2023/05/25,
國際

演出希區考克《鳥》的蒂比·海德倫，原來是美國越南移民美甲事業的重要推手

演出希區考克《鳥》的蒂比·海德倫，原來是美國越南移民美甲事業的重要推手
最初因著蒂比協助而獲得美甲師執照的越南婦女。Photo Credit：Nailed It

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在美國，如果走進商場裡的美甲沙龍店，必定會見到越南人面孔的美甲師。據統計，全美有約50%的美甲沙龍老闆是越南人，加州更是有超過80%的美甲沙龍由越南人經營，而究竟越裔是如何掌控美國的美甲經濟？原來是蒂比·海德倫這名好萊塢女演員的善行義舉，讓她成為越南移民在美國美甲事業帝國的重要推手。

在美國，如果你走進商場裡的一間美甲沙龍店，必定會見到越南人面孔的美甲師。根據統計，全美有約50%的美甲沙龍老闆是越南人，加州甚至有超過80%的美甲沙龍是由越南人經營，而究竟越裔是如何掌控美國的美甲經濟？

1975年西貢淪陷後，當時約有12萬5000名越南難民前往美國。他們大多不諳英語，急需各方協助，許多救助組織為讓新移民順利展開新生活，便將過去是漁民者安排在沿海定居，具裁縫技能者則被安置在紡織業地區，也有許多人開始學習打字等一技之長。

至於越南移民是如何踏入美甲行業，就要說到蒂比·海德倫（Tippi Hedren）這名女演員，正是她的善行義舉，讓她成為越南移民在美國美甲事業帝國的重要推手。

好萊塢女星蒂比成美國越南美甲業推手

1975年，演出希區考克 （Alfred Hitchcock）知名電影《鳥》而成名的女演員蒂比·海德倫在非營利組織「饑民救助」（Food for the Hungry）擔任國際救援協調員。一日她帶著打字員和裁縫師前往加州沙加緬度的越南難民收容所，當天一位名叫Thuan Le的越南女士被蒂比的美甲所吸引，詢問能否學習美甲。行動派的蒂比，不只讓她的私人美甲師Dusty Coots每週從洛杉磯飛來授課，還聯繫了當地一所美容學校Citrus Beauty School，而這所學校也同意越南婦女入學就讀。

蒂比在2015年接受《BBC》採訪時表示：「我非常愛這些女人，以至於我希望在（她們）失去一切之後能發生一些好事。」而透過蒂比的牽線，最初有20名越南婦女順利拿到美甲師執照，她們大多是南越高官的妻子，學成後不僅開了美甲沙龍店面，也向其他越南姐妹宣傳美甲業的資訊。

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翻攝自：《Nailed It》
最初因著蒂比協助而獲得美甲師執照的20名越南婦女，最上排右一為女演員蒂比赫德倫

很快地，美甲沙龍成為美國越南社區經濟的基石，更提供較親民的價格。在20世紀的70年代，美國修指甲和修腳費用約為50美元，一般民眾根本負擔不起，但越南美甲沙龍價格通常是一般價格的七折甚至半價，因而招攬更多顧客。

（當年赴美後首批學習美甲技藝的越南婦女們）

越南美甲沙龍的日常

如今，許多美甲師正是受教於第一批取得美甲證照的越南婦女或其子女，加州沙龍學院Advance Beauty College的校長Tam Nguyen的母親，就是蒂比最初協助的美甲學生之一。而由越南人經營的美甲沙龍店，除了是美國越裔社群據點，也是當地女性的交流場所。一位耶魯越裔學生就在校園報上分享，在她母親開設的美甲店，長年光顧的客人就像家人一般：

通過每週一次的美甲或美足，她創造了一個部落。在那空間中，眾人無害地討論社區八卦，在選擇正確的拋光顏色和美甲上建立聯繫。美甲師和顧客交換食物已成為沙龍內的一大現象。」

除了家庭式美甲店外，也有大規模的企業化經營模式，例如從越南移民到美國已32年的Tom Tran，今年在休士頓開設了第50間的美甲沙龍——佔地1萬平方英尺的Milano Nail Spa – The Heights，號稱是美國最大美甲水療中心。

白手起家的Tom Tran，1995年開設了他第一家美甲沙龍，現在已擁有Milano Nail Spa和Nails of America兩個品牌，在新店面開設後他發表聲明：「我為這一刻感到非常自豪，不僅是因為這個美麗的沙龍，還有美甲行業為這個國家的這麼多人創造的機會——像我這樣來自越南的人比例很高。」Tran目前更計畫每年在科羅拉多州、亞利桑那州及其他城市開設10到20家新店。

「你來到一個國家，所有的一切都是新的，我沒有工作，沒有錢，那非常可怕。我們不知道會發生什麼事，不知道要怎麼生活。」在一部由Adele Pham拍攝，講述美甲沙龍在美國發展的紀錄片《Nailed It》中，當年受蒂比協助的Yen Nguyen分享初來乍到的恐懼。或許對當年那20名「美甲先鋒者」而言，學習美甲是為了在異鄉生存，卻意外替越南移民開了一條追求美國夢和經濟獨立的途徑，每年更創造高達約80億美元的產值，無論是企業規模和初衷都邁入了全新的境界。

（女演員蒂比與首批學習美甲技藝的越南婦女在紀錄片《Nailed It》中話當年

參考資料

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核稿編輯：杜晉軒


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