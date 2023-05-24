COVID-19第4波流行估6月底達高峰，5/24起長者打疫苗領500元獎勵品

COVID-19第4波疫情估6月底現高峰，醫療機構口罩暫不鬆綁

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情進入第4波流行，疾管署今天預估約6月底達疫情高峰，醫療機構口罩規定維持，但5月31日起，救護車、榮民之家等場所口罩令鬆綁，改為建議佩戴。

疾管署指出，COVID-19綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

疾管署副署長曾淑慧昨（23）日例行疫報預估，COVID-19疫情進入第4波流行，約6月中旬至6月底達高峰，後續才有下降趨勢。

據疾管署統計，5月17日至5月23日中重症及併發症住院每天平均病例數204例，這是3月20日通報改制後新高。曾淑慧表示，以3月20日之前，採取不分輕症、中重症陽性確診時期，中重症病人占比約為總體1％，以此推估，過去7天新增中重症204例，預估近期社區約2萬例感染個案。

曾淑慧指出，近期COVID-19疫情升溫，醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，老人福利機構照護者為感染後易導致嚴重併發症或死亡的脆弱族群，自5月31日起，醫療機構、醫事機構（如藥局等）、一般護理之家及老人福利機構持續列為應佩戴口罩場所，維持裁罰規定。

曾淑慧進一步說明，其他長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構及救護車，則改列為建議佩戴口罩，其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

另外，曾淑慧說，考量近期機構住民篩檢陽性率於1.4％至1.6％間，住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，延長一般護理之家及老人福利機構定期執行COVID-19公費快篩措施，服務對象仍維持快篩頻率為每週1次，至今年6月30日止。

COVID-19增3成，24日起長者打疫苗領500元獎勵品

（中央社）疾管署公布，上週平均每天新增204例COVID-19本土個案（併發症），疫情較前一週上升3成。另外，各地方政府5月24日起提供新台幣500元以下衛教獎勵品，鼓勵長者接種疫苗。

衛福部疾管署今天公布，據統計，5月17日至23日中重症及併發症每天平均病例數204例，與前7天平均每天新增154例相比，上升3成；另外，5月14日至20日平均每天新增18例死亡，與前一週平均數15例上升。

衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉昨天下午例行疫報說明，新增死亡個案中，92％具慢性病史、67％未打滿3劑疫苗、94％為60歲以上；5月起本土併發症累計3447例，其中1703例未打滿3劑疫苗，約占49％，1184例未曾接種任何1劑疫苗，約占34％。

疾管署發言人曾淑慧說，近期COVID-19死亡個案多是沒有施打疫苗或有慢性病居多，籲請長者儘速前往接種疫苗，以及早完成3劑接種，獲得完整免疫保護力。各地方政府將自5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑的65歲以上長者500元（含）以下衛教品。

曾淑慧說，為強化推動COVID-19疫苗接種，昨天舉行與各縣市政府衛生局聯繫會議，針對疫苗推動及催種作業，協調請各縣市整合轄內資源共同促進接種，安排所轄合約醫療院所提供接種服務，並增加相關接種資訊露出，增進民眾接種可近性。

國內COVID-19疫情穩定下降，指揮中心5月1日解編後，將持續透過衛福部「COVID-19防治聯繫會報」，監測疫情與變化或新興變異株出現時即時應變。雖然每週四指揮中心例行記者會走入歷史，但仍在每週二疾病管制署例行疫報記者會主動說明。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航