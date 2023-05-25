演出希區考克《鳥》的蒂比·海德倫，原來是美國越南移民美甲事業的重要推手

在美國，如果你走進商場裡的一間美甲 沙龍 店，必定會見到越南人面孔的美甲師 。根據統計，全美有約50%的美甲沙龍老闆是越南人，加州甚至有超過80%的美甲沙龍是由越南人經營，而 究竟越裔是如何掌控美國的美甲經濟？

1975年西貢淪陷後 ，當時約有12萬5000名越南難民前往美國。他們 大多不諳英語，急需各方協助，許多救助 組織為讓新移民順利展開新生活，便將過去是 漁民者安排在沿海定居，具裁縫技能者則被安置在紡織業地區，也有許多人開始 學習打字等一技之長。

至於越南移民是如何踏入美甲行業，就要說到 蒂比·海德倫（Tippi Hedren）這名女演員 ，正是她的善行義舉，讓她成為越南移民在美國美甲事業帝國的重要推手。

好萊塢女星蒂比成美國越南美甲業推手

1975年， 演出希區考克 （Alfred Hitchcock）知名電影《鳥》而成名的女演員蒂比·海德倫 在非營利組織「饑民救助」（ Food for the Hungry ）擔任國際救援協調員。一日她帶著 打字員和裁縫師前往加州沙加緬度的越南難民收容所，當天一位名叫Thuan Le的越南女士被蒂比的美甲所吸引，詢問能否學習美甲。行動派的蒂比，不只 讓她的私人美甲師 Dusty Coots每週從洛杉磯 飛來授課，還聯繫了當地一所美容學校 Citrus Beauty School ，而這所學校也同意越南婦女入學就讀。

蒂比 在2015年接受《BBC》採訪時表示：「我非常愛這些女人，以至於我希望在（她們）失去一切之後能發生一些好事。」而透過 蒂比的牽線，最初有20名越南婦女順利拿到美甲師執照，她們大多是南越高官的妻子，學成後不僅開了美甲沙龍店面，也向其他越南姐妹宣傳美甲業的資訊。

翻攝自：《Nailed It》 最初因著蒂比協助而獲得美甲師執照的20名越南婦女，最上排右一為女演員 蒂比赫德倫

很快地，美甲沙龍成為美國越南社區經濟的基石，更提供較親民的價格。在 20世紀的70年代，美國修指甲和修腳費用約為50美元，一般民眾根本負擔不起，但越南美甲沙龍價格通常是一般價格的七折甚至半價，因而招攬更多顧客。

（當年赴美後首批學習美甲技藝的越南婦女們）

越南美甲沙龍的日常

如今，許多美甲師正是受教於第一批 取得美甲證照的越南婦女 或其子女，加州沙龍學院Advance Beauty College的校長Tam Nguyen的母親，就是蒂比最初協助的美甲學生之一。 而由越南人經營的美甲沙龍店，除了是美國越裔社群據點，也是當地女性的交流場所。一位耶魯越裔學生就在校園報上分享，在她母親開設的美甲店，長年光顧的客人就像家人一般：

「 通過每週一次的美甲或美足，她創造了一個部落。在那空間中，眾人無害地討論社區八卦，在選擇正確的拋光顏色和美甲上建立聯繫。美甲師和顧客 交換食物已成為沙龍內的一大現象。」

除了家庭式美甲店外，也有大規模的企業化經營模式，例如 從越南移民到美國已32年的Tom Tran，今年在休士頓開設了第50間的美甲沙龍——佔地1萬平方英尺的Milano Nail Spa – The Heights，號稱是美國最大美甲水療中心。

白手起家的Tom Tran， 1995年開設了他第一家美甲沙龍，現在已擁有Milano Nail Spa和Nails of America兩個品牌，在新店面開設後他發表聲明：「我為這一刻感到非常自豪，不僅是因為這個美麗的沙龍，還有美甲行業為這個國家的這麼多人創造的機會——像我這樣來自越南的人比例很高。」 Tran目前更計畫每年在科羅拉多州、亞利桑那州及其他城市開設10到20家新店。

「你來到一個國家，所有的一切都是新的，我沒有工作，沒有錢，那非常可怕。我們不知道會發生什麼事，不知道要怎麼生活。」在一部由 Adele Pham拍攝， 講述美甲沙龍在美國發展的紀錄片《Nailed It》中，當年受 蒂比協助的Yen Nguyen分享初來乍到的恐懼。或許對當年那20名「美甲先鋒者」而言，學習美甲是為了在異鄉生存，卻意外替越南移民開了 一條追求美國夢和經濟獨立的途徑，每年更創造高達約80億美元的產值，無論是企業規模和初衷都邁入了全新的境界。

（女演員蒂比與 首批學習美甲技藝的越南婦女在紀錄片《Nailed It》中話當年 ）

參考資料

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核稿編輯：杜晉軒