演出希區考克《鳥》的蒂比·海德倫，原來是美國越南移民美甲事業的重要推手

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在美國，如果走進商場裡的美甲沙龍店，必定會見到越南人面孔的美甲師。據統計，全美有約50%的美甲沙龍老闆是越南人，加州更是有超過80%的美甲沙龍由越南人經營，而究竟越裔是如何掌控美國的美甲經濟？原來是蒂比·海德倫這名好萊塢女演員的善行義舉，讓她成為越南移民在美國美甲事業帝國的重要推手。
在美國，如果你走進商場裡的一間美甲沙龍店，必定會見到越南人面孔的美甲師。根據統計，全美有約50%的美甲沙龍老闆是越南人，加州甚至有超過80%的美甲沙龍是由越南人經營，而究竟越裔是如何掌控美國的美甲經濟？
1975年西貢淪陷後，當時約有12萬5000名越南難民前往美國。他們大多不諳英語，急需各方協助，許多救助組織為讓新移民順利展開新生活，便將過去是漁民者安排在沿海定居，具裁縫技能者則被安置在紡織業地區，也有許多人開始學習打字等一技之長。
至於越南移民是如何踏入美甲行業，就要說到蒂比·海德倫（Tippi Hedren）這名女演員，正是她的善行義舉，讓她成為越南移民在美國美甲事業帝國的重要推手。
好萊塢女星蒂比成美國越南美甲業推手
1975年，演出希區考克 （Alfred Hitchcock）知名電影《鳥》而成名的女演員蒂比·海德倫在非營利組織「饑民救助」（Food for the Hungry）擔任國際救援協調員。一日她帶著打字員和裁縫師前往加州沙加緬度的越南難民收容所，當天一位名叫Thuan Le的越南女士被蒂比的美甲所吸引，詢問能否學習美甲。行動派的蒂比，不只讓她的私人美甲師Dusty Coots每週從洛杉磯飛來授課，還聯繫了當地一所美容學校Citrus Beauty School，而這所學校也同意越南婦女入學就讀。
蒂比在2015年接受《BBC》採訪時表示：「我非常愛這些女人，以至於我希望在（她們）失去一切之後能發生一些好事。」而透過蒂比的牽線，最初有20名越南婦女順利拿到美甲師執照，她們大多是南越高官的妻子，學成後不僅開了美甲沙龍店面，也向其他越南姐妹宣傳美甲業的資訊。
很快地，美甲沙龍成為美國越南社區經濟的基石，更提供較親民的價格。在20世紀的70年代，美國修指甲和修腳費用約為50美元，一般民眾根本負擔不起，但越南美甲沙龍價格通常是一般價格的七折甚至半價，因而招攬更多顧客。
（當年赴美後首批學習美甲技藝的越南婦女們）
越南美甲沙龍的日常
如今，許多美甲師正是受教於第一批取得美甲證照的越南婦女或其子女，加州沙龍學院Advance Beauty College的校長Tam Nguyen的母親，就是蒂比最初協助的美甲學生之一。而由越南人經營的美甲沙龍店，除了是美國越裔社群據點，也是當地女性的交流場所。一位耶魯越裔學生就在校園報上分享，在她母親開設的美甲店，長年光顧的客人就像家人一般：
「通過每週一次的美甲或美足，她創造了一個部落。在那空間中，眾人無害地討論社區八卦，在選擇正確的拋光顏色和美甲上建立聯繫。美甲師和顧客交換食物已成為沙龍內的一大現象。」
除了家庭式美甲店外，也有大規模的企業化經營模式，例如從越南移民到美國已32年的Tom Tran，今年在休士頓開設了第50間的美甲沙龍——佔地1萬平方英尺的Milano Nail Spa – The Heights，號稱是美國最大美甲水療中心。
白手起家的Tom Tran，1995年開設了他第一家美甲沙龍，現在已擁有Milano Nail Spa和Nails of America兩個品牌，在新店面開設後他發表聲明：「我為這一刻感到非常自豪，不僅是因為這個美麗的沙龍，還有美甲行業為這個國家的這麼多人創造的機會——像我這樣來自越南的人比例很高。」Tran目前更計畫每年在科羅拉多州、亞利桑那州及其他城市開設10到20家新店。
「你來到一個國家，所有的一切都是新的，我沒有工作，沒有錢，那非常可怕。我們不知道會發生什麼事，不知道要怎麼生活。」在一部由Adele Pham拍攝，講述美甲沙龍在美國發展的紀錄片《Nailed It》中，當年受蒂比協助的Yen Nguyen分享初來乍到的恐懼。或許對當年那20名「美甲先鋒者」而言，學習美甲是為了在異鄉生存，卻意外替越南移民開了一條追求美國夢和經濟獨立的途徑，每年更創造高達約80億美元的產值，無論是企業規模和初衷都邁入了全新的境界。
（女演員蒂比與首批學習美甲技藝的越南婦女在紀錄片《Nailed It》中話當年）
參考資料
- Why Are So Many Nail Technicians Vietnamese?（Blossom Nail Spa）
- How the Vietnam War gave rise to America’s nail salon industry（We are the Mighty）
- How Vietnamese Americans Took Over The Nails Business: A Documentary（NPR）
- Lessons I’ve Learned in a Nail Salon（Yale Daily News）
- Biggest Nail Salon in Texas — and Maybe the Country! — Shines Bright in the Heights（Houston City Book）
- How Tippi Hedren made Vietnamese refugees into nail salon magnates（BBC）
- A BRIEF HISTORY AND UNSPOKEN REALITY OF THE VIETNAMESE NAIL SALON WORKER（VSAademy）
- Polishing the American Dream: Vietnamese-Americans in the Nail Industry（Cathy Trương）
- The Vietnamese-American Nail Industry: 40 Years of Legacy（Nails Mag）
延伸閱讀
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核稿編輯：杜晉軒
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」