
孫韻認為，由此產生一系列關於大國關係、實力均衡、戰略競爭的聯想，影響中方對於結束戰爭條件的判斷。
孫韻指出，2022年中國倒想戰爭迅速結束，因為戰爭爆發後中國承受的國際壓力突然大增，面對西方國家要求譴責俄羅斯，又難與俄羅斯劃清線。所以中國曾期待俄烏戰爭迅速結束，從而改善中國外部政治環境和經濟關係。
但到了2023年，國際情勢出現變化，中國面對的國際壓力減少，如歐洲從反對中國在俄烏戰爭的立場，轉向爭取中國支持，向俄羅斯施壓及為戰爭結束發揮建設性作用，這都增加了中國對歐的外交籌碼，以爭取歐洲在美中競爭中保持中立。
所以目前對中國來說，重中之重並不是盡早結束戰爭，而是如何在戰爭中實現外交戰略目標最大化。這包括爭取歐洲的支持、塑造中國「中立誠實」的外交斡旋形象、展現習近平「全球安全倡議」的核心智慧和重大成就。
孫韻分析，俄烏戰爭拖延下去對中國既有挑戰也有好處。客觀上，國際環境的不確定性、對全球供應鏈的破壞、對中國外交形成的壓力，乃至國際政治鬥爭進一步激化，都對中國構成重大挑戰和潛在傷害。
但另一方面，俄羅斯不可避免的衰落及對中國的依賴、讓中國在中亞、北極、乃至世界其他地區影響力的擴大、美國與中國競爭不得不兼顧中俄的掣肘，為中國帶來好處。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。