從學生「睡相」得到啟發，文化地理系教師將無人機實作帶入課堂，創造未來求職優勢
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文化大學地理系購入十幾台無人機，教授陳致元帶學生在課堂上操作、甚至考取操作證，讓學生未來得以從事相關工作。在大專校院因少子化面臨招生危機的情況下，他在冷門的地理系力求為學生創造優勢，讓學生能對未來有更多想像。
陽明山上，號稱台灣「最高學府」的文化大學，大義館的頂樓，50名地理系的學生正在為即將到來的北海岸麟山鼻無人機空拍任務，做最後的試飛準備。
學生一一檢查風的級數、相機電量與參數、螺旋槳、飛行模式、降落地點，卻漏了重要的連接線，幾個組員一時之間手忙腳亂，好在最後完成準備，在助教一聲令下後無人機順利起飛，無人機愈飛愈高，最後成了藍天中的一個小黑點。
第一組上場試飛的學生就出問題，拖到後續課程時間，「這就是你們出外會遇到的狀況，事情做不完、東西沒弄好」，文化地理系教授陳致元提醒學生，飛無人機唯一的訣竅就是練習時多做幾次、多犯點錯，到真正出任務的時候才能避免出包。
從學生「睡相」得到啟發，將無人機引入課程
文化地理系這門「航測概論」，是全台灣第一堂讓學生能實際操作無人機的地理系大學課程。這堂課的設計者就是陳致元。
「我們執行航拍任務，就必須面對『環境挑戰』，這才是航拍最難的部分，你們到時候就會感受到」，課堂上陳致元多次提醒學生，縱使準備充分，遇到下大雨就不能拍；如果天氣不大好，得現場考量風險再做決定。
事實上，在航測概論這門課上首先面對「環境挑戰」的人，恐怕就是陳致元自己，一路在台大地理系唸到博士，他的學習方式就是上課聽講、學習理論和知識系統，回家自行消化整理。來到文化教書後，他發現學生的思考方式截然不同，用他的這套來教根本沒有用。
陳致元坦言自己雖然都有認真準備課程，但課堂上往往是老師做一遍、學生照著步驟做一遍，「其實大部分人都不知道自己在做什麼」。
過去航測概論的課程內容之一，是要購買農林航測所的空拍圖片，讓學生進行後製的軟體操作和分析。後來無人機逐漸蔚為風潮，陳致元發現，學生可以藉由無人機自己動手拍攝照片，因此決定把這樣的實務操作帶入課程。
談到為何會想轉型課程，陳致元說：「其實就是從同學們各式各樣的睡相得到啟發」，他觀察到地理系許多學生只要是實作的課都醒著、講解的課就睡著，「做中學」才是適合他們的方式，大部分學生都寧願去外面練習，也不願意坐在教室裡面聽講或看書，而在實際操作之中，也更能了解到自己想學什麼。
不過，理論的部分也不能馬虎，陳致元趁疫情把所有課程線上化，讓學生把理論當作回家作業，在課堂上透過實作連結，最後內化成自己的知識，「因為最終做出來的成品，必須要有整套知識的架構才有辦法成功。」
證照為地理系學生創造優勢，大學就能靠航拍賺錢
一台機器要價少說5、6萬元，無人機課程當然不是想教就能教，航測概論轉型初期，陳致元申請到教育部的教學實驗計畫，經費足夠用來採買設備，「但其實最難的是人」，尋找課程的「種子教師」讓他煞費苦心，最後還把自己的計劃主持費全砍了，轉而拿去請種子教師。
航測概論課程需要大量仰賴助教協助，尤其是在課程實作方面，陳致元開玩笑說：「你看我根本沒在上課」。以這次要到北海岸麟山鼻實察前的這堂課，幾乎都是由助教帶學生統整當日規劃、檢討各組交出的航拍計畫書。而助教本身也曾是學生，從自己的學習經驗和對該屆學生的觀察，與老師討論後滾動式修正課程進行方式；同時，助教也得持續找人接手傳承教學。
學生學會操作無人機不只是在文化校內飛一飛而已，近年陳致元在地理系上力推學生去考無人機操作證，他和幾名助教也率先考取「專業高級」證照。
要能拿下證照並不容易，筆試之外還有術科，必須在沒有GPS定位輔助的情況下穩定機身，且有眾多不確定因素會影響飛行安全，包含鳥、電線、訊號干擾、陣風等等，陳致元和助教一致認為，要通過考試一定得要花上大量的練習時間。
「地理系是一個很小的市場，你只要比人家獨特一點點，就蠻有機會」，但若要在航拍領域創造優勢，陳致元認為考照是必要的門檻，例如助教賀柏凱考到證照之後，在讀研究所的同時也接了不少空拍案，還能把在業界獲得的實務經驗帶回學校。
已經畢業的游祥志則指出，他在大三、大四期間就有接林務局的空拍案，讀碩士班時則是替台北市都發局拍山坡地違建，空拍再加上後續的影像處理，按圖片大小計算價格，平均下來花上不到半天就可以賺到2000多元，比一般正職上班族的時薪還要高出非常多。
看到學長姊們有證照就能靠空拍賺錢，還在讀大學的助教邱郁展搓搓手指賊笑道：「做出前途、做出『錢』途！」但陳致元特別強調，證照只是基本門檻，這些「做出錢途」的助教們，必須具備相應的知識和操作技術等真功夫才能接空拍案。
現行針對航拍的相關政策，從考照到飛行都有許多限制。陳致元指出，很多公司徵才只要看到應徵者有操作證照就會錄取，但要考照需要龐大的練習量，在學學生都不一定能夠投入足夠的時間練習，更何況多數社會人士只能在週末學習。此外，賀柏凱在外接案時也觀察，業界新進的「飛手」多數都參加外面辦理的考照班，幾乎沒有人像他們一樣能透過學校資源練習飛無人機、考取證照。
緊急應變是當助教的關鍵，也是帶得走的能力
不過，飛無人機絕非只有好玩、賺錢的一面，所有的「真功夫」都是在助教、老師的帶領下勤練的成果。
陳致元說明，課堂上每個學生都有機會操作無人機，在初期會測試哪些人適合地面調查工作、哪些人適合當飛手，畢竟手上操縱的是一台動輒數萬的機器，多數同學剛開始操作時都會有些不知所措，而作為飛手，重要的特質是能克服飛行的緊張感、且在緊張時「穩得住」。不只是在電腦的模擬器上練習，真正上機時也會有助教陪同，飛手和助教一人一支遙控器，碰到緊急狀況時隨時由助教接手，等到學生的技術穩定下來再讓他們自己練習。
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會