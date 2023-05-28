資深心理師：面對爸媽偏心或重男輕女，先別急著控訴或要求公平
我們想讓你知道的是
如果你的爸媽偏心（你是不被偏愛的那一位）或是爸媽重男輕女（你是女的），你該用什麼心態及行為去面對？不同於控訴爸媽的偏心或要求爸媽平等公平對待，首先，我認為個人自己應及早認清、認識及接受這項事實。
文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）
如果爸媽偏心或重男輕女該如何？
我在服兵役的時候，因為我擁有心理專長，被選為部隊的輔導老師，當時隸屬為「政三組」，和監察單位同組，所以部隊中有阿兵哥發生軍紀狀況時，會先回報我們單位後，整理上呈。
其中有一類軍紀狀況三不五時就出現，是阿兵哥嘗試自殺，而其中最常見的原因是嘗試自殺的阿兵哥覺得自己不是父母親生的，或是自己不被父母所重視，並不是父母的偏愛者。他覺得剛下部隊的辛苦，父母都不夠重視，於是想用死亡，做為無聲的抗議及測試父母真的在乎他嗎？
於是我瞭解到，當做為不被偏愛的孩子時，心中的感受是極其痛苦，而沒說出來的內心話常是「你不夠好」，所以被爸媽否定了，這真的非常不堪；而「重男輕女」的家庭也常有這種現象，做為女兒常是內心氣噗噗的，覺得爸媽偏心，但表現於外的，反倒是常見到不被偏愛的女兒最「孝順」，最能把照顧爸媽放在心上（因為一直想得到爸媽肯定），而受寵愛的兒子，對爸媽的照顧並不那麼積極，甚至敗家時有所聞。
如果你的爸媽偏心（你是不被偏愛的那一位）或是爸媽重男輕女（你是女的），你該用什麼心態及行為去面對？
不同於控訴爸媽的偏心或要求爸媽平等公平對待，第一項工作、我認為個人自己應及早認清、認識及接受這項事實。這個過程並不容易，甚至內心可能極感不適，但是一旦你同意並能接受「自己並不是爸媽偏愛的孩子」這個事實後，就能協助你逃脫「被害者心態」的深淵，因為「被害者心態」常會令一個人自憐自艾，覺得自己的遭遇需要別人負責，因而弱化自己的能力和自我的強度，逐漸失去對自我生命的掌控能力。
我曾經諮商過一個不被母親偏愛的婦女，那時她已50多歲，因為母親再嫁，她和其他兄弟姊妹是同母異父的情況，她身為大姊，從小她就感覺到母親偏愛弟弟，但弟弟對媽的態度並不好，一直到現在仍然如此。這位案主，對待母親則是最快最貼心的反應，但是她媽媽還是偏愛弟弟。
她經常陷入「是我表現不夠好」的感覺之中，表現出來的就是她極度關切母親，甚至超過她自己的負荷，而母親一有事就找她幫忙，讓她覺得被關愛，但事情結束後，媽媽便不太搭理她。
她有一次和母親處在冷戰期，然後她想訂一個蛋糕送給母親，因為她希望母親會因這個蛋糕和她聯絡，她來問我意見，我告訴她：妳可以送蛋糕，但是不要抱有任何母親會回應的期待， 如果妳期待母親要有反應的話，那不如不送，有期待就可能失望，會再次打擊妳。
爸媽偏心的原因很多元，有的爸媽告訴我就這個孩子（偏愛的孩子）比較讓他操心，而那個孩子（不被偏愛）的孩子就很Ok能力很好，所以較少關注，因為放心；有的爸媽則受傳統文化影響，認為兒子不會離開他們，因而不想放太多心力在女兒身上；有的媽媽說，一看他臉就想起欺負自己的孩子的爸等。
這些都是父母偏心的理由，雖然不論是有意識的偏心或無意的偏心，我認為不用和爸媽爭吵這些理由，而是告訴自己，爸媽也是人，有他的喜好狀況及理由，做為他的子女，只要父母親在照顧自己的基本教養存在，自己都同意並接受他們的選擇。如此雖然心痛，但也清楚自己所在的位置，而能進一步思考要如何對待雙親。
第二項工作，不要常去比較和其他兄弟姊妹所做的事（甚至不用知道）。俗語說：人比人，氣死人。在比較出現時，就區分了高低優劣的價值判斷。所以當我們想知道其他兄弟姊妹如何對待爸媽時，等於把我對待爸媽的行為，進行一種對照比較，想知道我這樣對待爸媽，是不是太過或不足。如果太過的話，會感到自我價值高，但通常也會有優越感及可能引起其他兄弟姊妹的閒話；如果不足的話，會感到自我價值感低，因而也希望補足，不想落後其他兄弟姐妹太多，以求內心及兄弟姊妹之間的平衡。
究其因，這還是以他人眼光來評定自己行為的價值，並不是以實質的自身情況來做為評斷基準，不過要這項工作也並不容易，自己內心要非常強壯且自我夠肯定，才能以自己為主，並能拒絕來自爸媽的不合理要求或和其他兄弟姊妹比較而𧗠生出的情緒起伏。
第三項工作，專注於自我悦納及肯定，就你自己個人能夠擔負的能量，舒適和諧地和爸媽對待來往。也就是說對於和爸媽對待來往，所付出的心力及資源，是你個人綜合考量下可以負擔且和諧的，並對自己所付出的心力及資源可以肯定，不用和其他兄弟姊妹比較，適時參酌政府的長照資源，讓照顧雙親不致於拖累自己及自身的第二家庭（如果你有結婚的話）。
照顧雙親是對自己負責，雖然還涉及其他兄弟姊妹的責任，但面對照顧雙親的這件事，如果你考量自己並不是被偏愛的孩子，在各種評估及妥協下，可以決定付出自己的心力與資源有多少，然後自己心能安適，輕鬆地自我悅納。在我的經驗，往往父母親也知道狀況，不會對不偏愛的孩子過度要求。
以上三項工作，是我多年來的實務經驗，三項原則工作雖是如此，但實際進行卻不容易，許多人一直在爭取父母親心中的地位，但卻一再挫折循環；也有人雖然認知到自己不是父母親偏愛的孩子，卻不能接受，也改以對抗的形式來對待雙親......所有這些努力，我都覺得難以改變父母偏愛某個孩子的狀況，而當事人（不被偏愛的孩子）一再受創受苦。所以我提出以上三項作法，一旦能夠達成了，就能夠擺脫父母親對自己不被偏愛的內在負面影響，而能安適看待自己的情況。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」