從學生「睡相」得到啟發，文化地理系教師將無人機實作帶入課堂，創造未來求職優勢

陽明山上，號稱台灣「最高學府」的文化大學，大義館的頂樓，50名地理系的學生正在為即將到來的北海岸麟山鼻無人機空拍任務，做最後的試飛準備。

學生一一檢查風的級數、相機電量與參數、螺旋槳、飛行模式、降落地點，卻漏了重要的連接線，幾個組員一時之間手忙腳亂，好在最後完成準備，在助教一聲令下後無人機順利起飛，無人機愈飛愈高，最後成了藍天中的一個小黑點。

第一組上場試飛的學生就出問題，拖到後續課程時間，「這就是你們出外會遇到的狀況，事情做不完、東西沒弄好」，文化地理系教授陳致元提醒學生，飛無人機唯一的訣竅就是練習時多做幾次、多犯點錯，到真正出任務的時候才能避免出包。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 無人機飛上天後只能看到一個小黑點，為了避免遇到老鷹或其他物體，「觀察手」必須隨時追蹤無人機去向，發現狀況後通知負責操縱的「飛手」。陳致元（圖右）表示，觀察手的角色很重要，但是他有嚴重的飛蚊症，完全找不到飛機。

從學生「睡相」得到啟發，將無人機引入課程

文化地理系這門「航測概論」，是全台灣第一堂讓學生能實際操作無人機的地理系大學課程。這堂課的設計者就是陳致元。

「我們執行航拍任務，就必須面對『環境挑戰』，這才是航拍最難的部分，你們到時候就會感受到」，課堂上陳致元多次提醒學生，縱使準備充分，遇到下大雨就不能拍；如果天氣不大好，得現場考量風險再做決定。

事實上，在航測概論這門課上首先面對「環境挑戰」的人，恐怕就是陳致元自己，一路在台大地理系唸到博士，他的學習方式就是上課聽講、學習理論和知識系統，回家自行消化整理。來到文化教書後，他發現學生的思考方式截然不同，用他的這套來教根本沒有用。

陳致元坦言自己雖然都有認真準備課程，但課堂上往往是老師做一遍、學生照著步驟做一遍，「其實大部分人都不知道自己在做什麼」。

過去航測概論的課程內容之一，是要購買農林航測所的空拍圖片，讓學生進行後製的軟體操作和分析。後來無人機逐漸蔚為風潮，陳致元發現，學生可以藉由無人機自己動手拍攝照片，因此決定把這樣的實務操作帶入課程。

談到為何會想轉型課程，陳致元說：「其實就是從同學們各式各樣的睡相得到啟發」，他觀察到地理系許多學生只要是實作的課都醒著、講解的課就睡著，「做中學」才是適合他們的方式，大部分學生都寧願去外面練習，也不願意坐在教室裡面聽講或看書，而在實際操作之中，也更能了解到自己想學什麼。

不過，理論的部分也不能馬虎，陳致元趁疫情把所有課程線上化，讓學生把理論當作回家作業，在課堂上透過實作連結，最後內化成自己的知識，「因為最終做出來的成品，必須要有整套知識的架構才有辦法成功。」

證照為地理系學生創造優勢，大學就能靠航拍賺錢

一台機器要價少說5、6萬元，無人機課程當然不是想教就能教，航測概論轉型初期，陳致元申請到教育部的教學實驗計畫，經費足夠用來採買設備，「但其實最難的是人」，尋找課程的「種子教師」讓他煞費苦心，最後還把自己的計劃主持費全砍了，轉而拿去請種子教師。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 航測概論目前有3個助教，一些曾是助教、或會飛無人機的學長也會回來課堂上幫忙。麟山鼻實察前的這堂課上，助教、文化地理所學生李本翔（圖左）負責檢討學生的航拍計畫書、分配學生實察當天的工作並帶學生試飛。

航測概論課程需要大量仰賴助教協助，尤其是在課程實作方面，陳致元開玩笑說：「你看我根本沒在上課」。以這次要到北海岸麟山鼻實察前的這堂課，幾乎都是由助教帶學生統整當日規劃、檢討各組交出的航拍計畫書。而助教本身也曾是學生，從自己的學習經驗和對該屆學生的觀察，與老師討論後滾動式修正課程進行方式；同時，助教也得持續找人接手傳承教學。

學生學會操作無人機不只是在文化校內飛一飛而已，近年陳致元在地理系上力推學生去考無人機操作證，他和幾名助教也率先考取「專業高級」證照。

要能拿下證照並不容易，筆試之外還有術科，必須在沒有GPS定位輔助的情況下穩定機身，且有眾多不確定因素會影響飛行安全，包含鳥、電線、訊號干擾、陣風等等，陳致元和助教一致認為，要通過考試一定得要花上大量的練習時間。

「地理系是一個很小的市場，你只要比人家獨特一點點，就蠻有機會」，但若要在航拍領域創造優勢，陳致元認為考照是必要的門檻，例如助教賀柏凱考到證照之後，在讀研究所的同時也接了不少空拍案，還能把在業界獲得的實務經驗帶回學校。

已經畢業的游祥志則指出，他在大三、大四期間就有接林務局的空拍案，讀碩士班時則是替台北市都發局拍山坡地違建，空拍再加上後續的影像處理，按圖片大小計算價格，平均下來花上不到半天就可以賺到2000多元，比一般正職上班族的時薪還要高出非常多。

看到學長姊們有證照就能靠空拍賺錢，還在讀大學的助教邱郁展搓搓手指賊笑道：「做出前途、做出『錢』途！」但陳致元特別強調，證照只是基本門檻，這些「做出錢途」的助教們，必須具備相應的知識和操作技術等真功夫才能接空拍案。

現行針對航拍的相關政策，從考照到飛行都有許多限制。陳致元指出，很多公司徵才只要看到應徵者有操作證照就會錄取，但要考照需要龐大的練習量，在學學生都不一定能夠投入足夠的時間練習，更何況多數社會人士只能在週末學習。此外，賀柏凱在外接案時也觀察，業界新進的「飛手」多數都參加外面辦理的考照班，幾乎沒有人像他們一樣能透過學校資源練習飛無人機、考取證照。

緊急應變是當助教的關鍵，也是帶得走的能力

不過，飛無人機絕非只有好玩、賺錢的一面，所有的「真功夫」都是在助教、老師的帶領下勤練的成果。

陳致元說明，課堂上每個學生都有機會操作無人機，在初期會測試哪些人適合地面調查工作、哪些人適合當飛手，畢竟手上操縱的是一台動輒數萬的機器，多數同學剛開始操作時都會有些不知所措，而作為飛手，重要的特質是能克服飛行的緊張感、且在緊張時「穩得住」。不只是在電腦的模擬器上練習，真正上機時也會有助教陪同，飛手和助教一人一支遙控器，碰到緊急狀況時隨時由助教接手，等到學生的技術穩定下來再讓他們自己練習。