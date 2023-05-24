COVID-19第4波流行估6月底達高峰，5/24起長者打疫苗領500元獎勵品
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疾管署副署長曾淑慧昨（23）日例行疫報預估，COVID-19疫情進入第4波流行，約6月中旬至6月底達高峰，後續才有下降趨勢。據疾管署統計，5月17日至5月23日中重症及併發症住院每天平均病例數204例，這是3月20日通報改制後新高。
COVID-19第4波疫情估6月底現高峰，醫療機構口罩暫不鬆綁
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情進入第4波流行，疾管署今天預估約6月底達疫情高峰，醫療機構口罩規定維持，但5月31日起，救護車、榮民之家等場所口罩令鬆綁，改為建議佩戴。
疾管署指出，COVID-19綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。
疾管署副署長曾淑慧昨（23）日例行疫報預估，COVID-19疫情進入第4波流行，約6月中旬至6月底達高峰，後續才有下降趨勢。
據疾管署統計，5月17日至5月23日中重症及併發症住院每天平均病例數204例，這是3月20日通報改制後新高。曾淑慧表示，以3月20日之前，採取不分輕症、中重症陽性確診時期，中重症病人占比約為總體1％，以此推估，過去7天新增中重症204例，預估近期社區約2萬例感染個案。
曾淑慧指出，近期COVID-19疫情升溫，醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，老人福利機構照護者為感染後易導致嚴重併發症或死亡的脆弱族群，自5月31日起，醫療機構、醫事機構（如藥局等）、一般護理之家及老人福利機構持續列為應佩戴口罩場所，維持裁罰規定。
曾淑慧進一步說明，其他長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構及救護車，則改列為建議佩戴口罩，其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。
另外，曾淑慧說，考量近期機構住民篩檢陽性率於1.4％至1.6％間，住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，延長一般護理之家及老人福利機構定期執行COVID-19公費快篩措施，服務對象仍維持快篩頻率為每週1次，至今年6月30日止。
COVID-19增3成，24日起長者打疫苗領500元獎勵品
（中央社）疾管署公布，上週平均每天新增204例COVID-19本土個案（併發症），疫情較前一週上升3成。另外，各地方政府5月24日起提供新台幣500元以下衛教獎勵品，鼓勵長者接種疫苗。
衛福部疾管署今天公布，據統計，5月17日至23日中重症及併發症每天平均病例數204例，與前7天平均每天新增154例相比，上升3成；另外，5月14日至20日平均每天新增18例死亡，與前一週平均數15例上升。
衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉昨天下午例行疫報說明，新增死亡個案中，92％具慢性病史、67％未打滿3劑疫苗、94％為60歲以上；5月起本土併發症累計3447例，其中1703例未打滿3劑疫苗，約占49％，1184例未曾接種任何1劑疫苗，約占34％。
疾管署發言人曾淑慧說，近期COVID-19死亡個案多是沒有施打疫苗或有慢性病居多，籲請長者儘速前往接種疫苗，以及早完成3劑接種，獲得完整免疫保護力。各地方政府將自5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑的65歲以上長者500元（含）以下衛教品。
曾淑慧說，為強化推動COVID-19疫苗接種，昨天舉行與各縣市政府衛生局聯繫會議，針對疫苗推動及催種作業，協調請各縣市整合轄內資源共同促進接種，安排所轄合約醫療院所提供接種服務，並增加相關接種資訊露出，增進民眾接種可近性。
國內COVID-19疫情穩定下降，指揮中心5月1日解編後，將持續透過衛福部「COVID-19防治聯繫會報」，監測疫情與變化或新興變異株出現時即時應變。雖然每週四指揮中心例行記者會走入歷史，但仍在每週二疾病管制署例行疫報記者會主動說明。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──濁水溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「濁水溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－南投市
南投市位於南譨縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，農業發達，且有台3及台16兩線省道於此交會，交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區。境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛。境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號。新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。